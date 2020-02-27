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 Политика Украины, Общество
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Все про:беспредел (142) Винницкая область (603) горсовет (472) нападение (1814) Нацполиция (11012) Жмеринка (1)

 Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала группу лиц за совершение хулиганских действий в Жмеринском горсовете.

По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения. Им оказывается медицинская помощь. Всех участников события доставляют в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Также устанавливаются лица всех участников события", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия для документирования правонарушения работает следственно-оперативная группа полиции. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших 01
Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших 02

Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших 03
Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших 04
Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших 05
Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших 06
Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших 07
Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших 08
Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших 09

Фото: Нацполиция, zhmerynka.city

Источник: https://censor.net.ua/v3178280
 
 
 Топ комментарии
 
Переплутали з військкоматом. Думали без черги на передову.
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Интересно, какой вопрос рассматривался на сесии?
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Переплутали з військкоматом. Думали без черги на передову.
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Нацжены-- нужно было всем ноги поламать что бы херней не маялись . нашли твари себе работу непыльную Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали - Цензор.НЕТ 9939
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У тебя смертельное заболевание- порохоботная зебиломания!
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Цікаво, що знадобилося Авакову у Жмеринці, що нацжони сесію зривають?
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дійсно цікаво, що там за питання розглядали, що такий підсумок?
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Интересно, какой вопрос рассматривался на сесии?
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опять нацжоны???, когда уже пересажают эту сволоту????
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Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших - Цензор.НЕТ 8642
первый раз вижу как дружинников обилетили
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Ну чим не бананова республіка,зе-дебіли?
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..чего там давали Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших - Цензор.НЕТ 769 ?..или Жукова проспект восстаналивали?... или самого Ленина Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших - Цензор.НЕТ 8965 ...
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Как посмели патриотов, возможно волонтёров называть злоумышлиниками. Они точно хотели сорвать сепарскую сессию.
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Может жены вышли из подчинения мужа ? Или застоялись от безделья ?
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Вы не заметили что много кипиша в последнее время. В Харькове сеперня рынок делит по беспределу с оружием, на Черкащенне из автомата шмаляют, тут горсовет штурмуют. Скоро страна на племенна поделится...
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ну вот и вся зеленая власть - одни беспредельничают,другие палят себя - вова пора - уходи сам
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Титушне при Авакове, вакансий хватает.
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Інформація як завжди подана через "ср...ку" - хтось напав напав на Жмеренську міськраду і все. Виникають одні питання:
1) що розглядала сесія міськради?
2) кого представляли 20 невідомих і що вони хотіли?
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Откат к девяностым.
Зебилы скоты, сколько потом за вами разгребать
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Скандальний в 2012 році виборчий округ - тягнули за Янека.
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На две новости выше, таких упырей, назвали активистами.
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