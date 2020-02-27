 Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По предварительной информации, во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо лиц, совершивших правонарушения. Им оказывается медицинская помощь. Всех участников события доставляют в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна. За совершение хулиганских действий полицейские задержали и доставили в отдел полиции 11 человек. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. Также устанавливаются лица всех участников события", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия для документирования правонарушения работает следственно-оперативная группа полиции. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.



















Фото: Нацполиция, zhmerynka.city