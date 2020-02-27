 ГБР открыло дело о давлении Джозефа Байдена на Шокина, - адвокат Телешецкий. ВИДЕО

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".
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"ГБР внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения", - сказал он.
Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.
А ну, раздавленного Шокина - в студию !!
Главное - перднуть. Противно другое, шо эти дозебни, как кремляди, пердят..
И пердят то - не в ту сторону. Надоть-то в обратную - на 1/6 суши, на вонючую азиопу.
А оттуда, мабуть, наказ - "В нашу сторону - не пердеть!"
Байдена уже на допрос вызвали? Или принудительно????
Шо придурки хотите поиграть в "американские выборы"? История ничему не научила???
Д-лы бл-ть!!!!!
Дело открыто на основании заявления Шокина, суд обязал ГБР зарегистрировать это производство.Источник: https://censor.net.ua/n3178199
Я лично голосовал за Гриценко!!!! А во втором против порохни!!! Старые засраные памперсы у власти надо менять!!!!
Яныка поменяли, порохню поменяли.... и зелю поменяем!!!!
Вот за что я люблю и уважаю украинцев!!!!
Не то что рашинское быдло!
Интересно, а ГБР уже открыла производству по факту недекларирования Зеленским средств, потраченных на частную поездку в Оман?
Адже ця мерзота покрила себе так багном захисту корупції, що від неї тхне на весь світ
Он сам затрахает вымогательством откатов кого хочешь.
Дебилы!
Дайош против Трампа за давление на Зеленского!
Он называет люстрацию 2014-го популизмом, за который теперь придется платить из карманов, а министерство готовит закон, которым бывших чиновников будут реабилитировать. "Создать комиссию, которая будет просматривать жалобы люстрированных чиновников и сможет реагировать на нарушение их прав. Например, если люстрированного человека уволили через закон о люстрации и в течение того времени она получал зарплату меньшую, чем была ранее, государство явно должно оплатить разницу.
Угадайте, кокой российский анал об этом первый сообщит