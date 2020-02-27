 "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - в сети появилось видео, на котором колонну эвакуированных из Китая забрасывают камнями. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что камни бросают несколько человек. Особенно активны две женщины. Судя по комментариям к записи, инцидент произошел на железнодорожном переезде в селе Руденковка в шести километрах от медцентра "Новые Санжары".
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+28
они идиоты по-любому. если в автобусах вирус, то окна будет бить только идиот. если в автобусах нет вируса, то... то же самое.
+24
Цю владу обрали саме вони з ймовірністю 0,86.
+15
проблема не в людях, а в тому, що вони абсолютно впевнені в безпорадності і повному непрофесіоналізмі цієї довбаної влади.... це породжує страх і паніку
Якщо мені не вірите то можете поїхати десь влітку в будь-який районний центр чи мале місто-село - санжари, миргород, лохвиця - і вночі десь біля якогось АТБ за кілька ночей віслухати всі звірячи воплі і мати і все звіряче жлобсьтво на світі. Не вірите? Поїдьте.
До того ж, чомусь в полтавський в ряді районних міст вони дуже аггресивні. Я бував часто також і в сумський і в харьківський - там є свої дикуни, але взагалом вони помітно тихіше і спокійніше і не такі агресивні. Не знаю чому так сталось історично. В чернігівський також є прошарок звірей, але поменьше. Вони лише наїздами в чернигів, а так сидять по домівках.
В самої полтаві і кременчузі читуація краще - є деякий прошарок інтеллігенціїі і просто гарних людей.
Украинец Святослав Гарасюк, которого не эвакуировали из Уханя из-за повышенной температуры, обратился к украинской власти с просьбой забрать его домой. Об этом сообщает hromadske.