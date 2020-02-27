 "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - в сети появилось видео, на котором колонну эвакуированных из Китая забрасывают камнями. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что камни бросают несколько человек. Особенно активны две женщины. Судя по комментариям к записи, инцидент произошел на железнодорожном переезде в селе Руденковка в шести километрах от медцентра "Новые Санжары".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд отказался назначить меру пресечения подозреваемому по делу о протестах в Новых Санжарах Галаке. ВИДЕО