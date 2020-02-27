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 Происшествия, Общество
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Все про:эвакуация (586) COVID-19 (360) Новые Санжары (117)

 "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - в сети появилось видео, на котором колонну эвакуированных из Китая забрасывают камнями. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент когда колонну эвакуированных украинцев из Китая забрасывают камнями по пути на место карантина в Новых Санжарах. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что камни бросают несколько человек. Особенно активны две женщины. Судя по комментариям к записи, инцидент произошел на железнодорожном переезде в селе Руденковка в шести километрах от медцентра "Новые Санжары".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд отказался назначить меру пресечения подозреваемому по делу о протестах в Новых Санжарах Галаке. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3178179
 
   
 Топ комментарии
 
они идиоты по-любому. если в автобусах вирус, то окна будет бить только идиот. если в автобусах нет вируса, то... то же самое.
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Цю владу обрали саме вони з ймовірністю 0,86.
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проблема не в людях, а в тому, що вони абсолютно впевнені в безпорадності і повному непрофесіоналізмі цієї довбаної влади.... це породжує страх і паніку
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Можете не сумніватись що таких там сотні тисяч таких звіролюдей.

Якщо мені не вірите то можете поїхати десь влітку в будь-який районний центр чи мале місто-село - санжари, миргород, лохвиця - і вночі десь біля якогось АТБ за кілька ночей віслухати всі звірячи воплі і мати і все звіряче жлобсьтво на світі. Не вірите? Поїдьте.

До того ж, чомусь в полтавський в ряді районних міст вони дуже аггресивні. Я бував часто також і в сумський і в харьківський - там є свої дикуни, але взагалом вони помітно тихіше і спокійніше і не такі агресивні. Не знаю чому так сталось історично. В чернігівський також є прошарок звірей, але поменьше. Вони лише наїздами в чернигів, а так сидять по домівках.

В самої полтаві і кременчузі читуація краще - є деякий прошарок інтеллігенціїі і просто гарних людей.
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Интелегнция пузатая кому вы нужны и что вы умеете. Интелегент прежде всего воин,а потом все остальное. В Древнем риме это опытный воин которому не надо обьяснять как выполнить приказ.
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Навчись спочатку писати грамотно, а потім уже будеш висловлювати свою думку!
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І музичка дебільна яку там всі слухають.
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Совсем недавно они дружно голосовали за Зе.
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Еще один украинец просит забрать его домой. Оставшийся в Китае гражданин Украины обратился к президенту и главе МИД с просьбой эвакуировать его из Уханя.
Украинец Святослав Гарасюк, которого не эвакуировали из Уханя из-за повышенной температуры, обратился к украинской власти с просьбой забрать его домой. Об этом сообщает hromadske.


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Как просто все таки снять с человека тонкий налет цивилизованности. Инстинкты берут свое и самка шимпанзе бросает камнями в иноплеменников.
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