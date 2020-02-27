 Дагестанец вызвал на уличный бой оскорбившего его российского ОМОНовца и избил его на глазах прохожих и полиции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной драки стало оскорбление полицейским дагестанца. Позже дагестанцы пришли в отдел и вызвали омоновца на бой один на один. Видеозапись стычки опубликована в сети.
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А Чечня это круто
Тогда вообще зачет дагу...
Это не студентов и стариков палкой лупашить...
А хачик красава...на технике вынес шкафчика
2. дагестанцу.
А нам - какая разница ?..
если кто слушал пранки вольнова, то знает шо каждый третий "русский" и каждый второй "кавказец" крайне интересуются задом звонящего и угрожают кроме того что сделают с мамой пранкера - самого пранкера..... ну, надругаться противоестественным путем(или как там официально это?). Просто кошмар - и все это.... стадо называет себя цивилизованными и несет "русский мир".