EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  6348  41
Материалы по теме:
Все про:драка (1790) Россия (75051) ОМОН (58)

 Дагестанец вызвал на уличный бой оскорбившего его российского ОМОНовца и избил его на глазах прохожих и полиции. ВИДЕО

В Москве дагестанец избил российского полицейского из спецподразделения ОМОН в драке один на один.

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной драки стало оскорбление полицейским дагестанца. Позже дагестанцы пришли в отдел и вызвали омоновца на бой один на один. Видеозапись стычки опубликована в сети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Бл#дь, громче говори: Чечня - круто!", - кадыровский боевик "ДНР" с позывным "Дикий" издевается над русским парнем. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3178166
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дикость какая то. Вот где средневековье и каменный век
 показать весь комментарий
 
 
Почему дагестанци и чеченцы на росии должны телать то что должна делать русня?
 показать весь комментарий
 
 
в омона лишня вага . його тілько з дубінкою на людей
 показать весь комментарий
 
 
дети гор! мог бы просто пристрелить руссо, по доброму так.
 показать весь комментарий
 
 
Даже не знаю, против кого я болел...лучшим исходом тут была бы ничья по причине взаимного убиения.
 показать весь комментарий
 
 
У бывшего ОМОНовца двойное горе Дагестанец вызвал на уличный бой оскорбившего его российского ОМОНовца и избил его на глазах прохожих и полиции - Цензор.НЕТ 3860 Одно - то что отп№здячили, второе - то что он уже после этого бывший
 показать весь комментарий
 
 
Качкалдак завалил мордву. Ничего нового.
 показать весь комментарий
 
 
Обожаю я эти картины))) Молодец даг, жаль что на бутылку не посадил, так бы более фееричней получилось. Участь крепостных рабсиян проста, быть п...зжеными, сидеть на чеченских бутылках и вежать о "величаи царя"... А вообще супер, лайк за видос.
 показать весь комментарий
 
 
это не Грозный бомбить, это не в Дагестане на танке в частный дом заезжать, это кацапчики цветочки, дальше будет веселей.
 показать весь комментарий
 
 
Та перестріляйтеся там усі! Зробіть таку послугу людству. Нема кацапа - є мир.
 показать весь комментарий
 
 
Я думал в Москве уже русских нету, а оказывается в омоне еще работают.
 показать весь комментарий
 
 
Может то петушек из Киевского беркута?
Тогда вообще зачет дагу...
 показать весь комментарий
 
 
Да уж..
Это не студентов и стариков палкой лупашить...
А хачик красава...на технике вынес шкафчика
 показать весь комментарий
 
 
Омоновцы против девочек толпой крутые. При других вариантах-на бутылку
 показать весь комментарий
 
 
Даг красавец. Уделал рускава бегемота, как Бог черепаху.
 показать весь комментарий
 
 
1. Вы представляете, чтобы такое было в цивилизованной стране?
2. Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції - Цензор.НЕТ 1472 дагестанцу.
 показать весь комментарий
 
 
у каждого кацапа есть конституционное право быть избитым чеченом, дагестанцем и другим представителем Кавказа.. а в Украине этот кацапский биоматериал утилизируется минно-взрывном способом с помощью арты..
 показать весь комментарий
 
 
Вовсех таких роликах, с драками, есть одна закономерность. Когда, назавем его "забияка" бьет "жертву", то все снимают и смеются, но как только жертва удачно ударит и начинает побеждать, то все бросаюся разнимать. Почему так?
 показать весь комментарий
 
У дэбилов животные инстинкты взыграли.
А нам - какая разница ?..
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть в рот не надавал менту и не обоссал. А надо было. В эти структуры идут или маньяки, или бездельники.
 показать весь комментарий
 
 
два дикаря.
если кто слушал пранки вольнова, то знает шо каждый третий "русский" и каждый второй "кавказец" крайне интересуются задом звонящего и угрожают кроме того что сделают с мамой пранкера - самого пранкера..... ну, надругаться противоестественным путем(или как там официально это?). Просто кошмар - и все это.... стадо называет себя цивилизованными и несет "русский мир".
 показать весь комментарий
 
 
Русскій мір в замкнутому терраріумі, - просто цікаво спостерігати, навіть якась естетика в цьому є. Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції - Цензор.НЕТ 7217
 показать весь комментарий
 
 
Теперь этот даг у себя в ауле джигитом стал...женится сможет....а омоновца винторогого просто уволят...
 показать весь комментарий
 
Ну че кацапы? Как там житуха в узкомире?😷
 показать весь комментарий
 
Мышебрат ************. Это ему не демонстрантов *******.
 показать весь комментарий
 
О какие у вас коменты ..а Санжарах зассали даже в годовщину Майдана ...пху на вас ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх