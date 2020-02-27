 Дагестанец вызвал на уличный бой оскорбившего его российского ОМОНовца и избил его на глазах прохожих и полиции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, причиной драки стало оскорбление полицейским дагестанца. Позже дагестанцы пришли в отдел и вызвали омоновца на бой один на один. Видеозапись стычки опубликована в сети.

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