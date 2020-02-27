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 Суд отказался назначить меру пресечения подозреваемого по делу о протестах в Новых Санжарах Галаке. ВИДЕО

В Октябрьском районном суде Полтавы рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения участнику протестов в Новых Санжарах 20 февраля, местному жителю Михаилу Галаке. Его подозревают в бросании камней в сторону правоохранителей.

На скамье подсудимых - житель Новых Санжар, водитель маршрутки Михаил Галака. На заседании прокурор Анатолий Буряк обратился с ходатайством об избрании меры пресечения для подсудимого - это два месяца содержания под стражей. Михаила Галаку подозревают в бросании камней в сторону правоохранителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на central-ua.tv.

"Подозрение предусматривает уголовную ответственность на срок от пяти до восьми лет, то есть, тяжкое преступление. Подозрение обоснована, поскольку подозрение осуществляется на основании собранных доказательств - это протокол места происшествия, показания потерпевших Ганаго, Литвиненко, Мусиенко, Мустафаева. Видеозаписями, которые были проведены СМИ во время событий в Новых Санжарах Полтавской области 20-го февраля 2020 года", - заявил прокурор Анатолий Буряк.

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По словам адвоката подсудимого Григория Фелоненко, подозрение является необоснованным: "Показания потерпевших, которые указаны, они не имеют никакого отношения Галаки. Видеоматериалы, о которых говорит прокурор, к ходатайству вообще не представлены - они отсутствуют. Они сообщают, что работники полиции, в них попал камень, но как это устанавливается, каким образом это привязываются к данному гражданину, эти материалы вообще не подтверждают ничего".

Подозреваемый отказался от комментариев журналистам. На суде рассказал, что никакие предметы в стражей порядка не бросал. Это видео снято 20 февраля. Тогда в Новых Санжарах протестующие заблокировали дорогу, чтобы не пропустить автобусы с эвакуированными из Китая украинском и иностранцами. В материалах дела указано: вечером 20-го февраля подозреваемый Михаил Галака узнал о протестах в социальных сетях. Мужчина пришел к протестующим.

"Я волновался за свою семью, чтобы ничего не случилось с ними", - заявил Галака.

Судья Лариса Гольник зачитала постановление, в котором отказал в мере пресечения. Судья объяснила: недостаточно фактов о виновности Галаки. Подозреваемого отпустили. По словам Ларисы Гольник, постановление не отменяет подозрение следователей в уголовном преступлении Михаила Галаки.

В целом следователи открыли 6 уголовных производств против жителей Новых Санжар, которые принимали участие в протестах 20 февраля. Пока полиция еще ищет шестого вероятного виновника. 5 протестующих подозревают в организации массовых беспорядков. Им грозит лишение свободы от 5 до 8 лет лишения свободы. 25 февраля подозреваемых Константина Бигдана и Николая Кудрина по решению суда взяли под ночной домашний арест на 60 суток. 26 февраля суд отправил под ночной домашний арест третьего подозреваемого по делу о протестах в Новых Санжарах Семирода.

Заметим, что 22 февраля суд взял под домашний арест Владимира Сиренко. Во время протестов он чуть не наехал на "Ниве" на правоохранителей. Сиренко грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/v3178153
 
 
 Топ комментарии
 
За бросание камней - Подозрение предусматривает уголовную ответственность на срок от пяти до восьми лет, то есть, тяжкое преступление. ПоИсточник: https://censor.net.ua/v3178153
А ЗА РАССТРЕЛ НЕБЕСНОЙ СОТНИ - отпустили убийц
Или к примеру Лукаш- тогда была министром и поддерживала кровавый разгон - И ГДЕ СУДИМОСТЬ?
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а почему монику не привлекают за роль провокатора в организации беспорядков. он обещать поселить уханских путещественников в дома олигархов
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Правильно! "Менты не люди!" были только зимой 2014-го.
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Когда твого насильника отпустит тоже.
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Цікаво було бпровести у Нових Санжарах опитування про "зуже нє будєт". Просто запитати, чи все ще вірять місцеві жителі цьому лозунгу? І цікаво було б другим запитанням дізнатися їхню думку про те, хто кого "зробили разом".
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какие мысли ты хочешь узнать у стада шариковых?
Ты их еще про 2-й закон Ньютона спроси, согласны они с ним или нет.
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надо было кого-то наказать, чтобы другим не повадно было, но ума, как всегда, не хватило найти доказательства, которых скорей всего нет.
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а почему монику не привлекают за роль провокатора в организации беспорядков. он обещать поселить уханских путещественников в дома олигархов
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Лопухнулись. Надо было предъявить качественное подозрение, а перед этим провести брифинг. А так адвокат без труда доказал, что подозреваемый бросил не камень, а какашку, то есть продукт жизнедеятельности внутренних органов.
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Так наехал или не наехал. Чуть чуть не считается и к делу не пришьешь. Это попытка уже сталинских обвинений и запугивания. Такая власть не имеет права быть. Она хочет чтоб боялись одного вида зеленой плесени.
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За бросание камней - Подозрение предусматривает уголовную ответственность на срок от пяти до восьми лет, то есть, тяжкое преступление. ПоИсточник: https://censor.net.ua/v3178153
А ЗА РАССТРЕЛ НЕБЕСНОЙ СОТНИ - отпустили убийц
Или к примеру Лукаш- тогда была министром и поддерживала кровавый разгон - И ГДЕ СУДИМОСТЬ?
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Зато дубинкой по голове это нормально. Привыкайте и бойтесь мы можем все так завещал великий зеля.
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прикольно. напугать людей, чтобы те начали сопротивляться, и посадить за сопротивление.
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Раз оправдали,ТОГДА незакоконно обвинили,А ЗНАЧИТ,прокурора и следака нужно за превыжение служебных полномочий,подлог и т.д наказывать,а Галаке компенсировать ущерб
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Это не оправдание. Это мера пресечения перед рассмотрением уголовного дела. Уголовное дело не закрыли и будет отдельно рассматриваться. Вот когда оправдают на уголовном деле - тогда да.
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