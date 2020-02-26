EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  5353  84
Все про:Вторая мировая война (278) Путин (25443) Русский мир (391)

 "Защита русскоязычных" и "правда" о Второй мировой войне, - Путин озвучил свои предложения в российскую конституцию. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин хочет закрепить в конституции "правду" о Второй мировой войне и защиту русскоязычных.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в конституцию РФ.

По его словам, у России якобы пытаются "украсть" победу во Второй мировой войне. Он заявил, что Москва должна "активно противостоять" таким попыткам.

"И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны", - заявил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления", - Сурков предлагает начать заново отсчет сроков Путина на должности

Кроме того, он поддержал закрепление в конституцию защиты русскоязычных за рубежом.

"У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все они - русские… Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи", - добавил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что в конституции России могут закрепить пожизненную неприкосновенность Путина. При этом в стране действует федеральный закон, который запрещает преследование бывших президентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство РФ опирается на победу во Второй мировой войне, потому что она оправдывает их существование в нынешнем виде, - экс-посол США Хербст

Источник: https://censor.net.ua/v3178073
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Недобитые российские фашисты распустились буйным цветом.
 показать весь комментарий
 
 
была уже конституция, в которой серп и молот лежали на земном шарике - типа все кругом коммунистическое (русское). ну и что ?
 показать весь комментарий
 
Відкрий, гандоне, архіви - там така правда, що бісам стане моторошно.
 показать весь комментарий
 
 
ври, убивай, воруй, дави гусей, *** котов, жри с лопаты, сиди на бутылке!
 показать весь комментарий
 
 
Значить справи в касабів геть вже погані, коли всяку фуйню в Конституцію запихають. Щеб запхали статтю: "Путін не *****"
 показать весь комментарий
 
 
Как у нее таким имбецилом ребенок получился?
 показать весь комментарий
 
2 мировая в конституции...
Скажите этому клоуну старому...шо она закончилась 75 годков назад))))
А за Ленд лиз ПАРАША как приемник СеРуСеРу до сих пор не рассплатилась с США!)))
 показать весь комментарий
 
 
От так т деды и воевали...на американских Стюдиках и техаской тушенкой в мешке...с пуговицами из Чикаго))))
Путин...ты позорник тупой!
 показать весь комментарий
 
 
Почему Украина не вносит "О защите украиноязычных" на Московии? Почему нет ни одной украинской школы? Почему ЗЕклоун и его депутаты засунули языки в жопу?
 показать весь комментарий
 
 
для ***** "русскоязичіє" - як для Гітлера арійство
рашизм = нацизм
 показать весь комментарий
 
 
предлагаю закрепить псевдоним недоимператора в конституции Украины
 показать весь комментарий
 
 
На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ: взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть четырнадцатилетние, не подлежащие призыву в армию... «Вперрред!!!», и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода, или капитан, командир роты (что реже), видя это вопиющее безобразие, восклицает: «Нельзя же гробить людей!
42
Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»... Сразу же подключается политрук, СМЕРШ* и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
Николай Николаевич
НИКУЛИН
ВОСПОМИНАНИЯ
О ВОЙНЕ
 показать весь комментарий
 
 
...Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных...
 показать весь комментарий
 
 
а в Нью-Йорке или Тель-Авиве тоже будете защищать
 показать весь комментарий
 
 
Стоя на коленях перед раскрытой ширинкой солдата Цахала?))))или Морского котика...
 показать весь комментарий
 
 
Даже и не сомневайтесь: там кукуха уже давно отлетела...
 показать весь комментарий
 
 
В Израиле их защищает участник второй мировой Б.Нетаньяху.
Правда скоро ему самому понадобится защита в судах...
 показать весь комментарий
 
 
Сижу, как ждун, жду, едва сдерживая смех, как ********** пошлет к Дяде Сэму войска лааровскую сучку спасать... а шо.. проклятые янки заставляют ее по-английски на американский манер изъясняться...
 показать весь комментарий
 
 
когда в августе 91 шмаляли из танков в мацкве мало кто вспоминал якобы референдум за сохранения ссср 17 марта, так и с этой ахинеей будет.....
 показать весь комментарий
 
 
Нужно закрепить правду о Пунических войнах. Есть факты что там был геноцид мордвы.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть это ботоксное чмо Сибирь сначала защитит.. "Защита русскоязычных" и "правда" о Второй мировой войне, - Путин внес озвучил свои предложения в российскую конституцию - Цензор.НЕТ 1642
 показать весь комментарий
 
 
***** очень хотел защитить Скрипаля и его дочь, но немного не получилось. А вот Литвиненко он защитил. И защищать русскоязычных на подводной лодке Курск он прямо с отпуска ломанулся. Ну, перед тем позагорал, чтоб загарчик ровнее лег... Ведь Курск тоже на ровном киле лежал, когда там задыхались русскоязычные...
 показать весь комментарий
 
 
А почему героический просер Кутузи под Бородино не внесли в Конститущии Моржовии?))))
 показать весь комментарий
 
 
кацапы так сильно защищают правду о "великой победе", что позакрыли все архивы о войне еще на 50 лет.
 показать весь комментарий
 
 
вначале они их комуниздили во всех 14 колониях, потом самые ужасные уничтожили, а то что осталось- засекретели..и историю старцы мокрожопые со Старой Площади накрапали героическую, где титульные руцке пабьедили вермахт с жидами конечно вместе, как же без них, где гешефт какой срубить можна по легкому, там и они....... "Защита русскоязычных" и "правда" о Второй мировой войне, - Путин озвучил свои предложения в российскую конституцию - Цензор.НЕТ 7624...
 показать весь комментарий
 
Нельзя "украсть победу". Идиотическое выражение по сути. Победивший со своими достижениями, промахами и поражениями уже вписан в историю. И тут ничего нельзя изменить. Ни украсть, ни приукрасить.
 показать весь комментарий
 
 
если точнее сформулировать - защищать русских, даже если никто об этом не просит
 показать весь комментарий
 
 
"рускоязичниє" - мабуть одна з найкращих вигадок гебні..цікаво, як би поставились ірландці (десь на 99% англомовні) на подібний закидон від ВБ..?
 показать весь комментарий
 
 
Голод став переломним моментом в історії Ірландії[1], яка тоді була частиною Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії. Голод і його наслідки назавжди змінили демографічний, політичний, та культурний ландшафт острова. Для місцевих ірландців і тих, хто став частиною діаспори[en], голод увійшов у народну пам'ять[en][fn 1] і став об'єднавчим фактором для гомрула та рухів за Об'єднану Ірландію.
 показать весь комментарий
 
так, але не зовсім..у незалежній Ірландії місцева мова має нижчий статус ніж валійська у Валії..та швидко зникає..хоча і державна..але друга..тому дуже хитро кацапня з мовою замутила..тушонку та кірзачі відробили..падли..
 показать весь комментарий
 
ВВХ замахнулся на единоличную победу во 2-й МВ. Выходит никто кроме рашки с Германией, Италией, Японией и др. странами вообще не воевал. Лихо его заштырило.
 показать весь комментарий
 
 
Дедываиватели сумели защитить право на рабство для своих детей и внуков...
Паспорта в селах выдали в 1976 году)))
Напомните мне когда проклятые амеры отменили рабство?))))
 показать весь комментарий
 
Превращают конституцию России в орудие вмешательства в дела других государств. Насчет всяких гарантий, всяким "президентам", надо просто знать историю России - в России не дают гарантий и не обращают внимание на всякие "бумажки". Если придет к власти в России президент с большой народной поддержкой, он обязательно расправится с Путиным тем или иным способом, это неизбежно. В России не может быть 2-х царей.
 показать весь комментарий
 
закрепить в конституции московии факт о лишенхромосомности московитов, а также фразу: если бы у бабушки был х... он была бы дедушкой, а также право каждого московита на неограниченное употребление настойки боярышника. балалайку, водку, буденовку, лапти, портянки, щи, паренную репу, победообесие сделать национальным культурным достоянием... закрепить как главные национальные скрепы следующие кацапские добродетели: бесконечная и циничнейщая ложь, агрессивность к окружающим народам, обман, подолсть, коварство, ненависть, вероломство, бесчеловечность, грабеж, насилие, убийство....
 показать весь комментарий
 
 
СССР практически не участвовал во второй мировой войне. Не считая того он вместе с Германией её развязали. В СССР была только отечественная война. Ну и отечественную войну удалось выиграть только благодаря тому что Германия силами союзников была уже практически разбита на тот момент. Подркрепления уже не поступало и красная армия по сути догоняла отступающих немцев. После чего присвоив победу себе.
 показать весь комментарий
 
 
карфаген (расея) должен быть разрушен!
 показать весь комментарий
 
 
А англичане тоже будут всех англоязичных защищать и американцев в том числе?
 показать весь комментарий
 
яжели китайцы начнут защищать - китайцеговорил ,киргизы ,татары .чукчи калиниградские немцы и т,д.шо будя?
 показать весь комментарий
 
 
Ни о чем "Защита русскоязычных" и "правда" о Второй мировой войне, - Путин озвучил свои предложения в российскую конституцию - Цензор.НЕТ 5667
26 февраля 1939 года

Надежда Крупская праздновала свой 70-ый юбилей. Сталин прислал в подарок торт. Через несколько часов после торжества ей стало плохо. Её доставили в больницу, однако спасти не смогли. Тело Крупской кремировали. Похоронена у Кремлевской стены. Урну с ее прахом нес лично Сталин.

"Защита русскоязычных" и "правда" о Второй мировой войне, - Путин озвучил свои предложения в российскую конституцию - Цензор.НЕТ 736
 показать весь комментарий
 
 
есть человек есть проблема, нет человека нет проблемы (йося сралин) . закрепить фразу в конституции московии
 показать весь комментарий
 
Исчо о "Ледовом побоище" и "Куликовской битве"..
🤣
 показать весь комментарий
 
Ледовое побоище это миф.
Который растиражировал какой то кинорежиссер.
В той кинушке такой звукоряд с такоооой музыкой что только глухой не свихнется.
 показать весь комментарий
 
 
Ну як міф, була сутичка де загинув десяток лицарів, але за пару місяців до того литовці знищили в 10 разів більше тих рицарів.
 показать весь комментарий
 
 
Шануймося українці!
Альо Трамп! В Україні 80% населення вивчали англійську.
А ну, швидко, організував захист "англоЯЗІЧЕСКАГО насєлєнія" ......
Бо світ думає,що в Україні-всі руССкіє язічнікі,а десь по селах-затюкані українські!
 показать весь комментарий
 
 
МОЖЕТ ПОРА СОЗВАТЬ ООН И ПУСТЬ ДЕДА ПРОВЕРЯТ ВРАЧИ, А ТО ОТПРАВИТ ВСЕХ РАСЕЯН В РАЙ
 показать весь комментарий
 
И правду о Дмитрии Донском который воевал на стороне Золотой Орды против Мамая.
 показать весь комментарий
 




Машка Захерова совершила кульбит на танцполе во время празднования 23 февраля... "Защита русскоязычных" и "правда" о Второй мировой войне, - Путин озвучил свои предложения в российскую конституцию - Цензор.НЕТ 1460


https://twitter.com/i/status/1232283982873714689





 показать весь комментарий
 
 
закрепить в конституции московии право мокшанских царей пускать в расход кацапскую био-быдломассу, как пушечное мясо, десятками миллионов. как и право кацапских теприлоидов всячески поддерживать, обожать и обожествлять своих правителей, а такжен право отдать за них свою никчемную, нищую жизнь. назвать это в конституции патриотизмом и любовью к родине (московского улуса)...
 показать весь комментарий
 
 
А ты просмотри всю новостную ленту - было две новости по теме.
 показать весь комментарий
 
И действительно, отчего же не закрепить то, что на момент начала второй мировой москва и берлин были союзниками? Вы и развязали вторую мировую. Так что вот это и закрепите.
 показать весь комментарий
 
Узбеки, казахи, туркмены, таджики, башкиры,
татары, народы Урала, Волги и Сибиру, народы Азии!
Война, в которую вовлекла Вас Москва ведется за империалистические интересы. Москва и Берлин спорят между собой об этом, кому из них Вас грабить. Империалистическая Москва целыми веками грабила у Вас Ваш хлеб, Ваше железо, Ваш уголь, Ваш скот, Ваш хлопок, а во время войны брала с Вас - подать крови: Ваших сыновей и отцов на фронт.
Вам же за это присылала своих чиновников, которые издевались над народом, презирали Вашу культуру, насмехались над Вашим языком.
Сегодня хочет заменить империалистическую Москву - Берлин. Два хищника сцепились и кроваво дерутся между собой за добычу. В этой ожесточенной борьбе они уже падают из сил. Уж виден их конец. Фронт разваливается, наступает период национальных революций!
Это время должны использовать народы Европы и Азии для изгнания империалистов из своих территорий и восстановления национальных самостоятельных государств.
На территории Украины, борьбу за это дело уже подняла Украинская Повстанческая Армия (УПА). УПА ведет борьбу под лозунгом "Свобода народам, свобода человеку"! "За самостоятельные государства народов Европы и Азии"!
Порабощенные народы Восточной Европы и Азии!
Входите в связь с УПА!
Переходите с оружием в руках на сторону повстанцев!
Поднимайте общую борьбу с империалистами!
Да здравствуют самостоятельные государства порабощенных народов!
Да здравствует Самостоятельная Украина!
Ставка, июнь 1943 г.
ГЛАВНАЯ КОМАНДА
УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ОУН-УПА >> Документи
 показать весь комментарий
 
 
Закрепить победу в Конституции-это надо осознать.
 показать весь комментарий
 
Рашизм у всій своїй красі,захищати російськомовних за кордоном ,ви вже захистили на Донбасі ,Придністровї,Абхазії після такогозахисту суцільна руїна.
 показать весь комментарий
 
ТОВАРИЩИ РУССКИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЫ И КОМАНДИРЫ!
Мы, украинские повстанцы, признаем Ваш героизм в борьбе с немецкими оккупантами. Украинская Повстанческая Армия в оккупированных частях Украины также вела жестокие бои с немецкими бандами, защищала народ от гитлеровского террора, отстаивала право Украины на свободную жизнь. Теперь на смену гитлеровского режима пришел на Украину большевистско-сталинский режим.
Украинский народ считает большевиков не освободителями, а обыкновенными захватчиками, которые только прикрываются лживыми фразами "дружбы", "Освобождения", "счастья". Что украинскому народу дали большевики, кроме жесточайших репрессий и террора? Весь мир знает, что миллионы украинцев большевики расстреляли, бросили в тюрьмы и концлагеря, выселили с родной земли на чужбину. Ведь фактически Украиной управляют не украинцы, а кремлевско-сталинские сатрапы Хрущовы и Ко. Всем известно, что богатства Украины поглощает всесоюзный большевизм, а украинский народ обречен на голодное прозябание. Всем известно, что большевики на Украине насильственно насаждали русификацию, а всякое проявление подлинной национальной культуры жестоко искореняли. Вот почему украинский народ решительно добивается полного отделения от большевистского Советского Союза.
Отделяясь, украинский народ призывает к искренней дружбе и всестороннему сотрудничеству все народы Советского Союза на принципах независимости Самостоятельных Национальных Держав. Мы также будем в дружественных отношениях с русским народом, если он, сбросив сталинское иго, построит свое государство только на своих этнографических землях. Но мы никогда не согласимся, чтобы русско-большевистские империалисты под плащиком "освобождения" оккупировали нашу Украину, политически и национально угнетали и грабили ее. Свою независимость украинский народ будет упорно защищать с оружием в руках и никакие жертвы не остановят его борьбы. Наше право священно и против него могут выступать только враги человечества, варвары, кремлевские палачи и их цепные собаки.
Товарищи красноармейцы и командиры! Мы обращаемся к Вам - поддержать нашу борьбу за Независимую Украину - без гитлеровского и большевистского порабощения. Не выступайте с оружием против нас. Довольно крови! Не слушайте комиссаров, которые натравливают Вас на украинских повстанцев.
Свободолюбивый украинский народ подымает знамя освободительной борьбы вместе со всеми народами, которых покорили большевистские палачи.
ДА ЗРАВСТВУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УКРАИНА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЯ БЕЗ СТАЛИНСКО-БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА!
Ноябрь 1943 г.
Украинские Повстанцы.
ТИПОГРАФИЯ УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
 показать весь комментарий
 
 
Закрепить победу в Конституции-это надо осознать.
 показать весь комментарий
 
Песков у которого дочь гражд Франции а жена гражд США рассказал гражд РФ,о необходимости создания новых ракет для защиты от НАТО


"Захист російськомовних" і "правда" про Другу світову війну, - Путін озвучив свої пропозиції до російської конституції - Цензор.НЕТ 9442
 показать весь комментарий
 
 
До 73% ще не дійшло, що Росія там, де російська "мова".
 показать весь комментарий
 
 
птн пнх! а ми на украінє всіравно будєм па рускі гаваріть!! так нас наши діди научілі. а па украінскі пусть прєзєдєнт разгаваріваєт
 показать весь комментарий
 
А кто "крадет" победу. Странно не слышал что победу вообще можно "украсть". Все признают важную роль РФ в победе. Правда эта победа так же принадлежит всем бывшим республикам СССР. ( и тем более Украине , Белоруссии, Грузии) И конечно это касается всех участников антигитлеровской коалиции. Вопрос в другом ( и тут нет ни какой кражи). Гитлер и Сталин развязали 2 мировую , заключив пакт о разделе Европы. СССР выступила агрессором по отношении к Финляндии, Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии. Один расстрел тысяч пленных поляков чего стоит и совместный парад в Бресте и высказывания Молотова о "братьях по оружию", и это правда. И то что после окончания войны СССР фактически оккупировала восточную Европу а все попытки освободиться подавлялись с особой жесткостью ГДР -1953, в Венгрии 1956, в Чехословакии в 1963. Так что нет ни какой кражи. Просто нельзя быть святей папы римского и свои косяки нужно признавать ( а уж как их аргументировать, тут дело такое) Интересен пункт о защите.. оказывается не просто "русских", а "русскоязычных".. круто замесил. Вы уже пад-ы "защитили" на востоке Украины,14 тысяч положили из которых наверняка 7-8 были именно тех кого вы "как бы защищали"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх