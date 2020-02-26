 "Защита русскоязычных" и "правда" о Второй мировой войне, - Путин озвучил свои предложения в российскую конституцию. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке изменений в конституцию РФ.
По его словам, у России якобы пытаются "украсть" победу во Второй мировой войне. Он заявил, что Москва должна "активно противостоять" таким попыткам.
"И будет уместно это так, аккуратно, отразить и в основном законе страны", - заявил Путин.
Кроме того, он поддержал закрепление в конституцию защиты русскоязычных за рубежом.
"У нас действительно много наших людей, которые за границей проживают, и действительно там неважно уже, какой этнической группы человек, какой национальности, за границей все они - русские… Поэтому наша задача - и защищать их, и поддерживать с ними связи", - добавил Путин.
Напомним, ранее сообщалось, что в конституции России могут закрепить пожизненную неприкосновенность Путина. При этом в стране действует федеральный закон, который запрещает преследование бывших президентов.
Скажите этому клоуну старому...шо она закончилась 75 годков назад))))
А за Ленд лиз ПАРАША как приемник СеРуСеРу до сих пор не рассплатилась с США!)))
Путин...ты позорник тупой!
рашизм = нацизм
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Там же, на высоте, бетонный дот! А у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!»... Сразу же подключается политрук, СМЕРШ* и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует: «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию, и готово: «Расстрелять перед строем!» или «Отправить в штрафную роту!», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом, люди. А остальные - «Вперрред, в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики!» А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. Поди их достань! Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа - бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
Николай Николаевич
НИКУЛИН
ВОСПОМИНАНИЯ
О ВОЙНЕ
Правда скоро ему самому понадобится защита в судах...
Паспорта в селах выдали в 1976 году)))
Напомните мне когда проклятые амеры отменили рабство?))))
26 февраля 1939 года
Надежда Крупская праздновала свой 70-ый юбилей. Сталин прислал в подарок торт. Через несколько часов после торжества ей стало плохо. Её доставили в больницу, однако спасти не смогли. Тело Крупской кремировали. Похоронена у Кремлевской стены. Урну с ее прахом нес лично Сталин.
🤣
Который растиражировал какой то кинорежиссер.
В той кинушке такой звукоряд с такоооой музыкой что только глухой не свихнется.
Альо Трамп! В Україні 80% населення вивчали англійську.
А ну, швидко, організував захист "англоЯЗІЧЕСКАГО насєлєнія" ......
Бо світ думає,що в Україні-всі руССкіє язічнікі,а десь по селах-затюкані українські!
Машка Захерова совершила кульбит на танцполе во время празднования 23 февраля...
https://twitter.com/i/status/1232283982873714689
татары, народы Урала, Волги и Сибиру, народы Азии!
Война, в которую вовлекла Вас Москва ведется за империалистические интересы. Москва и Берлин спорят между собой об этом, кому из них Вас грабить. Империалистическая Москва целыми веками грабила у Вас Ваш хлеб, Ваше железо, Ваш уголь, Ваш скот, Ваш хлопок, а во время войны брала с Вас - подать крови: Ваших сыновей и отцов на фронт.
Вам же за это присылала своих чиновников, которые издевались над народом, презирали Вашу культуру, насмехались над Вашим языком.
Сегодня хочет заменить империалистическую Москву - Берлин. Два хищника сцепились и кроваво дерутся между собой за добычу. В этой ожесточенной борьбе они уже падают из сил. Уж виден их конец. Фронт разваливается, наступает период национальных революций!
Это время должны использовать народы Европы и Азии для изгнания империалистов из своих территорий и восстановления национальных самостоятельных государств.
На территории Украины, борьбу за это дело уже подняла Украинская Повстанческая Армия (УПА). УПА ведет борьбу под лозунгом "Свобода народам, свобода человеку"! "За самостоятельные государства народов Европы и Азии"!
Порабощенные народы Восточной Европы и Азии!
Входите в связь с УПА!
Переходите с оружием в руках на сторону повстанцев!
Поднимайте общую борьбу с империалистами!
Да здравствуют самостоятельные государства порабощенных народов!
Да здравствует Самостоятельная Украина!
Ставка, июнь 1943 г.
ГЛАВНАЯ КОМАНДА
УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ
ОУН-УПА >> Документи
Мы, украинские повстанцы, признаем Ваш героизм в борьбе с немецкими оккупантами. Украинская Повстанческая Армия в оккупированных частях Украины также вела жестокие бои с немецкими бандами, защищала народ от гитлеровского террора, отстаивала право Украины на свободную жизнь. Теперь на смену гитлеровского режима пришел на Украину большевистско-сталинский режим.
Украинский народ считает большевиков не освободителями, а обыкновенными захватчиками, которые только прикрываются лживыми фразами "дружбы", "Освобождения", "счастья". Что украинскому народу дали большевики, кроме жесточайших репрессий и террора? Весь мир знает, что миллионы украинцев большевики расстреляли, бросили в тюрьмы и концлагеря, выселили с родной земли на чужбину. Ведь фактически Украиной управляют не украинцы, а кремлевско-сталинские сатрапы Хрущовы и Ко. Всем известно, что богатства Украины поглощает всесоюзный большевизм, а украинский народ обречен на голодное прозябание. Всем известно, что большевики на Украине насильственно насаждали русификацию, а всякое проявление подлинной национальной культуры жестоко искореняли. Вот почему украинский народ решительно добивается полного отделения от большевистского Советского Союза.
Отделяясь, украинский народ призывает к искренней дружбе и всестороннему сотрудничеству все народы Советского Союза на принципах независимости Самостоятельных Национальных Держав. Мы также будем в дружественных отношениях с русским народом, если он, сбросив сталинское иго, построит свое государство только на своих этнографических землях. Но мы никогда не согласимся, чтобы русско-большевистские империалисты под плащиком "освобождения" оккупировали нашу Украину, политически и национально угнетали и грабили ее. Свою независимость украинский народ будет упорно защищать с оружием в руках и никакие жертвы не остановят его борьбы. Наше право священно и против него могут выступать только враги человечества, варвары, кремлевские палачи и их цепные собаки.
Товарищи красноармейцы и командиры! Мы обращаемся к Вам - поддержать нашу борьбу за Независимую Украину - без гитлеровского и большевистского порабощения. Не выступайте с оружием против нас. Довольно крови! Не слушайте комиссаров, которые натравливают Вас на украинских повстанцев.
Свободолюбивый украинский народ подымает знамя освободительной борьбы вместе со всеми народами, которых покорили большевистские палачи.
ДА ЗРАВСТВУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УКРАИНА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЯ БЕЗ СТАЛИНСКО-БОЛЬШЕВИСТСКОГО РЕЖИМА!
Ноябрь 1943 г.
Украинские Повстанцы.
ТИПОГРАФИЯ УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ