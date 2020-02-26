 "Крим - це Україна!" - посольство США записало обращение в связи с годовщиной оккупации полуострова. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ведомства в фейсбуке.
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Атташе по вопросам армии и обороны, полковник Томас Воффорд рассказал, что во время аннексии Крыма работал советником по вопросам обороны в миссии США при НАТО. Тогда он участвовал в совещании Североатлантического совета.
"Тот ужасный момент для Украины, для демократии, для стабильности в мире повлиял на нас, а также на наших коллег таким образом, что мы начали искать возможность служить в посольстве США в Киеве на наших сегодняшних должностях", - сказал он.
Представители посольства отметили, что шесть лет назад поняли, как Россия "грубо нарушает права человека в Крыму, а также игнорирует международные нормы".
В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления Крыму российской оккупации. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".
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Зеленский заявил: возвращение Крыма-это часть нашей национальной идеи.
Национальная идея для Зеленского - страну продать Ротшильдам и Соросу. И подписать выгодный Москве транзитный газовый контракт. А также на саммите в Париже даже трусливо не заговорить с Путиным про Крым.
Идея у него есть. Ага...
Мне снился сон, село моё в дыму,
И дом в огне, повсюду крови сгустки,
Горит земля, вода горит в Крыму,
В меня стреляет автоматчик, русский.
Он чёрный весь, хотя и тьма вокруг,
В его глазах пылает вижу - злоба,
А я ему: - Я здесь родился! Друг!
Иди домой, здесь нету русофобов.
Пусть буду нищим, лишь бы не война,
И у меня, быть может будут внуки...
Иисуса нет, молитвам - грош цена,
Хочу стрелять - не слушаются руки.
О Боже, как всё глупо и смешно,
Мне русский - враг иль память что- то стёрла...
А пули шьют пространство, мимо, но
Одна, вошла в артерию у горла .
Мне снился сон, а может сна и нет,
И дома - нет, кровь в пепел превратилась...
А в сорок третьем фронтовик - мой дед,
Под Курском лёг. Там братская могила… И вот, пришли с оружьем, внуки тех, С кем дед- фашиста бил, неся потери,Вопрос к нему бы, вызвал гнев?.. Иль смех?..
- За что ты сгинул? В чью Победу верил?..
Была тут новость - японец по-нашему говорит лучше чем б-ство населения. Грит - меня спрашивают - че русский не учишь, - да потому что я во Францию если приеду, то там же не буду изучать английский.