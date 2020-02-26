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Все про:Крым (22403) посольство (599) США (16164)

 "Крим - це Україна!" - посольство США записало обращение в связи с годовщиной оккупации полуострова. ВИДЕО

Сотрудники посольства США в Киеве обнародовали видеообращение по случаю шестой годовщины захвата Россией Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ведомства в фейсбуке.

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Атташе по вопросам армии и обороны, полковник Томас Воффорд рассказал, что во время аннексии Крыма работал советником по вопросам обороны в миссии США при НАТО. Тогда он участвовал в совещании Североатлантического совета.

"Тот ужасный момент для Украины, для демократии, для стабильности в мире повлиял на нас, а также на наших коллег таким образом, что мы начали искать возможность служить в посольстве США в Киеве на наших сегодняшних должностях", - сказал он.

Представители посольства отметили, что шесть лет назад поняли, как Россия "грубо нарушает права человека в Крыму, а также игнорирует международные нормы".

В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления Крыму российской оккупации. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

Источник: https://censor.net.ua/v3178050
 
   
 Топ комментарии
 
Хай помнит кожна гнида Крым - это Украина "Крим - це Україна!" - посольство США записало обращение в связи с годовщиной оккупации полуострова - Цензор.НЕТ 6052
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Хоть посольство США об этом вспомнило, а Зеля забыл как и все зеленые рептилии, которые сейчас не думают о возвращении оккупированного Крыма, а преследуют всех украинцев кто был на Майдане и митинговал против Рыгов и Януковича. Реванш рыгоаннальной власти в действии.
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Хай помнит кожна гнида Крым - это Украина "Крим - це Україна!" - посольство США записало обращение в связи с годовщиной оккупации полуострова - Цензор.НЕТ 6052
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давно от него не было видосиков, я прям скучаю.
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батарейка села а зарядить нет времени! все с коронавирусом борется, аж 900 тестов закупил на всю Украину!
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Тесла занята. В ней девок из СН трахают.
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Хоть посольство США об этом вспомнило, а Зеля забыл как и все зеленые рептилии, которые сейчас не думают о возвращении оккупированного Крыма, а преследуют всех украинцев кто был на Майдане и митинговал против Рыгов и Януковича. Реванш рыгоаннальной власти в действии.
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Дмитрий Корнейчук
. ·

Зеленский заявил: возвращение Крыма-это часть нашей национальной идеи.
Национальная идея для Зеленского - страну продать Ротшильдам и Соросу. И подписать выгодный Москве транзитный газовый контракт. А также на саммите в Париже даже трусливо не заговорить с Путиным про Крым.
Идея у него есть. Ага...
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"Крим - це Україна!", а США наш вірний союзник, брати. Дякуємо за підтримку, дякуємо за допомогу!
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так что братушки из америки сделали для возвращения крыма, кроме этого ролика ? даже вышиванками побрезговали. не гуд
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февраль 2014. Автор -я.
Мне снился сон, село моё в дыму,

И дом в огне, повсюду крови сгустки,

Горит земля, вода горит в Крыму,

В меня стреляет автоматчик, русский.

Он чёрный весь, хотя и тьма вокруг,

В его глазах пылает вижу - злоба,

А я ему: - Я здесь родился! Друг!

Иди домой, здесь нету русофобов.



Пусть буду нищим, лишь бы не война,

И у меня, быть может будут внуки...

Иисуса нет, молитвам - грош цена,

Хочу стрелять - не слушаются руки.

О Боже, как всё глупо и смешно,

Мне русский - враг иль память что- то стёрла...

А пули шьют пространство, мимо, но

Одна, вошла в артерию у горла .

Мне снился сон, а может сна и нет,

И дома - нет, кровь в пепел превратилась...

А в сорок третьем фронтовик - мой дед,

Под Курском лёг. Там братская могила… И вот, пришли с оружьем, внуки тех, С кем дед- фашиста бил, неся потери,Вопрос к нему бы, вызвал гнев?.. Иль смех?..

- За что ты сгинул? В чью Победу верил?..
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так это был лишь сон ? поэт надеюсь, выжил ? хотелось бы еще почитать из нетленного
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А Бужанский и подпевалы - не могут выучить.
Была тут новость - японец по-нашему говорит лучше чем б-ство населения. Грит - меня спрашивают - че русский не учишь, - да потому что я во Францию если приеду, то там же не буду изучать английский.
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Вдячні за підтримку! Слава Україні! Смерть окупантам!
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