 Российский восьмиклассник пырнул ножом учительницу алгебры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нападение на педагога произошло в Ульяновске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Улпресса".
"Он вошел в класс спокойно с ножом в руках, подошел прямо к учителю и пырнул ножом. Она отталкивалась, но получила ранение. Потом он, выходя из класса, кинул нож на третий ряд, до конца класса", - сообщил очевидец происшествия.
"Этот ученик был самым спокойным", - добавил другой школьник.
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На видео с камер наблюдения видно, как подросток выбегает из школы после нападения на учительницу.
Вскоре юношу задержали по месту жительства. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело (по ч.3 ст.30, п. "и" ч.2 ст. 105 УК РФ).
"В настоящее время на месте работают инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудники следственных и надзорных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подросток на учете не состоял", — сообщили в региональном управлении МВД.
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В телеграм-канале "ЧП Ульяновск" сообщили, что у ученика был давний конфликт с педагогом.
"Давний конфликт с педагогом, плюс за парнем давно замечали психическую нестабильность. На фоне личных переживаний напал на учителя, которая его якобы травила", — пишет ЧП Ульяновск.
В профиле подростка в соцсетях - множество фото американских и российских школьников, совершивших нападения на учителей и одноклассников. Последний статус ученика содержит цитату американского подростка, расстрелявшего учеников своей школы, Эрика Харриса.
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Довольно типичный малый для нынешних маллеток. Хотя, если слушать русский реп, то можно и не такое учудить.
какой "юген" то?
Юнферма разве шо
то ли дело те типы, что с автоматами приходят и т.п. - а еще Харриса цитирует.
Слабак.
букваря и таблицы умножения(до пяти!)!!
"Опираться на интеллигенцию мы не будем никогда, а будем опираться только на авангард пролетариата" (Ленин)
Мертвотворящая скрепа.
Ствол нужен, парашенец, ствол! Взял и пошел, пошел, пошел!
«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу. Последний всплеск сопротивления - Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело - рабство из-под палки. Но ещё страшнее - рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь - будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль - но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене».
Этот нынешний добровольный неосталинизм, добровольный отказ от возможности быть свободным - гораздо страшнее атмосферы 30-х годов. Он знаменует полную деградацию, возможно, уже необратимую. Это вырождение как следствие мощнейшей антиселекции, отрицательной калибровки. В великом русском языке есть слово «люди» и слово «ублюдки». Как видите, они вроде бы созвучны, похожи друг на друга. Однако значение этих слов совсем разное. И корни разные - «люд» и «блуд» соответственно. Между этими двумя словами при всём их некотором созвучии - дистанция огромного размера. Такая же, как между русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими. Там, в 30-х, были всё-таки люди.
Начало перестройки было ознаменовано появлением знакового фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Собственно, перестроечная критика сталинизма началась с него. Главный смысл этого фильма был не воспринят, он показался тогда слишком радикальным и даже нигилистическим. Сын выкапывает из могилы труп отца-тирана и выбрасывает его с горы куда-то в мир - на ветер, на вечный позор. О, как тогда, в пору выхода фильма на экраны, многие клеймили эту яркую сцену, как оскорблялись ею! Фильм стал своего рода «проверкой на вшивость», проверкой готовности общества к переменам, к перерождению. Он нёс в себе послание, которое не было услышано: нас может спасти только радикальное отречение от скверны. Подобное тому, что совершила Восточная Европа. Но это не произошло. Покаяние - а именно в этом состояло послание фильма - не состоялось. Фильм, повторяю, не был услышан, и само это слово - покаяние - стало по большей части вызывать раздражение и озлобление, и чем дальше, тем сильнее.
Призывы к покаянию стали восприниматься как оскорбление национального и личного достоинства: «Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы всех их спасли от фашизма!!». Сегодня тема покаяния, звучавшая в годы перестройки, окончательно перечёркнута великой темой «вставания с колен». Её венец - «Крымнаш». Законченный исторический цикл: от фильма «Покаяние» до фильма «Путь на родину». Мы вернулись-таки «на родину». Кто-то, вспоминая картину Абуладзе, сказал, что зловонный труп тирана теперь подобран и водружён на старый пьедестал. Не совсем так. Этот полуразложившийся труп наши современники притащили к себе домой и усадили за семейный стол. В его обществе пьют чай. С ним подобострастно беседуют, с ним советуются. И если у трупа вдруг отваливается голова, её с извинениями прилаживают на место.
Олег Басилашвили»