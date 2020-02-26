 Российский восьмиклассник пырнул ножом учительницу алгебры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нападение на педагога произошло в Ульяновске, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Улпресса".

"Он вошел в класс спокойно с ножом в руках, подошел прямо к учителю и пырнул ножом. Она отталкивалась, но получила ранение. Потом он, выходя из класса, кинул нож на третий ряд, до конца класса", - сообщил очевидец происшествия.

"Этот ученик был самым спокойным", - добавил другой школьник.

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На видео с камер наблюдения видно, как подросток выбегает из школы после нападения на учительницу.

Вскоре юношу задержали по месту жительства. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело (по ч.3 ст.30, п. "и" ч.2 ст. 105 УК РФ).

"В настоящее время на месте работают инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудники следственных и надзорных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подросток на учете не состоял", — сообщили в региональном управлении МВД.

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В телеграм-канале "ЧП Ульяновск" сообщили, что у ученика был давний конфликт с педагогом.

"Давний конфликт с педагогом, плюс за парнем давно замечали психическую нестабильность. На фоне личных переживаний напал на учителя, которая его якобы травила", — пишет ЧП Ульяновск.

В профиле подростка в соцсетях - множество фото американских и российских школьников, совершивших нападения на учителей и одноклассников. Последний статус ученика содержит цитату американского подростка, расстрелявшего учеников своей школы, Эрика Харриса.





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