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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:поджог (704) Офис Президента (271)

 Мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента в Киеве. ВИДЕО

Мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, огонь на мужчине быстро потушили полицейские и прохожие. В сети появилась видеозапись происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Производство о поджоге машины невестки Гонтаревой передано полиции Киевской области, - Офис Генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/v3177981
 
 
 Топ комментарии
 
ось такого точно при Порошенко не було
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Никакого Майдана не будет. Быдло должно свой выбор отстрадать до конца.
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При Поросяті прохід до АП був закритий.
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Резудьтат ЗЕленого беспредела...
При Порохе точно такой х.. не было
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Ровно год назад он решил что будет голосовать за Зе. Совесть замучала.
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Ровно год назад он решил что если через год не сядет Порошенко он подпалит себя. Выполнил.
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Страшне коїться! Зараз закриють підхід до ОПи та будуть розганяти всіх разом з журналістами. Схоже на провокацію влади з участю добровільного каскадера.
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есть же такие, которые думают что каскадер за 150 грн. решился на такое!
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хотя может вы и правы. посмотрим, что дальше напишут.
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Ви сподіваєтесь, що нам скажуть правду? Чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві - Цензор.НЕТ 5916

Якщо це людина доведена до відчаю, то на ньому не буде захисного костюму, а якщо каскадер - то костюм буде. Сподіваюсь, що цей піроман виживе, може тоді він і розповість правду, якщо не залякають.
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Я вже почитала на antikor, добре, що він при свідомості та хоч поясним чому таке вчинив.
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а это уже не шутки.....
и хотелось бы услышать, что по этому поводу скажет Бубочка.....
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Скажете,что провокация и все схавают,и ни каких последствий
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сказать он может что угодно, но совесть-то не чиста......
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Никогда не понимал людей которые себя увечат считая что так они накажут чиновникам. Те только посмеются с окон. Неужели с гранатомета по чьему то кабинету слабо шмальнуть чтобы жирные тушки поразлетались по всей улице. Тогда бы чинуши обосрались и реально думали стоит ли дальше злить народ
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Из чьих он?
Ты мил человек явно русский...
Так как меряешь все по себе...
Русские имеено чьих и есть.
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Ты чьих будешь холопина...
Иванов...пренадлежащий помещику Ивану.
Петров...имущество Петра
Сидоров...холопина Сидора сменяная на собаку
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Зебильный говноквартал не хочет на эту тему ещё разок пошутить?
Чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві - Цензор.НЕТ 2581
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Про шашлыки в Украине уже нашутились.
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так скоро май... будим ли опять просто шутить -зависит от поведения ваты)
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Я бы на вашем месте не стал гордиться тем что сжег людей.
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....видео не СМОТРЮ , и если это по НАСТОЯЩЕМУ то парню КАПЕЦ !!! а если под одеждой спец. защито то ПРОНЕСЕТ и останется жить ((((
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жди что скажут в зе-прессе. сам догадаешься?
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сільрада в відео вже не та
журналіст розпитує вуйка:
-А що пан зараз палить?
- Ватру.
- а скільки вона кошує?
- двадцять копійок.
- А що пан буде палить, як ватра коштуватиме 40 копійок?
- також Ватру.
- А якщо Ватра буде коштувать 80 копійок, що пан буде палить?
- також Ватру.
А якщо Ватра коштуватиме карбованця?
- А тоді я буду палить сільраду.
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Всегда удивляли самогубци, вешаются,стреляются, поджигаются))) тот из ревности, другой за идею, третий против несправедливости....Если за свою жизнь уже не переживаешь, сначала грохни оппонента, а потом, как получится.
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люди молодцы среагировали быстро и оперативно, обычно все кидаются врассыпную и орут, а человек бегает, не поймаешь...
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Где ты это увидела?)) трое начали тушить когда чувак уже упал остальные снимали на телефоны а полиция вообще не реагировала, боялись.
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Обычно начинают фотать и делать селфи на фоне.
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Вот если бы так Тигипка, Мертвечука, Киву, Бойка, Портнова и еще сотни других мразей то да. Но зачем себя убивать? Кстати даже по церкви, себя убивать еще больший грех чем другого
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Очередной спектакль от педротиков?
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Ну зачем же так бездарно уходить из жизни. Решил уйти, это твое дело, только забери с собой хоть парочку ЗЕленых тварюк.
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.....вспоминается как то акт САМОПОДЖЕГА одной депутатки из фракции КОМУНИСТОВ в реальности смотрел это по НОВОСТЯМ , так она из ФУФИРИКА духов пол часа себя у требуны ФУФИРИЛА , пока депутаты ее не повалили , чтоб она не чиркнула СПИЧКОЙ ))) вот это был ЦИРК !!!
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Видать это к улучшению качества жизни
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А хіба якісь вимоги висував? Просто підпалив себе. З якою ціллю?
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це називається - провокація. Ідіотська провокація. Для баранів і блогерів типу шарія.
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Ну ти ж цю провокацію не повториш...Тут є всі шанси згоріти або залишитись інвалідом...Це тільки на знімальних майданчиках стоїть обслуга з вогнегасниками,та й то - десять секунд пізніше - і вже не треба медреформи,коронавірусу і навіть землі потрібно значно менше...
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за все в Украине отвечает президент, даже если это (прости Господи) президент - легкомысленная Моника-разведёнка
Зеля, когда при тебе, аматоре-украинофобе, работают только: телефонное право, чорт-бакланов, аваков-диктатор, судейский беспредел..: решения проблем люди видят по разному..
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санжары уже не катят, так наверное придумали новый ход! лично мое мнение. время покажет.
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Довел ЗЕ и его ЗЕленая стая человека...….
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Падла ЗЕленая...доведет людей до настоящего рубилова.
Может это и есть цель этого нарко додика?
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"Кругом безвладдя і корупція". Чоловік, який намагався спалити себе під Офісом Зеленського, пояснив свій вчинок

Людиною, яка намагалася себе спалити, виявився Олександр Леонідович Кулаков з села Новоіванівка, Білопільського району, Сумської області. Він пояснив журналістам Depo.ua, чому намагався заживо себе спалити.

"Я Олександр Леонідович Кулаков з села Новоіванівка, Білопільського району, Сумської області. Кругом безвладдя і корупція. У мене сільська рада разом з Держгеокадастром вкрали землю. Нам не дали її розпаювати, вкрали всі документи", - повідомив він.
Чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві - Цензор.НЕТ 2968
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Ні, ну те що безвляддя та корупція розложили суспільство, то ми знаємо. І це мене особисто дуже турбує. Навіщо себе підпалювати , а потім бігати кричати - Памагите, Ай?
"У мене сільська рада разом з Держгеокадастром вкрали землю. Нам не дали її розпаювати, вкрали всі документи" ну схоже на бред і провокацію. То він пай хоче чи проти продажу землі, яка перебуває в приватній власності. До чого тут це місце, цей демарш і цирк? Тай прізвище КулакОВ, який живе в Сумській області насторожує. Потрібно провести ретельну перевірку цього чоловіка та тієї історії мотиву, що він розказує. А вже потім робити остаточні висновки. Як на мене примітивна провокація.
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вот вам и новая тема отвлечь народ от провалов в экономике.
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Точно сам себя поджог? Че кричать тогда помогите а не отвалите? Может его подпалили?
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Вам там в Ольгіно ПАР скидку на проксі дав?
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Він не розраховував що буде боляче коли люди горять...
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Появилась информация, что разумков подаёт в отставку
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Ну, если Бибипко вместо Гончарука, что страшно представить кого из рыгов ЗЕ на место Разумкова позовет.
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((((( на дворе 21 век (((( ЛЮДИ в Украине так и остались БЕЗЗАЩИТНЫ ((((
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..да сильраду эту, со всеми ее земельными комиссиями вначале сжечь нужно было, такой херни по всех сильрадах Украине полно...
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"Мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента в Киеве." -Зеленскому от этого не холодно и не жарко.
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Люди снимающие на телефон и создающие толпу над горящим человеком которому немногие пытаются помочь... Официально посылаю вас на#уй!
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Людина це зробила з безвихідної ситуації . Вся Україна зараз знаходиться в такому стані. Злидні , війна , зрада президента і уряду своїх громадян , безправні перед судовою системою , беззаконня в державі , страх короновірусу , влада не прислуховується до думок громадян , їй на них наплювати , страх поліцейських репресій ( які не захищають людей від криміналу , а виступають разом з ними ), спроба розправитись з патріотами , задушити осередки майбутнього опору . Людина права , а нічого добитись не може, ні перед законом , ні перед державними чиновниками , ні перед судами . І з безвихідної ситуації іде на страшний крок .
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Человек доведен до отчаяния. Но все равно не стоило себя поджигать. Лучше бы поджог сельский совет с председателем или Госгеокадастр, или несколько москалей.
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Якщо українець протестує проти жида спалюючи себе замість того щоб спалити кривдника то це ідіот. Ми не Японія і тут "честь", "гідність", "раціональний розрахунок" і "справедливість" просто звуки.
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