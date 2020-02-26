EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  2905  13
Все про:Госпогранслужба (3646) контрабанда (1926) наркотики (1680) собаки (144)

 Пес пограничников помог обнаружить почти 20 кг наркотиков в запасном колесе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинца, возвращавшегося на родину из Польши, остановили в пункте пропуска "Грушев" во Львовской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На авто отреагировала служебная собака, сказано в сообщении.

"В результате проверки пограничники достали из микроавтобуса "Мерседес" запасное колесо. В нем наш соотечественник перевозил пакеты с веществом. Экспресс-анализ показал, что это вещество, скорее всего, является каннабисом", — сообщили в пресс-службе.

В сообщении сказано, что всего было обнаружено "почти 20 кг серо-зеленого вещества".

Пограничники уведомили об этом факте соответствующие органы.

Читайте также: Украинец лишился "Мерседеса", пытаясь вывезти в Румынию контрабандные сигареты, - Госпогранслужба. ФОТО

Пес пограничников помог обнаружить почти 20 кг наркотиков в запасном колесе 01Пес пограничников помог обнаружить почти 20 кг наркотиков в запасном колесе 02
Пес пограничников помог обнаружить почти 20 кг наркотиков в запасном колесе 03Пес пограничников помог обнаружить почти 20 кг наркотиков в запасном колесе 04

Источник: https://censor.net.ua/v3177920
 
 
 Топ комментарии
 
Я уже вижу расстроеную морду кивы
 показать весь комментарий
 
"Собаки могут быть настоящими друзьями, но кот никогда не сообщит полиции, где марихуана."
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Собаки могут быть настоящими друзьями, но кот никогда не сообщит полиции, где марихуана."
 показать весь комментарий
 
 
Чувак просто квартиру хотел в Украине купить, а его повязали.
 показать весь комментарий
 
Что значит перевозил? Чувак купил запаску, ни сном, ни духом, а там вон что оказывается.. А остальные колёса не смотрели? Может там во всех такой подгон?
 показать весь комментарий
 
 
А еще говорят собака - друг человека... Кинула чувака на товар и справилась
 показать весь комментарий
 
 
Учись, гнусавый. Вот что значит дрессированный пес и сколько пользы от такого пса. А от тебя сколько? Правильно, нисколько. Один вред.
 показать весь комментарий
 
А так и есть. Эта собака наркозависимая. Слышал в еду регулярно добавляют, поэтому собственно и лает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх