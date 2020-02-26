 "Они п#здят деньги американские", - следователь ГБР Корецкий докладывает Трубе о НОТУ. АУДИО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Трубу прорвало".

Запись датирована 14 августа 2019 года.

"Он (Корецкий. - Ред.) рассказывает, что журналистов Национальной общественной телерадиокомпании долгое время прослушивают в рамках дела какого-то американского фонда. Обыски, которые Корецкий остановил, прошли спустя две недели - 30 августа 2019. Международные организации назвали их давлением на свободу слова", - говорится в коментарии к записи.

Корецкий: у нас такая ситуация, которая называется Аласания. Национальная общественная телерадиокомпания. Знаете об этом? Зураб Аласания.

Труба: Ну?

Корецкий: Смотрите. У нас есть производство с эсбэушниками. Там стоят НСРД. Двойки и вся херня.

Труба: По чему?

Корецкий: По тому, что они п#здят деньги американские. Там есть фонд на миллиард. "Суспільне".

Труба: Аласания - это Аваков!

Корецкий: Я не знаю, сейчас ли. Мы раньше. Это все начиналось раньше, Роман Михайлович. Вопрос в чем. У нас на НСРД они достаточно... Я хочу увидеть эти НСРД. Максим Резниченко планировал на завтра обыск. Я отложил.

Труба: Сколько?

Корецкий: Там несчастных восемь обысков: в квартире Аласании. Смотрите, вот расстановка этих обысков... Смотрите, есть фонд при Национальной государственной телекомпании. На этот фонд американцы заводят деньги. А они эти деньги воровали.

Труба: Здесь не об этом идет речь. Здесь речь идет о покупке каких-то видеокамер.

Корецкий: Я вам рассказываю. Это за бабки этого фонда все делается. Они п#здят на этом. То есть, они покупают эти камеры в 10 раз дороже. И мы это НСРД поставили. Там включаются определенные разговоры. Но я хочу это НСРД сам послушать. Я здесь операм не верю. Понимаете?

Читайте также: Обыски прекратились, многое изъяли, а некоторых работников "Суспильного" до сих пор вызывают на допросы, - Аласания

Как сообщалось, 30 августа в главный офис "UA: Суспільне мовлення", телецентра "Карандаш", пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении работников СБУ. Также около семи утра с обыском пришли и в дом председателя правления "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласании, а также в дома нескольких других работников вещателя.

Впоследствии в ГБР сообщили, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", в частности злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

Позже Аласания сообщил, что следователи при обыске в его доме изъяли копии старых рабочих документов и материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию "Суспильного".