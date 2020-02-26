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 Происшествия, Общество
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Все про:Аласания (123) НОТУ (119) Труба (279) ГБР (991)

 "Они п#здят деньги американские", - следователь ГБР Корецкий докладывает Трубе о НОТУ. АУДИО

В сеть попала запись разговора двух людей с голосами как у следователя ГБР Олега Корецкого и экс-главы ГБР Романа Трубы. Они обсуждают проведение обысков в Национальной общественной телерадиокомпании Украины якобы в связи с хищением финансовой помощи США при закупке видеокамер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Трубу прорвало".

Запись датирована 14 августа 2019 года.

"Он (Корецкий. - Ред.) рассказывает, что журналистов Национальной общественной телерадиокомпании долгое время прослушивают в рамках дела какого-то американского фонда. Обыски, которые Корецкий остановил, прошли спустя две недели - 30 августа 2019. Международные организации назвали их давлением на свободу слова", - говорится в коментарии к записи.

Корецкий: у нас такая ситуация, которая называется Аласания. Национальная общественная телерадиокомпания. Знаете об этом? Зураб Аласания.

Труба: Ну?

Корецкий: Смотрите. У нас есть производство с эсбэушниками. Там стоят НСРД. Двойки и вся херня.

Труба: По чему?

Корецкий: По тому, что они п#здят деньги американские. Там есть фонд на миллиард. "Суспільне".

Труба: Аласания - это Аваков!

Корецкий: Я не знаю, сейчас ли. Мы раньше. Это все начиналось раньше, Роман Михайлович. Вопрос в чем. У нас на НСРД они достаточно... Я хочу увидеть эти НСРД. Максим Резниченко планировал на завтра обыск. Я отложил.

Труба: Сколько?

Корецкий: Там несчастных восемь обысков: в квартире Аласании. Смотрите, вот расстановка этих обысков... Смотрите, есть фонд при Национальной государственной телекомпании. На этот фонд американцы заводят деньги. А они эти деньги воровали.

Труба: Здесь не об этом идет речь. Здесь речь идет о покупке каких-то видеокамер.

Корецкий: Я вам рассказываю. Это за бабки этого фонда все делается. Они п#здят на этом. То есть, они покупают эти камеры в 10 раз дороже. И мы это НСРД поставили. Там включаются определенные разговоры. Но я хочу это НСРД сам послушать. Я здесь операм не верю. Понимаете?

Читайте также: Обыски прекратились, многое изъяли, а некоторых работников "Суспильного" до сих пор вызывают на допросы, - Аласания

Как сообщалось, 30 августа в главный офис "UA: Суспільне мовлення", телецентра "Карандаш", пришли с обыском представители Государственного бюро расследований в сопровождении работников СБУ. Также около семи утра с обыском пришли и в дом председателя правления "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласании, а также в дома нескольких других работников вещателя.

Впоследствии в ГБР сообщили, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО "НОТУ", в частности злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

Позже Аласания сообщил, что следователи при обыске в его доме изъяли копии старых рабочих документов и материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию "Суспильного".

Источник: https://censor.net.ua/v3177919
 
 
 Топ комментарии
 
Зависть, Надька, плохое чувство!
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Тут в чому справа? Справа в тому, що когось задушила жаба. Американські гроші і їхній рух пильнують відповідні американські структури. Я особисто сумніваюся, що їх хтось може вкрасти, не попавшись фінансовій розвідці. Тому краще від самих американців тут ніхто нічого не знає. Звідси питання - яким чином ДБР до американських грошей? ДБР вже працює на американців? Чому б їм не зайнятися грошима українського б'юджету? Чи українські гроші вже ніхто не краде?
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Так это и так ясно, раньше крали русские деньги, а теперь НАШИ.
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свидетель из фрязино явно постарел ))
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если до сих пор такие матёрые крысы как потрох, тюлька,.. имеют поддержку на выборах.. значит что у на в народе крысячничество к сожалению это всё ещё норма.
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Позеленеть, стать раком перед ху..лом и отдать денюшку бене? Это в лучшую сторону?
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Надейка, у тебя ощущается легкость мысли в голове...
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А про что, собственно, шум?
Естественно, при закрытой закупке не сложно найти знакомого юрлицо, через которого закупить дороже с копейкой в карман...
Грант - американский, пусть у них голова болит! У этого ГДР мало проблем с украинскими деньгами? Так что вполне может быть политическая возня!
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Тут в чому справа? Справа в тому, що когось задушила жаба. Американські гроші і їхній рух пильнують відповідні американські структури. Я особисто сумніваюся, що їх хтось може вкрасти, не попавшись фінансовій розвідці. Тому краще від самих американців тут ніхто нічого не знає. Звідси питання - яким чином ДБР до американських грошей? ДБР вже працює на американців? Чому б їм не зайнятися грошима українського б'юджету? Чи українські гроші вже ніхто не краде?
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А Трубу все пишут. Можно состряпать сайтец - аудиоспектакли онлайн (бесплатно). Во клоуны "Вони п#здять гроші американські", - слідчий ДБР Корецький доповідає Трубі про НСТУ - Цензор.НЕТ 3496
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Ключевая фраза -- "Труба: Аласания - это Аваков!"
Вот отсюда и вылазит вся разница политики "Суспильного" при Порохе и сейчас. Что там Аласания когда-то рассказывал про показ мероприятий с участием президента?
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С какой наглостью и беззаботностью продолжают воровать. Это государство не имеет будущего. Болезнь слишком зашла далеко. Новый суспильный договор или распад.
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у них у всех микрофоны в очке прмстроены???
все службы дырявые...
представляю какая фонотека у кацапни..
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