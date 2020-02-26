 "Нам Европа даст ответ, что это политическое преследование": следователь ГБР Корецкий рассказывает Трубе о деле "Прямого" канала. АУДИО

Соответствующая запись размещена в телеграм-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

"14 августа Труба позвал руководителя следственного отдела ГБР Корецкого и еще одного следователя и заслушал дело по Прямому каналу. Как это ни странно, они оба сообщают, что дело липовое: связи между владельцем Прямого Макеенко и Порошенко нет и вообще в Европе это назовут "политическим преследованием", - говорится в сообщении.

Корецкий: Прямой. Давай.

Труба: Номер?

Следователь: 734

Труба: Регистрация?

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Корецкий: 24.05

Труба: Тоже Портнов?

Корецкий: Да.

Труба: Фабула?

Следователь: Обращение прокурора. По его мнению во время купли-продажи акций телеканала Прямой происходили действия, которые имеют признак предусмотренный статьей 212 ... Об уклонении от уплаты налогов вообще трудно что-то сказать ... Он должен был указать, что сам Макеенеко не платит налоги ...

Корецкий: По Порошенко мы ничего здесь не видим, кроме Финмона. Финмон якобы нам говорит на наш запрос, но неофициально ...

Труба: когда произошла покупка?

Следователь: Она в 18 году. В марте, если не ошибаюсь. Здесь момент такой, что сама связь между Петром и Макеенко, ее очень сложно установить.

Корецкий: Через международку нужно.

Труба: вы готовили международную?

Следователь: Мы готовили международку ...

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Труба: А сколько международных попыток подали?

Следователь: Три и два ходатайства о международных доступах.

Труба: Оно все уже у прокуроров?

Корецкий: Да.

Труба: И еще мы не знаем результата?

Корецкий: Мы говорим с ними. Они говорят, что очень сомнительно, потому что есть признаки политического преследования - скажут в Европе об этом. Такой бред говорят. Я говорю: глупости говорят прокуроры. Вы подписывайте. Мы направим туда и увидим, что нам Европа пришлет. Потому что на точку зрения прокуроров - нам Европа даст ответ, что это политическое преследование. Потому что здесь типа неи легализации. Ну, если нет? Здесь 212, мы же выписали.

"Через полчаса в кабинет заходит еще один следователь. Корецкий при этом говорит сакраментальную фразу, что свидетельствует о том, кто нарезает задачи в этом деле: "Андрей". Поскольку он переходит на русский язык, очевидно Портнов (хотя не исключено, что Смирнов или Богдан)", - говорится в сообщении канала "Трубу прорвало".

Корецкий: Объемы просто огромные. И именно когда я ему говорю, Андрей, просим вас: хотя бы дайте нам, чтобы обыск, тех людей, адреса ... Какое-то двоевластие.

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