 "Нам Европа даст ответ, что это политическое преследование": следователь ГБР Корецкий рассказывает Трубе о деле "Прямого" канала. АУДИО

Соответствующая запись размещена в телеграм-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
"14 августа Труба позвал руководителя следственного отдела ГБР Корецкого и еще одного следователя и заслушал дело по Прямому каналу. Как это ни странно, они оба сообщают, что дело липовое: связи между владельцем Прямого Макеенко и Порошенко нет и вообще в Европе это назовут "политическим преследованием", - говорится в сообщении.
Корецкий: Прямой. Давай.
Труба: Номер?
Следователь: 734
Труба: Регистрация?
Корецкий: 24.05
Труба: Тоже Портнов?
Корецкий: Да.
Труба: Фабула?
Следователь: Обращение прокурора. По его мнению во время купли-продажи акций телеканала Прямой происходили действия, которые имеют признак предусмотренный статьей 212 ... Об уклонении от уплаты налогов вообще трудно что-то сказать ... Он должен был указать, что сам Макеенеко не платит налоги ...
Корецкий: По Порошенко мы ничего здесь не видим, кроме Финмона. Финмон якобы нам говорит на наш запрос, но неофициально ...
Труба: когда произошла покупка?
Следователь: Она в 18 году. В марте, если не ошибаюсь. Здесь момент такой, что сама связь между Петром и Макеенко, ее очень сложно установить.
Корецкий: Через международку нужно.
Труба: вы готовили международную?
Следователь: Мы готовили международку ...
Труба: А сколько международных попыток подали?
Следователь: Три и два ходатайства о международных доступах.
Труба: Оно все уже у прокуроров?
Корецкий: Да.
Труба: И еще мы не знаем результата?
Корецкий: Мы говорим с ними. Они говорят, что очень сомнительно, потому что есть признаки политического преследования - скажут в Европе об этом. Такой бред говорят. Я говорю: глупости говорят прокуроры. Вы подписывайте. Мы направим туда и увидим, что нам Европа пришлет. Потому что на точку зрения прокуроров - нам Европа даст ответ, что это политическое преследование. Потому что здесь типа неи легализации. Ну, если нет? Здесь 212, мы же выписали.
"Через полчаса в кабинет заходит еще один следователь. Корецкий при этом говорит сакраментальную фразу, что свидетельствует о том, кто нарезает задачи в этом деле: "Андрей". Поскольку он переходит на русский язык, очевидно Портнов (хотя не исключено, что Смирнов или Богдан)", - говорится в сообщении канала "Трубу прорвало".
Корецкий: Объемы просто огромные. И именно когда я ему говорю, Андрей, просим вас: хотя бы дайте нам, чтобы обыск, тех людей, адреса ... Какое-то двоевластие.
Michael Avrinsky
У Шолом-Алейхема была классификация дураков: есть зимние дураки - когда человек входит, снимает шапку, шарф, шубу, галоши... и только тогда видно, что он дурак.
И есть летние дураки - это когда человек входит и сразу все видно
послушные дырявые
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