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 Все несчастья в Крым приходят из Москвы, - Чубаров. ВИДЕО

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров вспомнил события 2014 года во время оккупации Крыма Россией

Рефат Чубаров рассказывает о том, как он пытался остановить проведение "сессии" Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, говорит, что крымские татары "были монолитны в непринятии оккупации" и объясняет, почему хотел бы вернуть время вспять, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Мы всегда знаем, что все несчастья в Крым и трагедии над нашим народом приходят с Севера – из Москвы", – заявил Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/v3177910
 
   
 Топ комментарии
 
Московія взагалі зайва країна на мапі.
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Зеля посилює наше нещастя, яке пхається з росії.
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Зеля посилює наше нещастя, яке пхається з росії.
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1 - Ждун
2 - Ждун, переболевший коронавирусом ?
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Почему новая власть не поставит такой ультиматум: мы воду в Крым бесплатно, вы нам газ и нефть бесплатно, помоему справделивый бартер земными ресурсами
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Надо думать наперед.
Договоримся. Снимем табу с поставок воды в Крым. А через месяц РФ откажется платить такую цену.
Мы опять перекроем воду. Но табу уже снято, позиция Украины смягчилась. И тогда с большой вероятностью, через пару лет мы опять договоримся о поставках воды, но уже по рыночной цене.

Такими маленькими шагами РФ добьется частичного признания Крыма и снятия санкций. А потом то же самое повторится с Одессой и Харьковом.
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Московія взагалі зайва країна на мапі.
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Частково погоджусь, бо вважаю московити зайві взагалі у всесвіті
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нужно было не харчи нашим войнам через забор передавать
а за оружие браться..
гитлера встретили
и путина тоже
как захватывать поля возле симфа для своих саклей - то все с обрезами
а как ***** пришло - всрались
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Это когда новый паспорт принял а оккупацию в себе нет
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Як так сталось,шо всі кримські татари отримали росіянське громадянство?
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А как случилось, что все украинцы получили гражданство СССР?
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проблема, что у нас очень вольготно чувствует себя только русский национализм...в Крыму перепутали русский национализм с демократией...там где русский национализм нет места демократии ЗЕ- должен выучить эту аксиому
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Мене дуже бісить, коли люди, які були при владі стільки років, говорять - ми тоді не думали, що росія вторгнеться соїми військами і так себе поведе. Так і цинічний порох казав в одному з перших своїх інтервю після анексії Криму та розпалювання війни на Сході України. Вони не думали!!! Роками грабували, обезкровлювали державу з середини, ослаблювали її державні інститути і НЕ ДУМАЛИ!!! А тут бац! І такий нежданчик. Ви в це вірете?! Якщо так, то ви рідкісні дебіли або агенти ворога, які роками виконували його дерективи. А чому я звичайний - не звичайний громадянин, це прекрасно знав та розумів це тоді, що так буде і аналізуючи зараз реальний стан справ, ментальність наших людей і помилки минулої сумної історії знаю, що буде далі. А ви й далі НЕ ДУМАЄТЕ і робите все щоб остаточно зруйнувати державність і в черговий раз стати рабами.
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Нещастя з московії приходять не лише до Криму, вони розносять нещастя по всьому світу! Рашистській підерації Ганьба!
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Твердо уверен, оккупанты из Крыма свалят!
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Всі нещастя в країнах від нещасних політиків, яких вибирають нещасні виборці. Для нещасних політиків, що не могли організувати своїх виборців на захист країни і країна стає нещасною, але вони в цьому своєї вини не вбачають.
https://aleks511.blogspot.com/2020/02/blog-post_21.html
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рассказывает о том, как он пытался остановить проведение "сессии" Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, и чем закончилась попытка конкретног человека он оставался до последнего на острове, попал в застенки, или быстро уехал, и теперь с материка расказывает.
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Є на тілі Землі така точка, по суті МЕНТАЛЬНА КЛОАКА, вона називається МАСКВА Усі нещастя у Крим приходять з Москви, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3012
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