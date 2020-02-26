 Все несчастья в Крым приходят из Москвы, - Чубаров. ВИДЕО

Рефат Чубаров рассказывает о том, как он пытался остановить проведение "сессии" Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, говорит, что крымские татары "были монолитны в непринятии оккупации" и объясняет, почему хотел бы вернуть время вспять, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
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"Мы всегда знаем, что все несчастья в Крым и трагедии над нашим народом приходят с Севера – из Москвы", – заявил Чубаров.
2 - Ждун, переболевший коронавирусом ?
Договоримся. Снимем табу с поставок воды в Крым. А через месяц РФ откажется платить такую цену.
Мы опять перекроем воду. Но табу уже снято, позиция Украины смягчилась. И тогда с большой вероятностью, через пару лет мы опять договоримся о поставках воды, но уже по рыночной цене.
Такими маленькими шагами РФ добьется частичного признания Крыма и снятия санкций. А потом то же самое повторится с Одессой и Харьковом.
а за оружие браться..
гитлера встретили
и путина тоже
как захватывать поля возле симфа для своих саклей - то все с обрезами
а как ***** пришло - всрались
https://aleks511.blogspot.com/2020/02/blog-post_21.html