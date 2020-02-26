 Все несчастья в Крым приходят из Москвы, - Чубаров. ВИДЕО

Рефат Чубаров рассказывает о том, как он пытался остановить проведение "сессии" Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, говорит, что крымские татары "были монолитны в непринятии оккупации" и объясняет, почему хотел бы вернуть время вспять, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Мы всегда знаем, что все несчастья в Крым и трагедии над нашим народом приходят с Севера – из Москвы", – заявил Чубаров.