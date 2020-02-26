 "Там хоть одно следственное действие проводится реально?": Труба, Иванова и Удовиченко пишут пресс-релиз об обысках на "Прямом". АУДИО

Соответствующая запись опубликована на Телеграм-канале "Трубу прорвало", передает Цензор.НЕТ.

Запись датирована 1 июля 2019 года.

"Это история о том, как Труба, его прессек Иванова и руководитель патронатки Удовиченко писали пресс-релиз о том, что ГБР не проводит обыски на Прямом. Посреди разговора выяснилось, что они проводят. И что СМИ считают, что Портнов входит в следственную группу ГБР, так как сообщает обо всем раньше, чем ГБР. Но по словам Удовиченко это нормально, потому что Портнов имеет "колоссальные процессуальные права" в их органе", - говорится в сообщении.

Труба: Так, мы вот в двух соснах не можем разобраться. Рассказывай мне, что с тем телеканалом?

Иванова Смотрите. Звонили двое журналистов. Мы долго ничего не комментировали.

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Труба: Не волна журналистов пошла, а Портнов наверное написал на своем телеграм-канале.

Иванова: Портнов написал на своем телеграме, что на канале Прямой проводятся обыски. Журналисты все читают Портнова.

Труба: О, а чего они его читают. "В связи со значительным общественным резонансом сообщаем следующее. Государственное бюро расследований сегодня проводит ряд следственных действий в уголовном производстве по телеканалу "Прямой".

Иванова: Давайте напишем - "но не обыски".

Удовиченко: Нет, нет, нет.

Труба: Но она сказала журналистам, что обыски и выемки не проводятся.

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Удовиченко: Давайте тогда ничего не делать.

Иванова: Тогда ничего не пишем.

Труба: Хорошо, там хоть одно следственное действие проводится реально?

Удовиченко: Запрос сейчас Корецкий сделает.

Иванова: Не вижу необходимости себя подвергать репутационным рискам ...

Удовиченко: Какие такие репутационные риски?

Иванова: Сейчас привяжут к телеграмму Портнова. Что там Портнов в следственную группу входит. Уже пошло.

Удовиченко: Так он заявитель по делу. Он заявитель по делу.

Труба: А кто сказал, что он в следственную группу входит? Кроме Демишевой?

Иванова: Кто-то написал в Фейсбуке или в комментариях, что подозрительно, что Портнов знает информацию о ...

Удовченко: Так он заявитель по делу. У него процессуальные права есть. У него колоссальный объем процессуальных прав.

Как соообщал Цензор.НЕТ ранее бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов утверждает, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на телеканале "Прямой".

Позже Государсвтенное бюро расследований подтвердило, что проводит обыски на телеканале "Прямой". В ГБР отметили, обнародовали информацию об обыске в "связи со значительным общественным резонансом".

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