 В российском Саратове двое 14-летних подростков планировали из мести напасть на школу и убить 40 человек. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом сообщили в российском ФСБ.
В ФСБ отметили, что подростки состояли "в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида".
"Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья", — рассказали в спецслужбе, добавив, что задержанные планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепты которых нашли в интернете.
На видео, которое опубликовало ФСБ, задержанные заявили, что планировали из мести напасть на школу в мае 2020 года и убить примерно 40 человек.
Об этом говорит его соучастник на допросе, видеозапись которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек", - сказал один из подростков, отвечая на вопрос, какое количество людей планировалось убить.
По словам подростка, он заинтересовался идеологией массовых убийств в школах год назад.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Отмечается, что Следственный комитет по Саратовской области завел уголовное дело о приготовлении к совершению группой лиц убийства двух и более лиц.
На прошлой неделе ФСБ отчиталась о предотвращении двух терактов, которые готовили последователи устроившего стрельбу в керченском колледже. Вскоре двух подростков 15 и 16 лет арестовали по делу о подготовке терактов за то, что они "разработали планы вооруженных нападений", вели в соцсетях и мессенджерах "группы смерти" и "склоняли пользователей к аналогичным преступлениям".
Напомним, 17 октября 2018 гю днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Погиб 21 человек, включая стрелка, пострадали еще около 70 человек.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.
жаль шо поймали
а могли кацапских личинок почикать...
В Сирії ж убивають дітей , чому на своїх не потренуватись...
В засРашке грамоты администрации президента РФ удостоили Елену Михайлову, которая снимается в фильмах для взрослых.
Кацапка, известная под псевдонимом Nimfa Viola, получила грамоту «за вклад в православное искусство».
Сообщается, что фото с грамотой Елена Михайлова разместила в социальных сетях.
Порноактриса известна своими роликами в категориях Milf и Mature.
При этом, женщина состоит в браке и воспитывает взрослых сыновей.
Кроме того, Михайлова позиционирует себя как православная верующая, а также - мастер-ювелир.
В самой грамоте написано: «За вклад в православное искусство».
В ФСБ отметили что в мешках с Рязани был сахар©