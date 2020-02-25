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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали участников группы, которая оформляла в лизинг автомобили на территории стран Европейского Союза, переправляла их через границу Украины по поддельным документам, ставила на регистрацию и в дальнейшем сбывала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция 01

Преступная группировка орудовала на территории Украины в течение последних нескольких лет. Организатором группы оказался 40-летний житель Закарпатской области. Вместе с сообщниками он придумал план и наладил схему махинаций, связанных с автомобилями.

Участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц, в том числе представителей частных отечественных и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Польша, Нидерланды, Чехия и другие) договора долгосрочной аренды - лизинга - на транспортные средства. Впоследствии, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, злоумышленники проводили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки, а дальше - реализовывали покупателям. Среди клиентов автомошенников - лица, неосведомленные о происхождении иномарки, так и те, кто хотел приобрести автомобиль VIP-класса по заниженной цене, зная о преступном пути поставки.

Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция 02

На счету аферистов 56 преступных эпизодов, совершенных по вышеуказанной схеме, в результате чего нанесен ущерб более чем на 4 миллиона евро. Начиная с 2017 года, злоумышленники обманули десятки иностранных организаций, которые, не дождавшись выплат по лизингу, сообщили об этом в правоохранительные органы. Автомобили были объявлены в международный розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группировка продала несуществующие автомобили на сумму более 1,8 млн грн на Днепропетровщине, - прокуратура

Начато уголовное производство по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.4 ст .28 ч.3, ч.4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.4 ст.28 ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция 03

25 февраля правоохранители провели 80 санкционированных обысков на территории Киева, Львова, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Киевской, Одесской, Ривненской и Херсонской областей. Изъяты документация, банковские карточки, 10 автомобилей элит-класса, номерные государственные знаки, наличные, оружие, патроны и наркотики. Кроме того, у фигурантов группы изъято по несколько загранпаспортов.

Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция 04
Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция 05

Также смотрите: Банда угонщиков элитных автомобилей задержана на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время задержаны в порядке ст.208 УПК Украины организатора группы и четырех главных фигуранта, которым объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия. Кроме того, внутренняя безопасность Нацполиции проверяет причастность к деятельности разоблаченной группировки сотрудников правоохранительных органов, которые могли быть их сообщниками.

Источник: https://censor.net.ua/v3177841
 
   
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Опять виноват проклятый Порошенко с его таможней Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 540
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От колии її засудять до максимального терміну покарання, (в чому я чомусь таки маю сумнів),тоді і розкажете.
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Держорганы ето и есть самая большая и развитая преступная группировка. К тому же самая опасная.
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а потім питають чому ніхто не хоче інвестції вкладати і в економічні союзи запрошувати - таможня поїла, мвд поїло, і ще кілька организацій покушали добре. тьфу.
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Кто то сомневался что ето были одни из самых ярых противников снижения растаможки, вместе с таможенниками Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7804
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бідному дубінському - під.арастову не дістануться бібіські??
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і шо тепер заберуть вже придбані авто у нових власників
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