 В Днепре задержаны мужчины, устроившие перестрелку на остановке общественного транспорта 24 февраля, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Конфликт между двумя группами мужчин возник 24 февраля около 17:00 на улице Титова в Днепре. Участники применили пистолет травматического действия, в результате чего были ранены трое участников перестрелки. Мужчин доставили в больницу, где их сразу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Участники второй стороны конфликта скрылись с места происшествия. В дальнейшем около 2 ночи 25 февраля в ходе полицейской спецоперации задержали еще двух участников перестрелки.

Как рассказали в полиции, конфликт носил бытовой характер: "Достоверно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп лиц изучают следователи". Продолжаются следственно-оперативные мероприятии для задержания всех причастных к преступлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перестрелка на остановке общественного транспорта произошла в Днепре - тяжело ранены два человека, - Нацполиция. ВИДЕО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За хулиганские действия с применением оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сегодня всем задержанным планируется вручение уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.