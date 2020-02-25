 "Виктор Владимирович, вам еще работать!" - стриптиз в морге российского Санкт-Петербурга на 23 февраля. ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Фонтанка.ру, поздравление для мужчин было организовано в ординаторской - общей комнате для отдыха медперсонала.
"Последний рабочий день перед Днём защитника Отечества традиционно сопровождается небольшим корпоративом во всех трудовых коллективах. У Петербургского бюро судмедэкспертизы это проходит так: девушка с аппетитными формами и в костюме морячки застревает в коробке, из которой она, скорее всего, должна была выбраться подобно грациозной кошке. Избавившись от плена, стриптизёрша начинает танцевать, взаимодействуя с улыбающимися работниками морга, которым в этих интерьерах обычно не приходится иметь дел с такими общительными гостьями. Постепенно леди остаётся в стрингах, расшитых стразами и, как того требует ремесло, на каблуках", - пишет издание.
в морге ведь
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