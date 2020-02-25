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Все про:Россия (75021) Санкт-Петербург (387) стриптиз (34) морг (20)

 "Виктор Владимирович, вам еще работать!" - стриптиз в морге российского Санкт-Петербурга на 23 февраля. ВИДЕО 18+

Сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы в российском Санкт-Петербург на 23 февраля развлекала стриптизерша.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Фонтанка.ру, поздравление для мужчин было организовано в ординаторской - общей комнате для отдыха медперсонала.

"Последний рабочий день перед Днём защитника Отечества традиционно сопровождается небольшим корпоративом во всех трудовых коллективах. У Петербургского бюро судмедэкспертизы это проходит так: девушка с аппетитными формами и в костюме морячки застревает в коробке, из которой она, скорее всего, должна была выбраться подобно грациозной кошке. Избавившись от плена, стриптизёрша начинает танцевать, взаимодействуя с улыбающимися работниками морга, которым в этих интерьерах обычно не приходится иметь дел с такими общительными гостьями. Постепенно леди остаётся в стрингах, расшитых стразами и, как того требует ремесло, на каблуках", - пишет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ох, оживились мальчики!": Бурятских полицейских с 23 февраля поздравляла стриптизерша. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3177763
 
   
 Топ комментарии
 
Надо было им Илюшу рукоблуда пригласить, тот бы исполнил соло на бис "Виктор Владимирович, вам еще работать!" - стриптиз в морге российского Санкт-Петербурга на 23 февраля - Цензор.НЕТ 8340
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скрепненько. в лучших традициях "дедывыпивали"
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када в морге все мертвецки пьяны , какая уже разница - баба, или мужик, живая, или того....
в морге ведь
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Надо было еще попа с кадилом туда в пару. Тогда было бы действительно скрепно.
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Так попы гундяя только по мальчикам
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свинособаки, чо, но тема сисек раскрыта
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Сначала подумал что это селуха забытая. А это в Питере. Для них это нечто ну и пускай.
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скрепненько. в лучших традициях "дедывыпивали"
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это "зощитники" давно исчезнувшей страны. я считаю что 23ее февраля вполне себе могут праздновать те кто служил в стране где это было тематическим праздником военных. насколько я вкурсе в теперешней РФ - день армии какого то другого числа.
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При совке этот день хоть считался праздничным, но был рабочим днем. Что празднуют эти потрошители непонятно.
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Надо было им Илюшу рукоблуда пригласить, тот бы исполнил соло на бис "Виктор Владимирович, вам еще работать!" - стриптиз в морге российского Санкт-Петербурга на 23 февраля - Цензор.НЕТ 8340
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все нормально, украинские мажоры тоже так отдыхают, только ещё самокаты присутствуют
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"От заката до рассвета" (2020). Смотрите в кинотеатрах страны.
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Статью в этой Фонтанка.ру какой-то поп-мракобес писал. Почему люди не могут повеселиться? У них там голые бабы запрещены?
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Живые голые - да... Там голые только мёртвые должны быть...
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Ханжество признак невежества. Вы не из новых санжар?
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А Вы не с "Лахты"? Для стриптиза есть "стрип-бары"... А в морге люди мёртвые лежат...
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Подумаешь голая баба,вот если бы она мертвая была, я бы удивился.
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Якось так,що цензор не наклав цензури на груди. "Вікторе Володимировичу, вам ще працювати!" - стриптиз у морзі російського Санкт-Петербурга на 23 лютого - Цензор.НЕТ 3388А якщо серйозно,то тут нічого такого немає.В нас хіба подібного не може бути?
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В Європі на вулицях порно знімають і нічого страшного не відбувається.
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А я поставил лайк: мне понравилось, что работников морга в параше так много. Это значит, что у них много клиентов- из Украины, из Сирии, да и местных немало. Остаётся им пожелать, чтобы работы у них было ещё больше. "Вікторе Володимировичу, вам ще працювати!" - стриптиз у морзі російського Санкт-Петербурга на 23 лютого - Цензор.НЕТ 5346
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