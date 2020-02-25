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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4692) уголь (779) Насалик (184) Кропачев (2)

 "Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать в правоохранительные органы информацию по экс-министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и Виталию Кропачеву, который упоминался на прослушке в кабинете бывшего директора ГБР Романа Трубы как смотрящий за "Центрэнерго".

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.

Так, кто-то из присутствующих в зале озвучил Зеленскому фамилии Кропачев и Насалик, назвав их аферистами.

"Все, Кропачев - аферист. Вопрос к правоохранительным органам. Я понял... Потом вы сказали Насалик. Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются", - сказал Зеленский, уточнив, что у него как президента нет полномочий заниматься возможными правонарушениями указанных лиц.

Читайте также: Термин "смотрящие" за шахтами должен исчезнуть вместе с самими "смотрящими", - Зеленский

Следует отметить, что экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на данный момент обвиняется в получении взаймы 1,249 млн долларов от физического лица, которые в нарушение требований закона он не отразил в ежегодной декларации. Обвинительный акт в отношении Насалика был направлен САП в суд 7 ноября 2019 года.

Что касается Виталия Кропачева, он упоминается на называемых записях Трубы как человек, который негласно курирует "Центрэнерго".

Источник: https://censor.net.ua/v3177707
 
 
 Топ комментарии
 
"Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами.

Бл-я-я. Выбрали животное для передачи сообщений.
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Президент - дрессированный пёс? Сильно.
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а ви казали: віслюк, віслюк!
а він - дресований собака.
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Президент - дрессированный пёс? Сильно.
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понятно теперь почему Зе не ровно дышит к собакам "Мені коли ставлять завдання - я як дресирований пес. Кропачов - аферист. Почув. Насалика туди само?" - Зеленський на зустрічі з шахтарями - Цензор.НЕТ 8974 "Мені коли ставлять завдання - я як дресирований пес. Кропачов - аферист. Почув. Насалика туди само?" - Зеленський на зустрічі з шахтарями - Цензор.НЕТ 4773
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"Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами.

Бл-я-я. Выбрали животное для передачи сообщений.
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Новый анекдот в Украине---еврей грозит пальчиком коррупционерам и обещает их посадить в тюрьму "Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами - Цензор.НЕТ 1335
"Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами - Цензор.НЕТ 4798
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а ви казали: віслюк, віслюк!
а він - дресований собака.
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Собаковіслюк. Або віслюбака (какая разніца?)
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ну то дядьку Ви винайшли новий різновид ватаноїда: до вже відомих свинособак долучився отой, віслюкособака))
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посьміховисько зЄлене... - о Боже, спаси Україну "Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами - Цензор.НЕТ 6567
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Устал бедненький не на своём месте...
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Цуцик розумний. Лапками грає. Не те що гідрант членом.
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Господи...… и ЭТО Президент...….

КЛОУН!!!! Под наркотой.
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"выйди отсюда разбийнык!"2.0 реинкарнация
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нассалика - фас!
насралика - фас!
ФУУУ!
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ну о чем вы?пока что хавка есть-пока!
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это не зебилы,это стриженные овцы
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когда тебе ставят задачу - ты как штопаный га..дон. Факт!
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а мы котов всю ночь душили-душили, душили-душили...
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Услужливый дурак опаснее врага, а услужливый президент опаснее предателя!
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скорее москворотый петух....

на Хазанова здесь особенно похож..., но тот выступал смешнее...
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собака? о да! круто! ПРОДАМ СОБАКУ ДЛЯ ОПЛАТЫ КОММУНАЛКИ!!! мелкий, небритый, с нездоровым взглядом. Недорого "Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами - Цензор.НЕТ 5674
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Дресований пес №1 в державі?
Тобто за собачейним еквівалентом можна за нього... Та це ж дохріна газу!
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"Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами - Цензор.НЕТ 3129

маленькая при...должности или большая - при размере-росте весе ????
как рассчитать кубы газу???))))))
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от теперь его зауважали и шахтеры...

(бл*дский цирк!!!)
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Не оскорбляй собак, шмаркля гундосый! Ты- дрессированный жабенок, квакающий под дудочку!
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на свете нет ужаснее напасти,
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
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Так если у тебя нет полномочий, чего ты туда приехал.
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Я как помню после выборов Зеленского, кто-то сказал: в Укарине, после предыдущей власти, даже если бы кот баллотировался в президенты - то выбрали бы кота. А тут дрессированный пёс. Собака, как ни крути, умнее кота. Так что выбор был правильный.
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Я не из Украины, но тоже хочется закрыть глаза и уши...
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То что его приучили есть еду только из рук Хозяина, это понятно.
Интересно, у кого в руке поводок от нашего Шарика.
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теперь понятно почему Зе в Кремль не приглашают - боятся что он паркет поцарапает.
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ДРЕССИРОВАННАЯ ЭВГЛЕНА ЗЕЛЁНАЯ ! ПРОСТЕШЕЕ СУЩЕСТВО!
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Опять двадцятьпять !
«Вийдіть на вулицю і запитайте: Пашинський - це бандит чи ні? Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте - 100 людей скажуть «так»… Я ж не впливаю? Не впливаю. Ну і все».

Воно необучаєме.
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На основании выкриков из зала неизвестного лица будут открывать криминальные производства? Шедеврально! "Мені коли ставлять завдання - я як дресирований пес. Кропачов - аферист. Почув. Насалика туди само?" - Зеленський на зустрічі з шахтарями - Цензор.НЕТ 4828
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Дресирований клоун...Вже ні імпровізаціі,ні гумору,одні лиш вуха,настувборчені в сторону дресирувальника...
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А мене цікавить: ХТО йому ставить задачі? Після обрання цього та приведення до присяги в тебе єдина задача - гарант Конституції, територіальної цілістності та незалежності України. ВСЕ! Це твоя задача від виборців і більш ніхто тобі ніяких задач ставить не може. От же ж нелох пустоголовий
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раньше оно гасилось чтобы выглядеть лучше чем есть, теперь оно гаситься чтобы ровно стоять.
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Пес смердячий. Ты на себя посмотри.
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Блин это существо сделало мой день! Давно я так не ржал
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Он управляемый осёл,судя, по его повадкам !
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Мелкая ссыкливая истеричка, а не пес.
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Дрессированньій поц...им за газ хоть расплатиться можно? Или стерелизовать с последующим усьіплением?😂
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Патрушевский порошок употребляет зе-лошок.
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оно даже не понимает что смешон...в своей потуге сострить и явить нариду ымпиратора...
почему оно корчится и дуркует... а стыдно мне???
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Це просто *******. Немає слів. Малоруський гопнік.
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Яке ж воно на фото нещасне, потерпіле...... "Мені коли ставлять завдання - я як дресирований пес. Кропачов - аферист. Почув. Насалика туди само?" - Зеленський на зустрічі з шахтарями - Цензор.НЕТ 6793
Маруся "правосечка " мабуть вже виделкою колупати почала.
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Уровень "Бог"


https://trurost.livejournal.com/211623.html


Если, избранная демократическим путём, власть начинает вдруг поучать и стыдить народ (тот самый, который её и избрал), то это означает, что стадия оборзения ею успешно пройдена, и что с этого момента бремя ответственности за все последующие провалы и неудачи неизменно будет ложиться на этот самый, как его, народ.

Мы наблюдаем взросление нашего мальчика Вовы, который с экранов теперь нам грозит пальчиком: "Мы нация или стадо?".
Естественно, что "мы" - это мы, а не он, равно как и стадо. Он раввин, а мы паства (бараны, тобто), что непонятного?
Если кто не знает, то все аврамические религии занимаются одной и той же хнёй, которая их и отличает от всех остальных.

Если язычник может взять палку и от*издить своего истукана, за то что тот не дал вовремя дождя, то в случае с аврамистами (христианство, иудаизм, ислам), вся ответственность за неудачи ложится на самого богопоклонника, и где бог выступает в роли взыскателя и карателя. И если у язычника должником является бог (тот, от кого чего-то ждут и требуют), то у аврамистов - они сами должники.
Если язычник может задобрить бога какой-либо жертвой (чтобы дождик пролился), то у аврамиста всё не так - он прежде должен убиться головой о стену самораскаиваний, покаяний и угрызений совести, понимая по какой именно "причине" не идет дождь, что и является главнейшей жертвой. То есть, самомучение у них является неотъемлемым и обязательным атрибутом поклонения.

Так вот, Вова Зеленский перешел с уровня языческого божка, на уровень аврамического Бога. Теперь не мы осуществляем за ним надзор, а он за нами, теперь не он "слуга", а мы. И теперь если нас не пи*дить, как сказал азербайджанец Аваков, то "порядка в стране не будет".
Почему? Да потому, что бог поругаем не бывает.

Поэтому, Вова Зеленский на события в Новых Санжарах отреагировал согласно своему новому уровню - он теперь не может сказать себе (и не дай бог нам), что народ ему не доверяет, и потому бунтует.
Нет! Это теперь Вова не доверяет народу, упавшему в его глазах до уровня, называемого "стадо".
То есть, понимаете, он уровнем поднялся, а мы уровнем опустились? Нас понизили.

Можно было бы подумать, что обосрались только новосанжарцы, но нет - стадом в глазах Верховного стали мы все. Средневековые, обесчеловеченные скоты.
Теперь не мы задаём тон, не мы спрашиваем с бывшего "слуги народа" - нет! Теперь всё наоборот. Нам всем нужно привыкать к новой роли.

Вы можете спросить: "А когда же было такое, чтобы мы спросили с Зеленского за его прегрешения, когда он еще был слугою нашим?". Не было такого, ну и что?
Не было такого, чтобы Вова признавал свои промахи или вину, или чтобы просил прощения у народа. Поэтому так быстро он и достиг уровня "Бог", а иначе-то как? Мы с него ничего и никогда не спрашивали, не требовали отчета - и как итог наш мальчик вырос!

Вы думали, что избрав Вовочку, сделали ставку на человека высшего разряда - такого, которого можно не контролировать? С которым можно полностью расслабиться? Какая же детская наивность. Я даже слышу запах детского поноса.

Итак, раз мы власть контролировать отказались, то остается лишь наблюдать за дальнейшей деградацией личности нашего Цахеса (у которого всегда кто-то другой был виноват). Я лично, не без интереса за всем этим буду следить.


*И да, напоминаю, что медицинский центр "Клизма" - наш друг и партнер (реклама).
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