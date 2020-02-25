 "Мне когда ставят задачу - я как дрессированный пес. Кропачев - аферист. Услышал. Насалика туда же?" - Зеленский на встрече с шахтерами. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил на Всеукраинском совете работников угольной промышленности.
Так, кто-то из присутствующих в зале озвучил Зеленскому фамилии Кропачев и Насалик, назвав их аферистами.
"Все, Кропачев - аферист. Вопрос к правоохранительным органам. Я понял... Потом вы сказали Насалик. Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются", - сказал Зеленский, уточнив, что у него как президента нет полномочий заниматься возможными правонарушениями указанных лиц.
Следует отметить, что экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на данный момент обвиняется в получении взаймы 1,249 млн долларов от физического лица, которые в нарушение требований закона он не отразил в ежегодной декларации. Обвинительный акт в отношении Насалика был направлен САП в суд 7 ноября 2019 года.
Что касается Виталия Кропачева, он упоминается на называемых записях Трубы как человек, который негласно курирует "Центрэнерго".
Бл-я-я. Выбрали животное для передачи сообщений.
а він - дресований собака.
КЛОУН!!!! Под наркотой.
насралика - фас!
ФУУУ!
..
на Хазанова здесь особенно похож..., но тот выступал смешнее...
Тобто за собачейним еквівалентом можна за нього... Та це ж дохріна газу!
маленькая при...должности или большая - при размере-росте весе ????
как рассчитать кубы газу???))))))
(бл*дский цирк!!!)
чем идиот, дорвавшийся до власти (с)
Интересно, у кого в руке поводок от нашего Шарика.
«Вийдіть на вулицю і запитайте: Пашинський - це бандит чи ні? Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте - 100 людей скажуть «так»… Я ж не впливаю? Не впливаю. Ну і все».
Воно необучаєме.
почему оно корчится и дуркует... а стыдно мне???
Маруся "правосечка " мабуть вже виделкою колупати почала.
https://trurost.livejournal.com/211623.html
Если, избранная демократическим путём, власть начинает вдруг поучать и стыдить народ (тот самый, который её и избрал), то это означает, что стадия оборзения ею успешно пройдена, и что с этого момента бремя ответственности за все последующие провалы и неудачи неизменно будет ложиться на этот самый, как его, народ.
Мы наблюдаем взросление нашего мальчика Вовы, который с экранов теперь нам грозит пальчиком: "Мы нация или стадо?".
Естественно, что "мы" - это мы, а не он, равно как и стадо. Он раввин, а мы паства (бараны, тобто), что непонятного?
Если кто не знает, то все аврамические религии занимаются одной и той же хнёй, которая их и отличает от всех остальных.
Если язычник может взять палку и от*издить своего истукана, за то что тот не дал вовремя дождя, то в случае с аврамистами (христианство, иудаизм, ислам), вся ответственность за неудачи ложится на самого богопоклонника, и где бог выступает в роли взыскателя и карателя. И если у язычника должником является бог (тот, от кого чего-то ждут и требуют), то у аврамистов - они сами должники.
Если язычник может задобрить бога какой-либо жертвой (чтобы дождик пролился), то у аврамиста всё не так - он прежде должен убиться головой о стену самораскаиваний, покаяний и угрызений совести, понимая по какой именно "причине" не идет дождь, что и является главнейшей жертвой. То есть, самомучение у них является неотъемлемым и обязательным атрибутом поклонения.
Так вот, Вова Зеленский перешел с уровня языческого божка, на уровень аврамического Бога. Теперь не мы осуществляем за ним надзор, а он за нами, теперь не он "слуга", а мы. И теперь если нас не пи*дить, как сказал азербайджанец Аваков, то "порядка в стране не будет".
Почему? Да потому, что бог поругаем не бывает.
Поэтому, Вова Зеленский на события в Новых Санжарах отреагировал согласно своему новому уровню - он теперь не может сказать себе (и не дай бог нам), что народ ему не доверяет, и потому бунтует.
Нет! Это теперь Вова не доверяет народу, упавшему в его глазах до уровня, называемого "стадо".
То есть, понимаете, он уровнем поднялся, а мы уровнем опустились? Нас понизили.
Можно было бы подумать, что обосрались только новосанжарцы, но нет - стадом в глазах Верховного стали мы все. Средневековые, обесчеловеченные скоты.
Теперь не мы задаём тон, не мы спрашиваем с бывшего "слуги народа" - нет! Теперь всё наоборот. Нам всем нужно привыкать к новой роли.
Вы можете спросить: "А когда же было такое, чтобы мы спросили с Зеленского за его прегрешения, когда он еще был слугою нашим?". Не было такого, ну и что?
Не было такого, чтобы Вова признавал свои промахи или вину, или чтобы просил прощения у народа. Поэтому так быстро он и достиг уровня "Бог", а иначе-то как? Мы с него ничего и никогда не спрашивали, не требовали отчета - и как итог наш мальчик вырос!
Вы думали, что избрав Вовочку, сделали ставку на человека высшего разряда - такого, которого можно не контролировать? С которым можно полностью расслабиться? Какая же детская наивность. Я даже слышу запах детского поноса.
Итак, раз мы власть контролировать отказались, то остается лишь наблюдать за дальнейшей деградацией личности нашего Цахеса (у которого всегда кто-то другой был виноват). Я лично, не без интереса за всем этим буду следить.
*И да, напоминаю, что медицинский центр "Клизма" - наш друг и партнер (реклама).