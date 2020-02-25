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Все про:имущество (280) коррупция (7623) Николаевская область (942) правоохранительные органы (1009) СБУ (14383) Герсак Виталий (1)

 Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info. ВИДЕО

Семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака имеет ценную недвижимость, много земли и элитный автопарк. Все это несоизмеримо с официальными доходами семьи.

Об этом говорится в сюжете Юлии Химерик, Вадима Понька и Вадима Коршенко для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает Цензор.НЕТ.

Виталий Герсак всю жизнь работает в правоохранительных органах. Карьеру начал в МВД - обычным оперативником на родной Винничине. Затем был столичный УБОП, Служба внешней разведки, и в конце концов СБУ, а именно - Департамент внутренней безопасности. С сентября прошлого года Герсак возглавляет СБУ Николаевщины.

Семья Герсака продолжает жить в Киеве, в новостройке бизнес-класса ЖК "Французский квартал-2". Тут жена СБУшника Юлия Герсак летом 2018 г. приобрела сразу две квартиры и два паркоместа. В общем это - около 400 000 долларов.

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Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info 01
Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info 02

Кроме этого, Юлия Герсак владеет земельным участком в полгектара под Киевом, в селе Мархаливка. Здесь уже началось строительство дома. Рыночная стоимость сотки земли здесь - 5000 долларов. То есть, за землю жена СБУшника должна была выложить около 200 000.

У Юлии Герсак есть собственный салон красоты, она также ранее была совладелицей нескольких фирм. Однако за последние 10 лет масштабных дивидендов от бизнеса женщина, по данным программы, не получала.

На жену СБУшника зарегистрирована "Тойота Кэмри", цена которой стартует от 27 000 долларов. Однако, по наблюдениям журналистов программы, по городу Юлия передвигается на БМВ Х6 (от 60 000 долларов.) Машина оформлена на ее мать. По словам бывших соседей в райцентре, где раньше жила семья, теща СБУшника никогда не работала, а тесть умер. По данным программы,женщина действительно за последние 10 лет не имела доходов, сопоставим с оформленным на нее имуществом.

Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info 03

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О семье самого Герсака, то его отец умер, а мать СБУшника - Раиса Герсак - работала главным бухгалтером в райадминистрации. Сейчас у нее доли в двух фирмах, однако никаких дивидендов она от них не получала. При этом Раиса Герсак имеет две квартиры в винницкой новостройке и около гектара земли под Гайсином для застройки. Также на нее оформлены "Лексус" (80000 долларов) и "Тойота Тундра". Последняя имеет тюнинг, персонализированный под СБУшника Герсака - салон, решетка бампера и даже индивидуальные номера машины промаркированы буквами GVA, что соответствует инициалам Герсака Виталия Анатольевича.

Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info 04

Происхождение имущества и автомобилей Раиса Герсак объяснила так: у нее есть мужчина, который финансирует ее и ее семью. Имя мужчины женщина не назвала.

Источник: https://censor.net.ua/v3177646
 
 
 Топ комментарии
 
ох и рожа!!, этот Неньку не продаст!, АДНАЗНАЧНА!!!)))
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"летом 2018 г. приобрела сразу две квартиры и два паркоместа. В общем это - около 400 000 долларов." - гад зеленский. Уже тогда начал внедрять своих людей в честнейшую команду сывчелого.
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чета петюньки
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Четырёхступенчатый загривок и корочка... Вот что нужно для авторитета в нашей стране...
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Да, до справедливой Украины еще далеко Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5305 Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3480 Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 440
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ох и рожа!!, этот Неньку не продаст!, АДНАЗНАЧНА!!!)))
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и что здесь нового, а тем более не понятного?
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вова, ты - форменный лох... вот какого менделя тебя поперло в президенты... пошел бы скромным сбу-шником, ходил бы на службу, никто б не пинал, ловил бы в пруду ершей на мотыля... как есть лох... маленький, щупленький лох с выбритой грудкой...
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не завидуйте. всем давно известно, что у всех мусоров, таможенников, судей, прокуроров, депутатов... и сбушников очень успешные родственники-бизнесмены.
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только у сени рюкзакова сын в семье не без урода...
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В СБУ других и не может быть. Их с детского сада учат крышевать и старшим заносить
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Рейтинг надо как то поднимать срочно. В принципе правильно, ряды надо чистить, иначе мыши вообще оборзели. Лучше поздно, чем никогда. Но это все нужно было еще летом 2019 делать, Зеленский!
Этот Герсака жирный воробей, но он воробей. А правильней всего начать надо было с бриллиантовых прокуроров. Это показало бы и Барыге и его сторонникам, как надо бороться с коррупцией.
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лозунг времён коллективизации - "давай к нам во власть! вместе будем грабить, разделять и красть!", вечно жив и в совке, и в постсовке.
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Что тут удивительного? Там эти все паркетные генералы все долларовые миллионеры.
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Продаж Батьківщини прибуткова справа... Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 1365
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Який несмак - потратити 70 штук зелені на якийсь пікап. У США пікапи - РОБОЧІ МАШИНИ (хіба пікап Каділлак - розкіш)... Дешеві понти для люмпенів!
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У чому зміст цієї статті? Відповідальність за незаконне збагачення введена наприкінці минулого року. Зворотньої дії не має. Так поп.зд.ть?
А хто живе у нас на легальні прибутки? Є такі (окрім пенсіонерів) у кого рівень життя відповідає офіційним прибуткам? Держава має наводити лад із усіма, в т.ч. з бізнесом, а говорити про окремо взятого корупціонера? Там є Баканов, запитайте в нього чому такого кадра тримає. Мене більше хвилює, як мусор, очолив обласну управу СБУ? Оце дійсно біда...
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От такой новости, чуть не слетел с кресла. Да не может быть такого.
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Без сомнения, вердикт один- расстрелять и закопать в канаве на острове Рыбальском в Киеве.Наш СпецНаз выполнит эту задачу быстро.Тварям не место в СБУ.
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СБУ,МВД,ГФС -большие мафиозные кланы в Украине.
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И все это есть в декларации мордатого защитника закона?!
И машина с инициалами на решетке с американским, скорее всего, тюнингом?!
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Дорогие мои!
Если среднестатистический украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает - что вы хотите от генерала?
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вот интересна реакция зеленского - если ее не будет - значит его все устраивает и клоун руководит страной
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буде така ж миттєва як і з Семочко..
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ну как дети малые, прям, чесслово...., откуда-откуда..., оттуда, сбушник в Украине на высокой должности - это прежде всего хороший бизнес, а уж потооооом....
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а вони взагалі в принципі існують з "сопоставимыми доходами"?
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