 Ураган в Николаеве сорвал крышу с казармы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Минобороны проведет служебную проверку. ВИДЕО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что 24 февраля сильный ветер сорвал крышу здания, находящегося на балансе Минобороны.
"С целью выяснения обстоятельств этого события в Минобороны назначена служебная проверка, в которую будут вовлечены соответствующие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Отмечают, что обошлось без пострадавших, сейчас устанавливают объем причиненного ущерба государству.
По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил, в 2017 году в этом сооружении проводили ремонтные работы.
"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - добавили в ведомстве.
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Разные только ветровые зоны и соответственно нормативная скорость ветра. Для Николаева это 2я зона и скорость ветра 5м/с
Крыша считается по нормативным нагрузкам. Учитывается климатическая зона по которой рассчитывают высоту шапки снега и нагрузку на крышу (по моему что то около 160мм) и ветровая зона по которой рассчитывают скорость ветра. Николаев находится во 2й зоне для которой скорость ветра составляет 5м/с в то время как вчера скорость ветра была около 40 м/с !!!!
Расчет по нормативным нагрузкам, в своих формулах, содержит необходимый запас прочности при привышении этих нагрузок (но не в 8 раз конечно), плюс к этому при расчете размеров стропил их размер округляют в большую сторону что еще прибавляет прочности
Сделаете ему выговор
- эти аксиомы ещё в времена попередников закладывалисьИсточник:https://censor.net.ua/n3177601
Ни каркаса, ни крепления - она мобильная.