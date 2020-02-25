EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  7181  42
Все про:непогода (466) Николаев (1249)

 Ураган в Николаеве сорвал крышу с казармы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Минобороны проведет служебную проверку. ВИДЕО (обновлено)

В Министерстве обороны назначили служебную проверку после того, как в Николаеве в казарме, через несколько лет после ремонта, ветром сорвало крышу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 24 февраля сильный ветер сорвал крышу здания, находящегося на балансе Минобороны.

"С целью выяснения обстоятельств этого события в Минобороны назначена служебная проверка, в которую будут вовлечены соответствующие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Отмечают, что обошлось без пострадавших, сейчас устанавливают объем причиненного ущерба государству.

По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил, в 2017 году в этом сооружении проводили ремонтные работы.

"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - добавили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветер сломал понтонный мост через Ингул в Николаеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3177601
 
 
 Топ комментарии
 
Ну если в договоре было о ремонте стропильной системы...то предьявы предьявите обоснованно....а если там было только о перекрытии шифером или металлочерипецей то вас пошлют...
 показать весь комментарий
 
Все просто,- ЧЕМ ПРОЧНЕЕ КРЫШИ ГЕНЕРАЛОВ ОТ Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил ТЕМ СЛАБЕЕ КАЗАРМЕННЫЕ...
- эти аксиомы ещё в времена попередников закладывалисьИсточник:https://censor.net.ua/n3177601
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну если в договоре было о ремонте стропильной системы...то предьявы предьявите обоснованно....а если там было только о перекрытии шифером или металлочерипецей то вас пошлют...
 показать весь комментарий
 
 
Правильні майстри на гнилі стропила не буде класти покриття, категорично.
 показать весь комментарий
 
А всё должно быть рассчитано на ураганы или какие-то другие стихийные бедствия, если это происходит раз, например, в сто лет? Что, в таком случае, будет дороже - сделать с запасом или отремонтировать?
 показать весь комментарий
 
 
Лукашист, сошлись на нормативный документ, а не на свои инфантильные фантазии
 показать весь комментарий
 
 
В каждых регионах свои нормативные документы по снеговой и ветровой нагрузке. Уверен, на своих домах( и дачах) крыши как стояли, так и стоят. У себя люди не воруют.
 показать весь комментарий
 
 
Нормативные документы одни на всю страну - это вам не США, в котором в каждом штате свой закон.
Разные только ветровые зоны и соответственно нормативная скорость ветра. Для Николаева это 2я зона и скорость ветра 5м/с
 показать весь комментарий
 
 
Здається там "кґишу" нахлобучили на старий плоский дах ,анкерних болтів ніхто не робив.
 показать весь комментарий
 
Нет не должно быть!
Крыша считается по нормативным нагрузкам. Учитывается климатическая зона по которой рассчитывают высоту шапки снега и нагрузку на крышу (по моему что то около 160мм) и ветровая зона по которой рассчитывают скорость ветра. Николаев находится во 2й зоне для которой скорость ветра составляет 5м/с в то время как вчера скорость ветра была около 40 м/с !!!!
Расчет по нормативным нагрузкам, в своих формулах, содержит необходимый запас прочности при привышении этих нагрузок (но не в 8 раз конечно), плюс к этому при расчете размеров стропил их размер округляют в большую сторону что еще прибавляет прочности
 показать весь комментарий
 
 
Ну так, звісно. Повинен бути запас і тут нормативні документи не потрібні. Треба мати мізки і не мати жаби за душею.
 показать весь комментарий
 
Дело могло быть даже не в стропильной системе, а к примеру в армпоясе и креплении к нему мауерлата. Строителей могли нанять возвести стропильную систему, при этом они конечно не будут разбираться насколько хорошо были шпильки под мауерлат заанкерованы (замоноличены) или просто посажены на раствор.
 показать весь комментарий
 
 
це ще питання чи був армопояс. В дитинстві бачив як цілий дах покритий бляхою з стропилати лежав біля хати.
 показать весь комментарий
 
-""В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику"...а если торнадо всю казарму снесёт-тоже будут притензии..?
 показать весь комментарий
 
 
Рост капинвестиций в Украине замедлился до 15,5%.
 показать весь комментарий
 
чего ржать то. Новые технологии -крыши из профлиста крепятся саморезами длиной в 19 мм. Там всего несколько витков https://epicentrk.ua/shop/samorez-so-sverlom-po-metallu-dlya-krovli-4-8x19-mm-100-sht-zelenyy-ral-6005-expert-fix.html
 показать весь комментарий
 
Все просто,- ЧЕМ ПРОЧНЕЕ КРЫШИ ГЕНЕРАЛОВ ОТ Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил ТЕМ СЛАБЕЕ КАЗАРМЕННЫЕ...
- эти аксиомы ещё в времена попередников закладывалисьИсточник:https://censor.net.ua/n3177601
 показать весь комментарий
 
 
т.е. свой хер под чужой рубашкой ближе к телу..... кто акт о принятии подписывал тот и откат получил.
 показать весь комментарий
 
В Миколаєві сіііільки дахів улетіло. При чому з тільки відремонтованих. А в районі одному утеплювач к **....м собачим зірвало. Подивився по фото, тупо на лєпухи базальт приліпили та красиво замазали. Чим мізки думають?!
 показать весь комментарий
 
Приедет проверка. И шо ? Угостят шашлыками на природе. Сауна и баня. В акте укажут - "непреодолимые природные факторы". А в Николев должна ехать расстрельная команда.
 показать весь комментарий
 
Приедет расстрельная команда. Угостят шашлыками на природе. Сауна и баня. Охота и рыбалка. Наличность. Расстреляют парочку непричастных. Зато порядок как при Сралине.
 показать весь комментарий
 
 
Тут зрозуміло чому. Хочуть показати пальцем в сторону попередника. То він хоч багато відремонтував казарм, зробив зброї, відремонтував зброї і техніки. А що ви зробили? Вже пройшов рік. Тільки успіхи по здачі територій не потрібно, ми знаємо і що ракети відмовилися виробляти, також знаємо. А що зробили?
 показать весь комментарий
 
Военной приёмки нет.Там по цепочке можно найти всех, кто ставил подписи на финансовых документах и актах приёмки.Заставить восстановить.
 показать весь комментарий
 
 
Ще в Миколаєві секція понтонного моста впала в Іегул і внесло дахи на інших домах. То там не потрібно розбиратися?
 показать весь комментарий
 
ну там ежу понятно, шо стихiйне лихо. а тут можно кого-нибудь из папередникафф посадить, как Марченко.
 показать весь комментарий
 
пусть скажут спасибо что хреново закрепили кровлю ,закрепили бы хорошо потянуло бы и стены
 показать весь комментарий
 
 
Може будували як завжди - по мінімальному тендеру й великому відкату. По принципу де найдешевше й більше з нього вкрасти. То що можна було отримати?
 показать весь комментарий
 
а шо пацанам слабо самим отремонтировать. в ухане больницу за неделю сделали. Приколько когда крыша летает как воздушный шар, на то они и аэромобильные войска..
 показать весь комментарий
 
Крыша аэромобильной бригады должна быть летающая.
Ни каркаса, ни крепления - она мобильная.
 показать весь комментарий
 
нуууу, если отбросить (допустим) рукожопость исполнения, то невооруженным глазом видно что ветер все-же был *******
 показать весь комментарий
 
Напевно фірма, земляка Бірюкова, ремонтувала.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх