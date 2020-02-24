 На 179 округе зафиксировано распространение "черной" агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом написал на своей странице в Фейсбуке генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, опубликовав соответствующие видео материалы.











Читайте на "Цензор.НЕТ": В 179 округе на слежке за кандидатом Юлией Светличной поймали двоих в штатском, - адвокат. ВИДЕО+ФОТО

"Фейковые открытки с поддельными исходными данными пытались распространять в Краснограде, Кегичевке, других населенных пунктах округа. Однако такие "агитаторы" были схвачены "на горячем", а правонарушением уже занимается национальная полиция", – отметил Кошель.

Гендиректор КИУ сообщил, что "агитаторы" уже рассказали правоохранителям и журналистам о возможных заказчиках и сколько денег им предложили.

"Обещано 500 грн. якобы представителями партии "Слуга народа"", – написал Кошель, напомнив, что распространение подобных материалов – это преступление, за которое возможно наказание до 3 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Светличная участвовала в форуме Генассамблеи ООН "Участие женщин-политиков в местном самоуправлении", - Харьковская ОГА

Также КИУ призвал всех избирателей 179 округа присылать ему все известные факты незаконной или сомнительной агитации.

Из опубликованных КИУ материалов видно, что "черная" агитация распространялась против кандидата в депутаты Юлии Светличной.

Ранее также сообщалось об использовании в 179 округе другой технологии – выдвижение клона. ЦИК зарегистрировала двойника Юлии Светличной.