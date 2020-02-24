EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  712  7
Все про:выборы (23120) КИУ (335) Харьковщина (1466) Кошель Алексей (27) Светличная (64)

 На 179 округе зафиксировано распространение "черной" агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ. ФОТО+ВИДЕО

В 179 округе на довыборах в Верховную Раду зафиксировано распространение "черной" агитпродукции против одной из участниц предвыборной гонки – Юлии Светличной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом написал на своей странице в Фейсбуке генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, опубликовав соответствующие видео материалы.

На 179 округе зафиксировано распространение черной агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ 01
На 179 округе зафиксировано распространение черной агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ 02
На 179 округе зафиксировано распространение черной агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ 03
На 179 округе зафиксировано распространение черной агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 179 округе на слежке за кандидатом Юлией Светличной поймали двоих в штатском, - адвокат. ВИДЕО+ФОТО

"Фейковые открытки с поддельными исходными данными пытались распространять в Краснограде, Кегичевке, других населенных пунктах округа. Однако такие "агитаторы" были схвачены "на горячем", а правонарушением уже занимается национальная полиция", – отметил Кошель.

Гендиректор КИУ сообщил, что "агитаторы" уже рассказали правоохранителям и журналистам о возможных заказчиках и сколько денег им предложили.

"Обещано 500 грн. якобы представителями партии "Слуга народа"", – написал Кошель, напомнив, что распространение подобных материалов – это преступление, за которое возможно наказание до 3 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Светличная участвовала в форуме Генассамблеи ООН "Участие женщин-политиков в местном самоуправлении", - Харьковская ОГА

Также КИУ призвал всех избирателей 179 округа присылать ему все известные факты незаконной или сомнительной агитации.

Из опубликованных КИУ материалов видно, что "черная" агитация распространялась против кандидата в депутаты Юлии Светличной.

Ранее также сообщалось об использовании в 179 округе другой технологии – выдвижение клона. ЦИК зарегистрировала двойника Юлии Светличной.

Источник: https://censor.net.ua/v3177503
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зедрисня розуміється, як тупому піплу впарити лайно
це єдине, на чому вони розуміються
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко и его реформы черный пиар?
 показать весь комментарий
 
Это же какие успешные рехформы у БОРОВА? Медицина? Полиция? Образование? Суды ?
 показать весь комментарий
 
передохнуть Юлия Светличная не хочет?
всё для народа, да для народа, может пора для себя любимой пожить?
ЧП открыть, по торговле варежками или что она там еще умеет делать?
 показать весь комментарий
 
 
Чёрный пиар - король предвыборных технологий.
 показать весь комментарий
 
Що знову "провокатори"? На 179 округе зафиксировано распространение "черной" агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ - Цензор.НЕТ 33 Із Нових Санжар переїхали у Красноград?
Доречі, що це за не декомунізований Красноград?
Вибори заборонити
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх