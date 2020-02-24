 На 179 округе зафиксировано распространение "черной" агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновини", об этом написал на своей странице в Фейсбуке генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, опубликовав соответствующие видео материалы.
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"Фейковые открытки с поддельными исходными данными пытались распространять в Краснограде, Кегичевке, других населенных пунктах округа. Однако такие "агитаторы" были схвачены "на горячем", а правонарушением уже занимается национальная полиция", – отметил Кошель.
Гендиректор КИУ сообщил, что "агитаторы" уже рассказали правоохранителям и журналистам о возможных заказчиках и сколько денег им предложили.
"Обещано 500 грн. якобы представителями партии "Слуга народа"", – написал Кошель, напомнив, что распространение подобных материалов – это преступление, за которое возможно наказание до 3 лет лишения свободы.
Также КИУ призвал всех избирателей 179 округа присылать ему все известные факты незаконной или сомнительной агитации.
Из опубликованных КИУ материалов видно, что "черная" агитация распространялась против кандидата в депутаты Юлии Светличной.
Ранее также сообщалось об использовании в 179 округе другой технологии – выдвижение клона. ЦИК зарегистрировала двойника Юлии Светличной.
це єдине, на чому вони розуміються
всё для народа, да для народа, может пора для себя любимой пожить?
ЧП открыть, по торговле варежками или что она там еще умеет делать?
Доречі, що це за не декомунізований Красноград?
Вибори заборонити