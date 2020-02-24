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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:СМИ (3324) медиа (85) Зоряна Скалецкая (91) COVID-19 (260) Новые Санжары (103)

 Скалецкая о причинах протестов в Новых Санжарах: Минздрав информировал население, но медиа способствовали возникновению недоверия. ВИДЕО

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что медиа несут ответственность за панику, которая привела к протестам в Новых Санжарах.

Об этом Скалецкая заявила в интервью 5 каналу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы коммуникацию вели, что мы подбираем объекты в нескольких местах Украины, что они должны отвечать всем безопасным условиям. Полностью наши действия коммуницировались и объекты, которые рассматривались, они были проанализированы так же как и этот, анализировался эпидемиологами и специалистами. Он был запасным, когда мы поняли, что не удается разместить людей в других локациях, то работы, которые необходимо было провести, начали делать. Относительно информирования. Давайте посмотрим, что произошло. Мы информировали, мы рассказывали наш алгоритм действий одинаковый для любого города в Украине", - рассказала она.

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"Например, мы информировали, что имеем тест-системы в случае если будет подозрение на коронавирус, еще до эвакуации, мы информировали о том, что у нас есть специалисты, которые осуществляют надзор и так далее, но что мы слышали в медиа? Мы слышали в медиа: "Ну да, они скажут, что у них есть тест-системы, но можем ли мы им верить?" И каждый раз, даже когда мы информировали, медиа шли в сопровождение такое, что мы все равно не доверяем. Общее информирование населения было и было о том, что эвакуация будет безопасной. Выбор места, что бы он изменил? Люди бы вышли раньше на улицы, людей бы быстрее начали подстрекать, людей бы еще больше взвинтили и нагнали страха? Что бы оно дало?", - отметила Скалецкая.

"Вопрос в том хотят ли нас слышать? Хотели ли нас слышать раньше, когда мы говорили, что в Украине нет установленных ни подозрений, ни коронавируса. А медиа могли слышать: "Мы не верим, их прячут". И что угодно, и когда нам так помогают в кавычках любые ютуб-каналы, фейсбуки. Можно сколько угодно выходить на различные брифинги, мне сидеть в телевизоре. Вопрос только в том, хотят ли нас услышать?" - резюмировала Скалецкая.

Министр отмечает, что на каждом пресс-брифинге Минздрава говорилось, что есть выбранные места, что они соответствуют всем требованиям. По ее словам, в этом медцентре в Новых Санжарах постоянно проводят какие-то мероприятия, но их не согласовывают с громадой. Кроме того, в жизни людей из Новых Санжар ничего не изменилось и они находятся в безопасной среде.

Министр считает, что коммуникации было достаточно, просто Минздрав не хотели слушать.

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По словам Скалецкой, она находится в одном здании с эвакуированными из Китая: 2-3 этаж - эвакуированные из провинции Хубэй, 4 этаж, где проживает Скалецкая, экипаж самолета и другой персонал.

По словам министра, вопрос продления срока обсервации с 14 до 27 дней, зависит от рекомендаций ВОЗ.

Источник: https://censor.net.ua/v3177483
 
   
 Топ комментарии
 
Мне было бы спокйнее если бы во главе Минздрава была Уляна Супрун.
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Тобто медіа виявилися варті більшої довіри, ніж робота Скалєцкої? Як це мені нагадує ситуацію з виборами - коли голосують не за роботу, а за рощкручений медіа фанатом. Ну що ж, закон бумерана ніхто не від міняв.
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хахахха.как только пошел кипиш.так сразу
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Хто всравсь - невістка. Так її ж вдома не було..." "Нечего на зеркало пенять -коль рожа кривая".
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неужели анал Г+г, 112, zik к ответственности привлекут?
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Ах, "хотят ли нас слышать". Вы, мрази, врете на каждом шагу. У вас есть тест-системы? А вы хоть одну тест-систему использовали? Ты, своим грязным ртом, брешешь, что выбранные тобой "места" соответствуют всем требованиям - на самом деле ты даже не знаешь список всех требований. У тебя скорая приехала к потенциальной больной, и уехала в город обратно. Вы ничего не умеете. Вы идиоты. Вы клоуны.
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при зеленой власти такие слова как "коммуницирует" и "обсервация" воспринимаются как-то по-другому...
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Она врет на каждом шагу. По каждому пункту. Каждое слово - вранье.
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не дуже гарно перекладати з хворих плечей на здорові.
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Мне было бы спокйнее если бы во главе Минздрава была Уляна Супрун.
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мне было бы спокойнее, если б я жил в Европейской стране а не в отстающей по всем направлениям стране мракобесия, рашистского реваншизма, стране без законов, без равенства и единства , без медицины, образования ....
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Нікчемність, уведена в ранг державної політики...
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ЭТИ ?
Дмитрий Фирташ "Интер""НТН""К1""Кино ТВ" ("Ентер-фильм")"Музыкальное телевидение" (ZOOM)"К2""Мега" ("М")"Музыка ТВ" ("Пиксель TV")
Ринат АхметовТРК "Украина""Индиго tv""НЛО. tv""Аспера 2011" ("Эскулап-TV")

Игорь Коломойский ТРК "Студия 1+1""Телекомпания ТЕТ""Реал Истейт-ТВ" ("2+2")

Виктор Пинчук "МК ТРК" (ICTV)"ТК СТБ" (логотип "С-Можливо все!")"Новый канал""Телеодин" (логотип "М1")
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короче, ВОЗ виноват. слуги не при чём и никому ничё не должны.
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Тобто медіа виявилися варті більшої довіри, ніж робота Скалєцкої? Як це мені нагадує ситуацію з виборами - коли голосують не за роботу, а за рощкручений медіа фанатом. Ну що ж, закон бумерана ніхто не від міняв.
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Команде ослов квартала 95 ноль внимания фунт призрения...
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зграя ділетантів, за що б ви не бралися, у вас завжди виходить криво-косо.
І при цьому хтось винуватий, а не ви?
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У маніпуляторів завжди винен хтось. Тому західні партнери і просять цих істот, з їх "лігою видатних лікарів", не чіпати, те, що було зроблено професіоналами до них
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На БТРе информацию привезли...непонятно, откуда недоверие...? Скалецька про причини протестів у Нових Санжарах: МОЗ інформував населення, але медіа сприяли виникненню недовіри - Цензор.НЕТ 5156
Скалецька про причини протестів у Нових Санжарах: МОЗ інформував населення, але медіа сприяли виникненню недовіри - Цензор.НЕТ 6071
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Смотреть надо видио как эта толпа этих сАБАКОВСКИХ ряженых шла через поселок, а сбоку шли десятка 2 любителей интересного, а что будет, все выбегали из дворов кто и не знал
Вот потом кто сделал панику?
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по кружащему самолету было понятно как вы готовились и разъясняли , понятна и реакция людей когда с бухты барахты к ним массу ментов нагнали наверно для того что бы они сдерживали радостные эмоции жителей от желанных гостей
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Літак кружляв допоки люди підтягнуться, та тітушки доїдуть. Тут і до ворожки не ходи!
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Продолжают кошмарить и за этим прятаться от бессилия что делать дальше
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Вже осрамилися на весь світ (про владу)! А тепер "невістку" звинувачують та стрілочників шукають для покарання.
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Вес мир так ведет еще и страшнее, просто убивают... и громят все китайское..
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У нас НЕТ медицины (!), у нас НЕТ по настоящему ответственных…. У нас НЕТ ничего, что бы позволило : вовремя выявить, не позволить распространится. И в случае распространения... - эффективно с этим бороться !!!

Это знают и понимают ВСЕ, кроме ДЕБИЛОВ !!!

ПОЭТОМУ, НЕЛЬЗЯ в страну завозить ничего и никого имевшего контакт с инфекцией - пока не пройдет инкубационный период, карантин и полнейшая проверка - 200% подтверждающая безопасность... ! КАКИМИ БЫ вы не прикрывались гуманными-тупыми слюнями !!!
37-42-48-52 миллиона населения НЕЛЬЗЯ ставить под угрозу - ради того , что бы ТУПО привезти в страну потенциально заражённых !!!
С медицинской точки зрения - они ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАРАЖЕННЫЕ !!!!

Люди , действовали фактически согласно ст 36 УК Украины. В целях защиты своей жизни и жизни окружающих, от противоправных - преступных действий властей, которые, своими действиями, угрожают жизням и здоровью людей ! Подвергая их потенциальной угрозе заражения !
А тех, кто сознательно разбивал окна в автобусах с потенциально заражённых - к ответу .

Власть нарушила Закон Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" в том числе Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб!
А сейчас пытается переложить свою преступную вину на население Украины.
Беречь и защищать надо свою родную землю и от оккупантов и от идиотов от власти! Я полностью согласен с вашим протестом и поддерживаю вас! А дикари - это Зеленский, Аваков и Скалецкая! Перед отправкой рейса Китай снял 4 пассажиров с подозрениями. Они все время находились в общей группе, что прилетела в Украину! Затем их привезли в этот санаторий, что окружен жилыми домами.
Это точно не карантин, а идиотизм и дикость как раз со стороны нынешней власти Украины!

ЗАКОН ПРЯМО ОБЯЗЫВАЕТ власти и информировать население и спрашивать у население их мнение о размещении потенциально заражённых !!!!

Интернет ПОМНИТ ВСЁ ! Пусть ДАСТ ссылки, когда, кому, как и что именно они информировали...и спрашивать у население их мнение о размещении потенциально заражённых !!!!
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Єх, Зорянко, не під тот карантин ти пішла, тобі б в психдиспансер.
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Якраз люди були інформовані. Весь світ на стрьомі. Медики на стрьомі. І тільки у федьдшера Радуцково, юриста Скалєцкой та клоуна Зєлєнсково згідно лекцій ютубера Комаровсково коронавірус- щось на зразок вітрянки.
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Минздрав, в лице министра, должен понимать простые истины:
- народ в массе своей - не обремененное интеллектом стадо которое не интересует ничего кроме пожрать и поржать.
- телеканалы продвигают тот продукт который могут продать - на которые есть спрос - а именно всякие шоу "Вагитна в 16", "Битва Экстрасенсов".
- если включить на одном канале нудную передачу про коронавирус, народ не станет смотреть а просто переключится на другой на котором идет очередное говношоу.
Исходя из этих предпосылок, и надо было строить "коммуникацию", вместо того чтобы время от времени вяло постить что-то в пейсбуке. Запилить пост в Пейсбуке - это в США будет коммуникацией, а в Украине такая "коммуникация" не работает.
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В этом я с ней согласен. Так, как нагоняет истерию украинские СМИ я хорошо помню по прошлому разу, с "атипичной пневмонией" в 2011 (поправьте если ошибаюсь) году, когда самые первые утренние новостные блоки обязательно начинались с сводок умерших или заболевших в больницах.народ ходил в масках, а очереди в аптеки заканчивались на улицах. То была жесть...
Меня еще тогда смущало, что соседи Украины, Россия, Словакия, Польша, Чехия и т.д. не сильно шебуршали с превентивными мерами, складывалось впечатление что весь мир смотрит на тимошонковскую проделку по набиванию мошны фармкомпаний как на бесплатный цирк.
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Саме сумне, що ці зебіли навіть не можуть усвідомити, що вони винні і чому вони винні у незлагодженій комунікації з населенням і породенням паніки. Надії на те, що ця "ЗЕ-********" зміниться на краще вже нема, бо вони навіть не хочуть навіть визнавати помилки, не те щоб їх не допускати в майбутньому Скалецька про причини протестів у Нових Санжарах: МОЗ інформував населення, але медіа сприяли виникненню недовіри - Цензор.НЕТ 3269
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Якщо б вони не хотіли визнавати помилки, то це було ще й ничого. Але вони просто не здатні зрозуміти у чому ті самі помилки.
Ви почитайте, що ця пані говорить, це повна безпорадніть та нездатність зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки.
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Аваков в строительных халатах. Дубинський про то шо он договорился с кабмином не размешать эвакуированных, Осел когда грозился разместить привезенных в КончиЗаспе, истребители и вертолеты с БТРами в Санжарах - это шо, СМИ придумали?
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Медія вас привела до влади. Форштейн? Не здоровий глузд - а відосіки. То ж заляпай піщепрійомнік, тьотя. Скалецька про причини протестів у Нових Санжарах: МОЗ інформував населення, але медіа сприяли виникненню недовіри - Цензор.НЕТ 7132
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РНБО устами Данилова анонсувала відновлення Державної Сан-Епідем-Служби (!) "Дотяпали"...
Нормальна Держсанепідемслужба не допустила би завезення в Україну хворих з вогнища інфекції в Китаї. Завезти заразу із зони карантину у "здорову" країну! Це злочин. За таке, у випадку спалаху епідемії, посадові особи несуть кримінальну відповідальність.
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Скалецкая из произошедшего должна сделать вывод о доверии к системе.
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ЇМ треба було, щоб ЦЕ було саме ТОДІ і саме ТАМ - у місцям з найбільшим відсотком етнічних українців.
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Во-первых то что вам никто не доверяет следствие того трешового ежедневного ****...жа власти, который мы наблюдаем с весны прошлого года, начинаю с дела о бронижелетах и до оманского десанта и спец операции "куда деть этих из Китая"...потому логично, что все ваше бла-бла-бла поддается сомнениям.
Во-вторых: даже этим комментом вашим, госпожа министр, ****...ж власти продолжается...
"Мы коммуникацию вели, что мы подбираем объекты в нескольких местах Украины, что они должны отвечать всем безопасным условиям. Полностью наши действия коммуницировались и объекты, которые рассматривались, они были проанализированы так же как и этот, анализировался эпидемиологами и специалистами.Источник: https://censor.net.ua/v3177483

вот этот совковый сарай для пенсионеров никак нельзя назвать современным (даже сносным) и тем более безопасным с точки зрения возможного сдерживания распространения вируса ковид-19 не дай бог кто то окажется носителем.
И третье: когда президент якобы "строго пугает алигархов", что привезет эвакуированных в Конче-Заспу = не смешная шутка... когда в Санжарах премьер говорит, что решили поселить тут "бо городок маленький и если шо то его проще закрыть на карантин" то у местного населения чуство юмора может пропасть надолго, а когда Вы, пани министр, говорите, что вдруг кто приболеет то его ПОВЕЗУТ в инфекционную больницу то это АЛЕС КАПУТ, я не говорю о том, что Вы сами разоблачаете свою ложь о "Безопасном учреждении"...
Хоть бы раз сказали правду...сказали бы, что "да, мы дибилы...иногда упоротые дибилы, хотели как лучше, но не свезло...не подумали там" вам бы больше поверили, чем вот постоянные отмазки...все виноваты кроме вас...у президента местные быдло средневековое, у Авакова - "титушки", у МОЗ - медиа глупые ниче не понимают...ага, жгите еще...особенно устроив из зоны карантина проходной двор...кто там виноват будет не дай бог? медсестра тетя Клава?
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Что касается медиа , абсолютно согласен . ! Они с каким то упорным остервенением сеют панику ,, во всём . Скалецька про причини протестів у Нових Санжарах: МОЗ інформував населення, але медіа сприяли виникненню недовіри - Цензор.НЕТ 2453 .У меня мать после просмотра новостей сразу же пьёт таблетки для сердца ,, сколько раз запрещал ей включать ТСН и прочую гадость , ни в какую . Хоть удаляй Г+Г из программы вообще . Редакции каналов рехнулись уже совсем , в погоне за сенсациями ..
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ох і дура. ви на всю країну то казали, а чи всі то чули? ви обрали Санжари, так чого ви туди лише після завозу приперлись? чого уся потрібна інф не шла з Санжар на всю країну? чого інфа не йшла прямо санжарцям? тому, до кого їх не везли, до лампочки ваші розказні. ви винні у бунті і досить із себе целок корчить.
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