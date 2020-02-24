 Скалецкая о причинах протестов в Новых Санжарах: Минздрав информировал население, но медиа способствовали возникновению недоверия. ВИДЕО

Об этом Скалецкая заявила в интервью 5 каналу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы коммуникацию вели, что мы подбираем объекты в нескольких местах Украины, что они должны отвечать всем безопасным условиям. Полностью наши действия коммуницировались и объекты, которые рассматривались, они были проанализированы так же как и этот, анализировался эпидемиологами и специалистами. Он был запасным, когда мы поняли, что не удается разместить людей в других локациях, то работы, которые необходимо было провести, начали делать. Относительно информирования. Давайте посмотрим, что произошло. Мы информировали, мы рассказывали наш алгоритм действий одинаковый для любого города в Украине", - рассказала она.
"Например, мы информировали, что имеем тест-системы в случае если будет подозрение на коронавирус, еще до эвакуации, мы информировали о том, что у нас есть специалисты, которые осуществляют надзор и так далее, но что мы слышали в медиа? Мы слышали в медиа: "Ну да, они скажут, что у них есть тест-системы, но можем ли мы им верить?" И каждый раз, даже когда мы информировали, медиа шли в сопровождение такое, что мы все равно не доверяем. Общее информирование населения было и было о том, что эвакуация будет безопасной. Выбор места, что бы он изменил? Люди бы вышли раньше на улицы, людей бы быстрее начали подстрекать, людей бы еще больше взвинтили и нагнали страха? Что бы оно дало?", - отметила Скалецкая.
"Вопрос в том хотят ли нас слышать? Хотели ли нас слышать раньше, когда мы говорили, что в Украине нет установленных ни подозрений, ни коронавируса. А медиа могли слышать: "Мы не верим, их прячут". И что угодно, и когда нам так помогают в кавычках любые ютуб-каналы, фейсбуки. Можно сколько угодно выходить на различные брифинги, мне сидеть в телевизоре. Вопрос только в том, хотят ли нас услышать?" - резюмировала Скалецкая.
Министр отмечает, что на каждом пресс-брифинге Минздрава говорилось, что есть выбранные места, что они соответствуют всем требованиям. По ее словам, в этом медцентре в Новых Санжарах постоянно проводят какие-то мероприятия, но их не согласовывают с громадой. Кроме того, в жизни людей из Новых Санжар ничего не изменилось и они находятся в безопасной среде.
Министр считает, что коммуникации было достаточно, просто Минздрав не хотели слушать.
По словам Скалецкой, она находится в одном здании с эвакуированными из Китая: 2-3 этаж - эвакуированные из провинции Хубэй, 4 этаж, где проживает Скалецкая, экипаж самолета и другой персонал.
По словам министра, вопрос продления срока обсервации с 14 до 27 дней, зависит от рекомендаций ВОЗ.
Дмитрий Фирташ "Интер""НТН""К1""Кино ТВ" ("Ентер-фильм")"Музыкальное телевидение" (ZOOM)"К2""Мега" ("М")"Музыка ТВ" ("Пиксель TV")
Ринат АхметовТРК "Украина""Индиго tv""НЛО. tv""Аспера 2011" ("Эскулап-TV")
Игорь Коломойский ТРК "Студия 1+1""Телекомпания ТЕТ""Реал Истейт-ТВ" ("2+2")
Виктор Пинчук "МК ТРК" (ICTV)"ТК СТБ" (логотип "С-Можливо все!")"Новый канал""Телеодин" (логотип "М1")
І при цьому хтось винуватий, а не ви?
Вот потом кто сделал панику?
Это знают и понимают ВСЕ, кроме ДЕБИЛОВ !!!
ПОЭТОМУ, НЕЛЬЗЯ в страну завозить ничего и никого имевшего контакт с инфекцией - пока не пройдет инкубационный период, карантин и полнейшая проверка - 200% подтверждающая безопасность... ! КАКИМИ БЫ вы не прикрывались гуманными-тупыми слюнями !!!
37-42-48-52 миллиона населения НЕЛЬЗЯ ставить под угрозу - ради того , что бы ТУПО привезти в страну потенциально заражённых !!!
С медицинской точки зрения - они ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАРАЖЕННЫЕ !!!!
Люди , действовали фактически согласно ст 36 УК Украины. В целях защиты своей жизни и жизни окружающих, от противоправных - преступных действий властей, которые, своими действиями, угрожают жизням и здоровью людей ! Подвергая их потенциальной угрозе заражения !
А тех, кто сознательно разбивал окна в автобусах с потенциально заражённых - к ответу .
Власть нарушила Закон Украины "Про захист населення від інфекційних хвороб" в том числе Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб!
А сейчас пытается переложить свою преступную вину на население Украины.
Беречь и защищать надо свою родную землю и от оккупантов и от идиотов от власти! Я полностью согласен с вашим протестом и поддерживаю вас! А дикари - это Зеленский, Аваков и Скалецкая! Перед отправкой рейса Китай снял 4 пассажиров с подозрениями. Они все время находились в общей группе, что прилетела в Украину! Затем их привезли в этот санаторий, что окружен жилыми домами.
Это точно не карантин, а идиотизм и дикость как раз со стороны нынешней власти Украины!
ЗАКОН ПРЯМО ОБЯЗЫВАЕТ власти и информировать население и спрашивать у население их мнение о размещении потенциально заражённых !!!!
Интернет ПОМНИТ ВСЁ ! Пусть ДАСТ ссылки, когда, кому, как и что именно они информировали...и спрашивать у население их мнение о размещении потенциально заражённых !!!!
- народ в массе своей - не обремененное интеллектом стадо которое не интересует ничего кроме пожрать и поржать.
- телеканалы продвигают тот продукт который могут продать - на которые есть спрос - а именно всякие шоу "Вагитна в 16", "Битва Экстрасенсов".
- если включить на одном канале нудную передачу про коронавирус, народ не станет смотреть а просто переключится на другой на котором идет очередное говношоу.
Исходя из этих предпосылок, и надо было строить "коммуникацию", вместо того чтобы время от времени вяло постить что-то в пейсбуке. Запилить пост в Пейсбуке - это в США будет коммуникацией, а в Украине такая "коммуникация" не работает.
Меня еще тогда смущало, что соседи Украины, Россия, Словакия, Польша, Чехия и т.д. не сильно шебуршали с превентивными мерами, складывалось впечатление что весь мир смотрит на тимошонковскую проделку по набиванию мошны фармкомпаний как на бесплатный цирк.
Ви почитайте, що ця пані говорить, це повна безпорадніть та нездатність зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки.
Нормальна Держсанепідемслужба не допустила би завезення в Україну хворих з вогнища інфекції в Китаї. Завезти заразу із зони карантину у "здорову" країну! Це злочин. За таке, у випадку спалаху епідемії, посадові особи несуть кримінальну відповідальність.
Во-вторых: даже этим комментом вашим, госпожа министр, ****...ж власти продолжается...
"Мы коммуникацию вели, что мы подбираем объекты в нескольких местах Украины, что они должны отвечать всем безопасным условиям. Полностью наши действия коммуницировались и объекты, которые рассматривались, они были проанализированы так же как и этот, анализировался эпидемиологами и специалистами.Источник: https://censor.net.ua/v3177483
вот этот совковый сарай для пенсионеров никак нельзя назвать современным (даже сносным) и тем более безопасным с точки зрения возможного сдерживания распространения вируса ковид-19 не дай бог кто то окажется носителем.
И третье: когда президент якобы "строго пугает алигархов", что привезет эвакуированных в Конче-Заспу = не смешная шутка... когда в Санжарах премьер говорит, что решили поселить тут "бо городок маленький и если шо то его проще закрыть на карантин" то у местного населения чуство юмора может пропасть надолго, а когда Вы, пани министр, говорите, что вдруг кто приболеет то его ПОВЕЗУТ в инфекционную больницу то это АЛЕС КАПУТ, я не говорю о том, что Вы сами разоблачаете свою ложь о "Безопасном учреждении"...
Хоть бы раз сказали правду...сказали бы, что "да, мы дибилы...иногда упоротые дибилы, хотели как лучше, но не свезло...не подумали там" вам бы больше поверили, чем вот постоянные отмазки...все виноваты кроме вас...у президента местные быдло средневековое, у Авакова - "титушки", у МОЗ - медиа глупые ниче не понимают...ага, жгите еще...особенно устроив из зоны карантина проходной двор...кто там виноват будет не дай бог? медсестра тетя Клава?