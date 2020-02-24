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 Россия должна убраться из Украины: мы будем делать все, что можем, чтобы это произошло, - канадский депутат Диотт. ВИДЕО

Консервативная партия Канады, как и правительство страны, будет делать все для того, чтобы Россия убралась из Украины.

Об этом заявил в комментарии Укринформу член Палаты общин Канады от Консервативной партии Канады Керри Диотт (Kerry Diotte) на полях зимнего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в Канаде глубоко убеждены, что Россия должна убраться с Украины. Украина — независимая страна. И будем делать все, что можем, для того, чтобы это произошло. На этом пути много препятствий. Но наше сильное убеждение — моё личное, моей Консервативной партии, но также, убежден, правительства Канады", - заявил Диотт.

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Депутат также подчеркнул, что внимательно следит за событиями, связанными с российской агрессией против Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3177416
 
   
 Топ комментарии
 
Де там Ікру пенсіонери роздають?Россия должна убраться из Украины: мы будем делать все, что можем, чтобы это произошло, - канадский депутат Диотт - Цензор.НЕТ 4160
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Вот и раскупорилас с паРаши путина хла кремлевская консерва
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А зараз продай собаку - заплати за газ.
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Россия должна убраться из Украины: мы будем делать все, что можем, чтобы это произошло, - канадский депутат Диотт - Цензор.НЕТ 3731
так , за Петра було веселіше(
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От ще би Трамп поладив із здоровим глуздом.
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Они уже не смогут убраться из Украины, поскольку "украинские биометрические паспорта в ОРДЛО имеют более 950 тыс. человек". Украина не отпускает Росиию убраться из Украины.
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