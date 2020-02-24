 "Как же вы достали с этими "Я", "Мое", "Мне": "Нафтогаз" опубликовал мультик о своих премиях. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий мультик пресс-служба "Нафтогаза" опубликовала на странице в сети Facebook.
Один из персонажев поет: "оууу, журба та сум". К нему подходит другой и предлагает спеть песню о "забытых победах", о "Нафтогазе" и "Газпроме".
"Так там же зрада!" - говорит первый персонаж.
"Где? Они хотели натянуть нас на 80 ярдов! Но получилось наоборот", - звучит ему в ответ.
Первый персонаж говорит, что на этом обагатились юристы, второй персонаж отвечает ему, что за такое дело не жалко отдать и 5%.
"Ну не знаю, мне от этого ни жарко, ни холодно", - отвечает первый.
"Как же вы достали с этими "Я", "Мое", "Мне". Попробуй представить, что это касается всех!" - говорит ему второй.
"Сложно. Давай лучше споем. оуу, журба...", - говорит первый.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.
Позже ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.
Интересно, кто оплачивал производство этих пиар-мультиков - Коболев с Витренко или за счет гос. компании?
Манипуляция в том, что обогатились как раз таки не юристы, которые получили что то около 3 млн (если не ошибаюсь). А менеджеры нафтогаза, которые тупо выписали себе премию, которая кстати, превысила сумму, которую получила юридическая компания, провевшая всю работу!!!
А Руководство Нафтогаза и так получает многомиллионные зарплаты, а вовсе не 5-10к. Но, конечно, им для себя и 5% не жалко ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег.
2. В декабре выплатили 3 миллиарда долларов Нафтогазу благодаря США, которые блокировали СП-2. Заслуги Нафтогаза никакой. При этом госслужащие хотят повторно получить многомиллионнве премии за то же самое.
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почему газ покупают в европе по 100 баксов 1000 кубов, а населению Украины продают по 300 баксов 1000 кубов? И это без учета добытого в Украине газа.
Если и есть на том свете кара, хотелось бы, чтобы вся эта оборзевшая, вороватая шушера, которая взобралась нам на головы, жрала бы каждую секунду эти доллары, потом срала бы ими, и тут же тепленькими опять жрала, пихала себе в глотку разрывая рот..Причем всё свое тамтешнее существование. Пусть почувствуют денежные "обороты"
Да им котел со смолою, мягким креслом покажется. И думаю, для них это ещё гуманно.
если вы такие талантливые, идите на себя работайте
и выписывайте себе сколько хотите там
а не паразитируйте на компании пока принадлежащей государству хотя бы де юрэ
*****діячів над Українською мовою.