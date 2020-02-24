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 Политика Украины, Общество
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 "Как же вы достали с этими "Я", "Мое", "Мне": "Нафтогаз" опубликовал мультик о своих премиях. ВИДЕО

НАК "Нафтогаз" опубликовали короткий мультик, в котором рассказывается, что за работу юристов в судах против "Газпрома" не жалко отдать и 5%.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий мультик пресс-служба "Нафтогаза" опубликовала на странице в сети Facebook.

Один из персонажев поет: "оууу, журба та сум". К нему подходит другой и предлагает спеть песню о "забытых победах", о "Нафтогазе" и "Газпроме".

"Так там же зрада!" - говорит первый персонаж. 

"Где? Они хотели натянуть нас на 80 ярдов! Но получилось наоборот", - звучит ему в ответ.

Первый персонаж говорит, что на этом обагатились юристы, второй персонаж отвечает ему, что за такое дело не жалко отдать и 5%.

"Ну не знаю, мне от этого ни жарко, ни холодно", - отвечает первый.

"Как же вы достали с этими "Я", "Мое", "Мне". Попробуй представить, что это касается всех!" - говорит ему второй.

"Сложно. Давай лучше споем. оуу, журба...", - говорит первый.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали документ о транзите газа. Договор между "Оператор ГТС Украины" и "Газпромом" подписан на пять лет и будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет. В то же время, стороны достигли договоренности, что "Нафтогаз" получит от "Газпрома" почти $3 млрд и отзовет иск на $12,25 млрд.

Позже ПАО "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз Украины" $2,9 млрд, присужденные Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3177409
 
 
 Топ комментарии
 
Уверен, что Нафтогазу "за такую работу" не жалко себе и все 99,5% отдать, которые остались после оплаты услуг юристов, выигравших дело.
Интересно, кто оплачивал производство этих пиар-мультиков - Коболев с Витренко или за счет гос. компании?
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а деньги населению раздадут обратно, как европейским судом признанными "начисленные незаконно"?
=============
почему газ покупают в европе по 100 баксов 1000 кубов, а населению Украины продают по 300 баксов 1000 кубов? И это без учета добытого в Украине газа.
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Уверен, что Нафтогазу "за такую работу" не жалко себе и все 99,5% отдать, которые остались после оплаты услуг юристов, выигравших дело.
Интересно, кто оплачивал производство этих пиар-мультиков - Коболев с Витренко или за счет гос. компании?
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Мульт на самом деле манипулятивный!
Манипуляция в том, что обогатились как раз таки не юристы, которые получили что то около 3 млн (если не ошибаюсь). А менеджеры нафтогаза, которые тупо выписали себе премию, которая кстати, превысила сумму, которую получила юридическая компания, провевшая всю работу!!!
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Зебилы считают что люди которые выбили с кацапов много лярдов $ должны работать на 5-10к грн

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Дебил, люди, которые выбили из кацапов эти деньги - это адвокатская контора - они уже получили свои 0,5% и остались очень довольны.
А Руководство Нафтогаза и так получает многомиллионные зарплаты, а вовсе не 5-10к. Но, конечно, им для себя и 5% не жалко ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег.
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Так это их работа за зарплату. А те кого нанимали по контракту свое получат не зависимо от выиграли или проиграли и премии эти просто жадность людей которые к выиграли не имели никакого отношения. С такой логикой и кассир в банке должен получать миллионы ведь через его руки проходят миллиарды.
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Це ти дебіл вони менше мільйона/місяцю не мають про які 5-10к п*здиш, це їхня робота дебіл, тобі б*рану платять відсотки за файно виконану роботу?
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1. Суд выиграли благодаря давлению США, а не юристам. Тем более не благодаря руководству Нафтогаза, которые получили многомиллионные премии.
2. В декабре выплатили 3 миллиарда долларов Нафтогазу благодаря США, которые блокировали СП-2. Заслуги Нафтогаза никакой. При этом госслужащие хотят повторно получить многомиллионнве премии за то же самое.
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хоть бы уже поперек трахей им то все стало нанажерлывое НАК газу после гороху...
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И мама Коболева в Штатах щоб подавилась вместе с сынулей.
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а деньги населению раздадут обратно, как европейским судом признанными "начисленные незаконно"?
=============
почему газ покупают в европе по 100 баксов 1000 кубов, а населению Украины продают по 300 баксов 1000 кубов? И это без учета добытого в Украине газа.
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Ну, там не так Нафтогаз накручує, як облгази фірташівські, суркісівські та інші.
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Возьмите, и выплатите премии покалеченным воинам, семьям погибших воинов, полеглих за Украину. Иначе если бы не они, вы бы сейчас х.йловскому "воньпрому" отсасывали бы, вымаливая себе копеечку, с.ки.
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Видимо кто-то на полном серьёзе считает, что ради их премий и должны гибнуть украинцы.
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Эти зажравшиеся с.ки, до сих пор не понимают, что сотни тысяч украинцев, каждый день рискуют своими жизнями, причем не требуя заоблачных премий за годы отданные войне..
Если и есть на том свете кара, хотелось бы, чтобы вся эта оборзевшая, вороватая шушера, которая взобралась нам на головы, жрала бы каждую секунду эти доллары, потом срала бы ими, и тут же тепленькими опять жрала, пихала себе в глотку разрывая рот..Причем всё свое тамтешнее существование. Пусть почувствуют денежные "обороты" "Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені": "Нафтогаз" опублікував мультик про свої премії - Цензор.НЕТ 6566
Да им котел со смолою, мягким креслом покажется. И думаю, для них это ещё гуманно.
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нафтогаз превратился в газпром
если вы такие талантливые, идите на себя работайте
и выписывайте себе сколько хотите там
а не паразитируйте на компании пока принадлежащей государству хотя бы де юрэ
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Вава перед Вовой еще не извинился за тот выигрыш?...
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Дуже показовим є знущання корпоративних ***** діячів над Українською мовою.
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наглецы ,нет слов... сидят упыри на ресурсах государственной монополии и еще нам фиквамы рисуют , гнать скотов ссаной тряпкой
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Гнать то можно, но лучше всё же вернуть деньги.
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Ніфіга б ви не відсудили, як би не юлькин "кабальний" договір.
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Да какие 5% требуйте уже себе половину за работу европейских юристов.))
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нафтогаз нужно ликвидировать и пусть работают те, кому положено - профильное министерство.
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Дійсно складно уявити своїм те, що вкрадено нафтогазовими нуворишами.
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Вкінець вже оборзіли...Ще й мультики знімають за крадене бабло...
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Не, ну если бы эти рукавадители просто так. с воздуха выиграли суд у макшан на 10 млрд - то пусть бы и забирали себе эти деньги. Все. А так ресурс государственный. Нанятые управленцы хотят кусок откусить, помимо зарплаты. Как то не стыкуется.
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