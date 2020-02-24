 Иран должен передать Украине черные ящики самолета МАУ, - канадский депутат Диотт. ВИДЕО

Об этом заявил в комментарии Укринформу член Палаты общин Канады от Консервативной партии Канады Керри Диотт (Kerry Diotte) на полях зимнего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Они (иранская сторона. – Ред.) не полностью сотрудничают. Они должны сотрудничать. Думаю, что международная общественность должна увеличить давление и продолжать увеличивать давление на них. Делать, все что нужно для этого. Вы (Украина. – Ред.) должны получить черные ящики, нам нужен их независимый осмотр", - заявил он.

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Канадский депутат сообщил, что в округе, который он представляет в Палате общин Канады, проживает много выходцев из Украины. Также в сбитом самолете летели МАУ 13 жителей Эдмонта.

"Это было просто шокирующее. Мы нуждаемся в полном и прозрачном расследовании катастрофы. Только так мы сможем ответить на некоторые вопросы, которые все еще остаются без ответа", - заявил он.

Вместе с этим Диотт отметил также важность того, чтобы наказание понесли виновники крушения малайзийского лайнера в небе над оккупированным Донбассом летом 2014 года.

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"Мы выступаем за привлечение виновных к ответственности. Это очень важно", - сказал он.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.