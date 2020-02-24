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 Политика Украины, За рубежом
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 Иран должен передать Украине черные ящики самолета МАУ, - канадский депутат Диотт. ВИДЕО

Международное сообщество должно увеличить давление на Иран с целью обеспечения полного и прозрачного расследования авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном и передаче Украине черных ящиков сбитого украинского лайнера.

Об этом заявил в комментарии Укринформу член Палаты общин Канады от Консервативной партии Канады Керри Диотт (Kerry Diotte) на полях зимнего заседания Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Они (иранская сторона. – Ред.) не полностью сотрудничают. Они должны сотрудничать. Думаю, что международная общественность должна увеличить давление и продолжать увеличивать давление на них. Делать, все что нужно для этого. Вы (Украина. – Ред.) должны получить черные ящики, нам нужен их независимый осмотр", - заявил он.

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Канадский депутат сообщил, что в округе, который он представляет в Палате общин Канады, проживает много выходцев из Украины. Также в сбитом самолете летели МАУ 13 жителей Эдмонта.

"Это было просто шокирующее. Мы нуждаемся в полном и прозрачном расследовании катастрофы. Только так мы сможем ответить на некоторые вопросы, которые все еще остаются без ответа", - заявил он.

Вместе с этим Диотт отметил также важность того, чтобы наказание понесли виновники крушения малайзийского лайнера в небе над оккупированным Донбассом летом 2014 года.

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"Мы выступаем за привлечение виновных к ответственности. Это очень важно", - сказал он.

Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/v3177394
 
 
 Топ комментарии
 
Мабудь в самій українській владі немає кому українські інтереси зазищпюати.
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ти просипайєсся в дєвять, а стул у тібя у восємь
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почему не Канаде ??? у нас всё с вероятностью 73,22% будет помножено на ноль........ при чём
безвозвратно и нихтонебудетвиноват...............
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Че то не понято, а где главная новость? Выделенная в ленте жирным а сверху как главная с фоткой на фоне флага Екатерины от том что, всравшийся сынок главного борца с русским миром петя опять обосрался? Петя наверное утром конфетой подавился? сынок на скору уже натянул вышиванку и летит из Лондона в Киев? Вертеп че
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ти просипайєсся в дєвять, а стул у тібя у восємь
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Ну зализали прям петяботы, как же это больно, знать
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ты или ссылочку кидай или ужинай кашерно
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Вбивай в хугл, Миша порошенко мы русские в лондоне
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Мабудь в самій українській владі немає кому українські інтереси зазищпюати.
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та вже ж нєпрілічно стоп'ятсоту ноту подавати, якшо попередні всі без ерекції
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почему не Канаде ??? у нас всё с вероятностью 73,22% будет помножено на ноль........ при чём
безвозвратно и нихтонебудетвиноват...............
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а я стисняюсь спросить ящтички так же как и наш ********** через масквабад к нам прибудут
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Що цікаво , то те що бубочка через пристайку не заявив Ірану жодної ноти з цього приводу . Так само як і позиція української дипломаті , в цій справі , синхронна і узгоджена з Кацапіє від першої хвилини катастрофи до останньої . Навіть коли Іран вже визнав своє авторство , то бубочка ще звивався як вуж тримаючись версії москви . Будь сьогодні трагедія з МН17 , то зєлі не марнуючи часу підтвердили б вину України того ж дня , як кучма свого часу . Путєн рулює як в зовнішній політиці , так і в самій Україні . Дупоголові 73% ви задоволені ? І до чого тут антисемітизм ?
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