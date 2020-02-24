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 Надо, наверно, торговать наркотиками или оружием, чтобы выплачивать ​​ипотеку в Украине, - Гончарук обещает снижение ставок. ВИДЕО

Ипотеку, которую сейчас предлагают украинские банки, трудно выплачивать, если не "торговать наркотиками или оружием".

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

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"Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ​​ипотеку", - сказал он.

Гончарук уточнил, что одна из задач правительства - чтобы украинские банки кредитовали дешевле.

"Ипотека под 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурсе. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор", - уточнил глава правительства.

Как отмечает hromadske, сейчас средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей - 15-19% годовых. Ставки по ипотеке к началу 2020 года составляли 18-25% годовых.

Также читайте: Правительство будет работать над дешевой ипотекой, - Гончарук

Снижение ставки по ипотеке до 11% годовых приведет к значительной экономии средств заемщиков. Например, принимая ипотеку на 1 миллион гривен под 20% годовых на 10 лет заемщик переплатит банку 5,19 миллиона гривен процентов (за весь период пользования кредитом). Если же процент по такой ипотеке уменьшить до 11% годовых, то сумма переплаты за 10 лет составит 1,83 миллиона гривен.

Напомним, 11 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре 2020 ставки по ипотечным кредитам в Украине должны сократиться до 10% годовых.

Источник: https://censor.net.ua/v3177380
 
 
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Сигареты надо возить за бугор - вот это бизнес. А все остальное захватили либо олигархи, либо копейки.
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ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА. КАКИЕ 100 ДОСТИЖЕНИЙ УВИДЕЛ КАБМИН И ПОЧЕМУ ДОКУМЕНТ ВЫЗВАЛ СКАНДАЛ.
Если верить премьер-министру, то мы вот-вот заживем. Об этом утверждает сотня цветных страниц с громким названием "Топ-100 достижений правительства 2019"
Оказалось, за подготовку и за саму презентацию правительство заплатило подрядчикам по 840 гривен за страницу - всего 84 тысячи гривен.
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сестра взяла ыпотекy еще при кyчме, в баксах и все еще выплачивает, но она главбyхом работает в хорошей фирме, ей не очень в напряг, хотя и жаба давит, я все вижy))
а блин как быть кто взял по дyрости или с работой напряг?
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Щоб брати по 10% за кредити, то треба мати інфляцію не вище 4%. Тому Гончарук нічого не знає про кредитування та інфляцію.
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Видно кокс закончился в 3 часа ночи. Гончарука послали посыльным за коксом бежать. Вот он и переживает... за ипотеку.
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сам гончарук жопой своей торгует - тоже прибыльный бизнес. не бедствует.
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В Словакии от 1,5(!!!) до 6 процентов годовых ипотека. ( да ещё на 30 лет)

Потому и люди живут в хороших домах и квартирах
И авто под те же проценты
А автобарыги Украины ( явно оплатили депутатам) протащили закон про евробляхи и издеваются над украинцами
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