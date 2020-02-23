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Все про:Киевская область (1868) протест (4653)

 Селяне под Киевом расчистили дорогу, которую ограничили после строительства элитных домов. ВИДЕО

На Киевщине селяне расчищали свою дорогу между селами Хотел и Новоселки после того, как вдоль нее возвели элитные дома. Люди стали живой цепью перед бульдозерами, экскаваторами и тракторами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Селяне решили действовать, когда посреди дороги возвели огромный бетонный куб, а перед этим с обеих сторон пути установили шлагбаумы и поставили охранников, чтобы пускали только избранных.

Женщины пришли с плакатами, мужчины - с лопатами и топорами. Наготове тяжелая техника – расчищать путь на ту сторону. Первое препятствие - бетонный куб на ширину всей дороги. Составленные блоки внутри еще и залиты бетоном, а за ними насыпаны кучи глины. Люди не нашли оборудование, которое его смогло бы это поднять, поэтому решили ковырять. Работали под присмотром правоохранителей.

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За насыпями – еще один шлагбаум. Он появился, когда вдоль дороги возвели дорогие особняки с высокими заборами. Рядом домик и группа мужчин в черной униформе: "Собачку выгуливаю, я здесь не работаю". Около будто бы простых отдыхающих группа правоохранителей – остерегаются драки, потому что несколько месяцев назад были стычки с мужчинами в балаклавах. Полиция открыла несколько уголовных производств, но результатов до сих пор нет. 

Чем дальше продвигается бульдозер, тем больше нарастает напряжение. Становится очевидным, что когда люди пойдут разрушать шлагбаум, охранники будут его защищать. Местные уверены, что эти ограничения незаконны, потому что найти хоть какое-то разрешение на установку шлагбаума им так и не удалось. "Более трех месяцев мы исследовали. Уже всем понятно, что эти ограничения стоят на территории Боярской ЛДС. Нет никаких разрешений, и они не устанавливали ограничения по пользованию этой дорогой", - уверяет Хотовский сельский голова Николай Безпечный.

Но ломать ограду не стали, чтобы не провоцировать столкновений – обошли сбоку. Последняя преграда на выезде - еще один шлагбаум под охраной – не выдерживает натиска протестующих. Уже голыми руками его срывают и открывают проезд. Полдня понадобилось селянам, чтобы расчистить себе дорогу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3177339
 
   
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Как же заэпал этот беспредел, полиция ничего не хочет делать, прокураьура ничего не хочет делать, суды ничего не хотят делать с царьками местными... и так по всей Украине.. наверное люду самому нужно эту опухоль вырезать с корнем...
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ты наговариваешь что ничего не хотят делать - волонтеров и ветеранов садят же.
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нагадати хто це почав..?
Погром национал-патриотов: зачем это нужно Порошенко
http://argumentua.com/stati/pogrom-natsional-patriotov-zachem-eto-nuzhno-poroshenko
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а кого именно погромили ?

в статье куча общих фраз и никаких фактов
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Да такими общими фразами можно что угодно изобличать.
А вообще ржачная статейка особенно смешно после этих слов:

"И в этот самый момент команда Порошенко, при поддержке Турчинова, Авакова, Яценюка - начинает кампанию по компрометации своего главного и - увы! - единственного оппонента в Украине. Потому что сегодня в стране нет пока политических сил, способных сдерживать узурпацию власти Петром Порошенко и примкнувших к нему политических банкротов."

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Новые слуги народа расширяются? Народ им похер.
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Селяне решили действовать
-- Сэляны, а не пейзане!
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А говорите земля у нас не продаётся... Да за взятку сельским головам, мэрам, депутам они вам хоть папу римского - нет не продадут, а сдадут в аренду на 50 лет. Бюджет от этого получит ни копейки, зато вышеупомянутые головы, мэры и депутаты - полные карманы зеленых бумажек. Так и живем и ничего не поменялось...
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Ось такі сюжети потрібно показувати по світовим каналам,що б зрозуміла була реакція людей в Нових Санжарах і хто дійсно в цій країні бидло,а хто захищається від їхньої безкарності та вседозволеності.
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Я ЖЕ НАПИСАЛ -С ЦАРЬКАМИ!!!А простой люд , так это они не глядя, с завязанными глазами садят, они же чернь для них, а царьки это "члены" их кружка! с рук которых они кормятся нехило...
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молодцы! жаль, что правоохранительная система как не работала, так и не работает..., впрочем у нее хорошо получается только расстреливать людей...
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