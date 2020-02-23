EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  11019  283
Материалы по теме:
Все про:COVID-19 (236) Новые Санжары (95)

 Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы". ВИДЕО

На карантине в медицинском центре Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине находятся 73 человека. Это граждане Украины и других государств, которые вернулись из китайского города Ухань, а также персонал, врачи и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Новых Санжар, которых называли "титушками из Кропивницкого", записали обращение: "Мы местные. Я патриот, воевал за Украину". ВИДЕО

В течение прошлого дня в городке дважды состоялось собрание жителей. Сначала с людьми общался известный врач-педиатр Евгений Комаровский, потом состоялся разговор представителей местной общины с православным духовенством. Главной претензией жителей был недостаток коммуникации – люди возмущены тем, что власть не предупредила о размещении эвакуированных лиц на карантин на территории их городка. Также новосанжарцы просто испугались большого количества военной техники и силовиков, которых нагнали обеспечить сопровождение и размещение лиц, которых вывезли из Китая.

Сейчас местные жители осуждают насильственные действия, случившиеся в городке – швыряние камней в автобус и другие дикарские формы протеста. Ответственность за это они возлагают на неизвестных приезжих, которые и спровоцировали беспорядки. Нет ответа и на вопрос, кто принес шины. Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.

"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы", - говорят они. Не признает своей ответственности и Владимир Сиренко, которому инкриминируют нападение автомобилем на бойцов Нацгвардии. "Я ни на кого не собирался наезжать – что я, совсем уже?" - прокомментировал мужчина, которому суд определил мерой пресечения домашний арест.

Министр Скалецкая уже пообщалась с эвакуированными украинцами. Она также провела видеоэкскурсию по своей комнате в санатории в медицинском центре. Также она рассказала журналистам о ряде бытовых вопросов, которые существуют во время этого карантина.

"При входе в корпус – я могу видеть это с балкона – определенная лента натянута, через которую можно переступать только в защитных костюмах. Контакта с внешними людьми не происходит. То есть если происходит передача вещей, подходят к ленте, ставят вещи на стол, потом отходят – и только тогда выходят те, которые имеют возможность передавать в середину, забирают эти пакеты", - пояснила глава Минздрава.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После эвакуации своих граждан из Китая Минздрав Германии выпустил информационный бюллетень о коронавирусе, - волонтер Миропольская

Источник: https://censor.net.ua/v3177336
 
 
 Топ комментарии
 
Обгадились по- повній, і змусили місцевих виправдовоуватись. Маніпулятори при владі
 показать весь комментарий
 
Ті, хто розпинались про середньовіччя в Україні, не бажають прокоментувати новини з кацапії?
Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы" - Цензор.НЕТ 4162
 показать весь комментарий
 
А тут влада знову піариться привезла доктора Комаровського.Він не вірусолог,він тут не може бути компетентним.Такої фігні ну ніде немає.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Замість виправдань владних кримінальників, поперли самозвинувачування й самобичування . - Я,звичайна швачка клеймлю НАТУ...
 показать весь комментарий
 
 
надеюсь, по традиции канализация из санатория, хоть не в Ворсклу выведена.
 показать весь комментарий
 
 
У неї. Але нічого страшного. В Україні, Північній Кореї та в Білорусі від коронавірусу ніхто не помре.
 показать весь комментарий
 
 
А,чом турецькі курорти ображаємо...
 показать весь комментарий
 
Виноваты отнюдь не жители и не власть. А те кто заинтересован в компрометировании любых действий власти. И это далеко не мальдивский патриот (он конечно - тоже, но в лучшем случае десятый в списке).
Это наш печально известный олигархат (фирташи, фхметовы, пенчуки и Коломойские .. Да и в том числе коломойские). Они крайне заинтересованы в том, чтобы заставить власть петь под их дудочку и по максимому используют все свои ресурсы. А это и подконтрольные депутаты и все СМИ (а других, не принадлежащих им СМИ, у нас и нет) в том числе и ботов на Цензоре.

Я понимаю, что далеко не все форумчане, кто критически восприенимают власть - боты, (так же как и те , кто топит за существующую власть) и стараюсь с уважением относиться к Вашим постам, но согласитесь - тяжко различать кто бот, а кто - нет.
 показать весь комментарий
 
 
Я,глибоко зацікавлен в компроментації будь-якої злодійської влади.... Це,я, насправді винен... Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 8167 Ви,цілковито праві,це,я поширюю інформацію про невивченість,й коварність вірусу,й залякую всіх довкола... Й в провокаціях нацменів Зелядських й сабакянів...,винен ,саме,я Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 8167 Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 4379 Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 8137
 показать весь комментарий
 
 
Вы и правы в своём сарказме и не правы. И Вы и Я - мы не являемся первоисточниками, но включаясь - становимся соучастниками, многократно усиливая поток и тем самым работая в интересах того самого олигархата, который уничтожает и грабит Нас .
 показать весь комментарий
 
Ліки від олігархату одні - Ввести їх в клинч, й змусити сплатити податки,до того обмежувальні штрафи ,за перевищення долі ринку,+ зміна сист оподаткування(докорінна) на кшалт амер,+мін почасова плата,=суворий контроль.... Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 9479
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, Но Вы помните какую истерику они устраивали при попытке поднять им плату за ренту или платить экологический сбор , или заставить их платить реальную цену за перевозку грузов , а не дотационную , за сет пассажирских перевозок и дотаций из бюджета .... Да тут форум разрывался в проклятиях к Зеленскому Так что вот так .
 показать весь комментарий
 
Персона названа,Вами,незаслуговує,ані-якої уваги й поваги в силу своєї нікчемності й ущербності.Якщо,ви,дійсно погодилися з попереднім,можливо від,Вас, була би,користь в,тій,справі.Назване,Вами,немає особистністної структури(рос лічності) .Вперте,недолуге,злодійкувате...,- для особистості місця нелишилося.. На суттєви.вчинки загал видасть тимчасові повноваження,лише,тому,хто буде працювати на мінімальну платню,й цілком буде відкритим.Махінаторам,не світить. Алеж ніхто невідміняв потреби в інтелекті,здоровому глузді,знаннях й здатності вирішувати довільні задачі нарівні професіоналів...! Вам,багато відомио таких... Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 2827 Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 2827 Сподіваюся,хоч,щось,з мовленого було недаремно... Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 2827
 показать весь комментарий
 
А вы и не занимались организацией карантина,все что происходило это результат работы власти,это все их решения.Когда вместо исполнения законов Украины посылают БТР,то и реакция соответствующая.
 показать весь комментарий
 
 
у кожного в кишені інтернет і доступ до світової мережі, не знаєш мови є гугл транслейт. Хто хотів, той знайшов, проаналізував і зробив висновки, але дикуну це не потрібно, він не здатен сприймати інформацію ,аналізувати і приймати рішення, дикун керуєтсья страхом і інстинктами. Коли дикуну страшно, вони збиваються в стадо, он під Медоборами ще стоїть стадо, бо від старху збились, а тепер не можуть розійтись
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
стадо санжарское вас там в каком сарае держат.Если вас непроинформировали какого х.я верещали?ДИЧЬ!!!
 показать весь комментарий
 
 
A какой процент голосовал в этом священном городе за Слуг Народа и их главклоуна ?
 показать весь комментарий
 
 
Есть у одних рот , у других пасть. Вот ее и закрой. Кенгуру недожаренное. Ведешь себя как провокатор, может так оно и есть?
 показать весь комментарий
 
Крайніми зробили селян, яким і створили для бунту всі передумови, а ЗЄшобло з ******** ні при чому, навіть і про висєри Дибілінського і завидних тітушок забудуть.
 показать весь комментарий
 
 
ну хотя бы теперь стыдно, и то хорошо)
 показать весь комментарий
 
 
Ні,ви не нормальні люди,ви маєте назву тупі кугути.
 показать весь комментарий
 
 
НАГЛАЯ, НАГЛАЯ ЛОЖЬ!!! У вас что, нет интернета или хотя бы элементарно телевизора? Уверен, что есть! Почему мне хватило "информации", а вам- нет? Потому что вместо того, чтобы смотреть телек, вы беспробудно бухаете (даже на свой "протест" не постеснялись бухими поприператься!) А 20 февраля, ещё ДНЁМ, ДО того, как вы начала громить автобусы с детьми, к вам приезжал Аваков и всё вам пытался объяснить! Лично видел трансляцию. Видел, как одна баба со стеклянными глазами резко ответила журналистам: "Ничего я НЕ ХОЧУ ЧУТЬ!!! Хочу, щоб їх тут не було! ВСЬО!" Так вам была "нужна информация"! И ежу понятно, что вам ЗАПЛАТИЛИ за то, чтобы вы в ДЕНЬ ДОСТОИНСТВА унизили Украину и "прославились" на весь мир! Вы и сейчас действуете по этому же плану, обвиняя в ваших погромах НЕ СЕБЯ, а "ВЛАСТЬ"! Тех бабок, что вам отстегнул шоколадный заяц, хоть на пузырь хватило? Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 5329
Раньше Санжары ассоциировались с красивой украинской песней, где упоминались их "чары". А сейчас- с ганьбой/позором, бесчеловечностью и продажностью! Поделом вам! Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 5267
 показать весь комментарий
 
 
Телевизора?! В этом Ваша проблема. В телевизоре информации нет от слова "совсем". Знаешь как организовали карантин нормальные страны? Почему наши дебилы не сделали тесты эвакуированным сразу? Зачем цирк с эвакуацией, если те же строители из Китая попали в нашу страну за неделю до этого беспрепятственно без каких либо серьезных преград, бюджетного финансирования и сотен бойцов нацгвардии? Это было тупое шоу для тупых, организованное властью. Что Вам и показали по зомбивизору.
 показать весь комментарий
 
 
У меня проблем нет. Проблемы у тебя, т.к. в голове твоей пусто, от слова "совсем". Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 9255 Ты читать-то хоть умеешь? Я же всё подробно написал! И добавить мне больше нечего. А что касается тестов... То наверняка их прислали ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО и они могут, не дай Бог, понадобиться людям (или даже детям) реально заболевшим и у которых есть все основания подозревать короновирус. А не ЗДОРОВЫМ людям, которых дважды (!) проверяли сами китайцы при выезде из Китая и которые просто нуждаются в изоляции/карантине- на случай "абы чего не вышло".
 показать весь комментарий
 
 
Твоя подробная писанина является бредом. И познания в медицине у тебя еще ниже, чем у Скалецкой. А у нее познания на нулевом уровне. Японцы выявили вирус у наших моряков на основании тестов и поместили их на лечение в больницу. НИКАКИХ симптомов у них еще НЕ БЫЛО. Ни насморка, ни кашля, ни температуры. Возможно, это спасло им жизнь. А возможно, спасло десятки других людей от заражения. Тесты нужны именно для того, чтобы выявлять заболевших, а не лечить уже больных. Все страны делали тесты сразу после эвакуации. Наши сделали тесты только вчера. Ты как определил, что эвакуированные не больны? Телевизор сказал? У четверти носителей вирус вообще никак не проявляется, при этом для окружающих они могут быть опасными. Но тебе, дурачку, это сказать забыли. А каждому шестому больному нужен аппарат искусственного дыхания. Ты представляешь, что может случиться, если эта зараза попадет к нам? Дуракам, подобным тебе, жить легче. Меньше знаешь - крепче спишь!
 показать весь комментарий
 
Не надо мне писать прописные истины, известные всем, кроме дикарей из Санжар. Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 5877
Еще раз, для особо "одаренных": ТЕСТЫ ЗАВЕЗЛИ В УКРАИНУ В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Точка. И использовать их, вероятно, будут для тех, у кого будут ЯВНЫЕ СИМПТОМЫ болезни. Привезли людей ЗДОРОВЫХ на момент вывоза (тех, у кого была минимально повышена температура и у кого в итоге короновирус НЕ обнаружили- ОСТАВИЛИ В КИТАЕ). На тот случай, если ВДРУГ кто-то из эвакуированных таки был инфецирован и заболеет, их всех ИЗОЛИРОВАЛИ, ПОМЕСТИЛИ НА КАРАНТИН.
Дальше. Украина НЕ изолирована от мира. К нам летают люди со всего мира (в т.ч. из Китая) и мы летаем туда. Напомнить, что зараженные есть НЕ только в Китае? Ну так почему ты бьешься головой об стол исключительно из-за тех 70, кто эвакуирован, изолирован и находится под наблюдением? Наверное, от "большего" ума?
 показать весь комментарий
 
Да нет, чудак. Я головой не бьюсь. Я просто понимаю людей, которых раздражает некомпетентность правительства. И что-то ты даже телевизор смотришь с пробелами или мозгов не хватает для оценки информации. Я тебе напомню новости. Наш МОЗ заявил, что у нас достаточно тестов на первую волну заболевания. Точка. Украина уже сама выпускает тесты. Точка. Никакого карантина нет - это дешевое шоу. Точка. Максимальный инкубационный период для данного заболевания увеличен до 27 дней (и заболевание передается до появления симптомов). Так что какими эти люди были на момент заболевания уже не важно. Точка.

Как раз мне глубоко насрать на цирк с эвакуацией 50-ти придурков из Китая за 4.5 млн.долларов. И вдвойне насрать на девочку с собачкой. А вот недопрез и различные идиоты готовы мусолить эту тему сутками напролет. Я не смотрю дешевые дерьмошоу по телевизору. Буквально неделю назад к нам беспрепятственно приехали те же китайцы после празднования китайского НГ у себя на родине, да и из паРаши регулярно заробитчане летают (вроде как и Комаровский был или собирается). У нас, к твоему, сведению сейчас вспышка заболеваемости гриппом и ОРВИ. Половина школ на карантине. Никто никому никаких тестов не делает. Кашляющих и чихающих в автобусах в Киеве полно. Масок никто не носит. Мы абсолютно не готовы ко вспышке заболевания. Хотя она вряд ли будет, но если будет, то ты можешь прозреть. Мы с семьей прорвемся - не в группе риска, родители в селе тоже не должны подцепить. Ну а всем остальным желаю успехов. Как сказал Медведев, а за ним и Богдан: "Понимаю, что Вам нелегко, денег нет, но Вы держитесь".
Но саджаровцев обвинять не нужно. Их реакция является закономерным ответом на бестолковые действия власти.
 показать весь комментарий
 
А я считаю всё, написанное тобой, как и это безумство в Санжарах- хорошо спланированной акцией против власти, которая, в итоге, обернулась "акцией" против Украины и её народа. И когда вас заклеймили- не только весь мир, но и сами украинцы, вы начали скулить и искать оправдания тому, чему оправдания НЕТ и быть не может. И, опять же, с переводом стрелок на власть- вас, видите ли, "не проинформировали". Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 661

Все, у кого не было цели устраивать провокации и ганьбу на весь мир- были "проинформированы". Это раз. Во-вторых, у тебя и тебе подобных НЕТ претензий к мародёру, который добил нашу умирающую медицину со своей Супрун. Тебе сzыкотно от вируса? И правильно! Ведь Супрун так нам "нарехформировала" медицину, что, элементарный пример, больные короноворусом (не знающие об этом, с признаками гриппа/ОРВИ с температурой под 39 и выше), должны переться пёхом или в общественном транспорте "на прием к врачу", сидеть в очередях в поликлинике, заражая всё живое на своём пути! И пофигу- будут люди в масках или нет. Ибо обычные маски в данном случае НЕ СПАСАЮТ. Но ты ведь об этом не расскажешь, ведь так? Тебе во всем "виноват Зеленский"!
Возможно, наши и провели тестирование СВОИМИ тестами (которые разработали сами), но тебя просто не проинформировали. Лично мне пофигу эти тесты, ибо я НЕ ВЕРЮ в их результативность- именно потому, что они разработаны при постсупруновской "медицине". НЕ ВЕРЮ.
И единственной предъявой, которая у меня есть к Зеленскому- так это то, что он не закрыл авиасообщение с Китаем, как это сделал, к примеру, тот же Израиль.
 показать весь комментарий
 
Это не нехватка комуникации , а элементарная нехватка мозгов
 показать весь комментарий
 
 
Доктор комаровський те що і доктор кашпіровський . Підходи однакові богобранські .
 показать весь комментарий
 
 
"Не были информированы"? А что Бубочка нес с экрана ТВ?! Что в качестве наказания "деяким політикам" повезет эвакуированных из Китая сограждан в Конча-Заспу!!! Разве эти слова не есть предупреждение о смертельной опасности? Жители Новых Санжар голосовали за комика-президента, а потом за перемещение 95 квартала в Верховную Раду, а на этот раз не догадались, что это тоже была шутка. Просто Вова так удачно пошутил... Хорошо еще, что лысый с хором им.Г.Веревки не успел исполнить веселенькую песенку о переименовании Новых Санжар в "Коронавирусное". На мотив "Палала сосна"...
 показать весь комментарий
 
 
Этот сиренко гнида ссыкливая заднюю включил
 показать весь комментарий
 
 
В Интернете появилось разоблачение скандального видеофейка, как во львовской больнице персонал якобы спел гимн после того, как узнал, что к ним не повезут эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев. В реальности персонал пел гимн на акции протеста против действий руководства больницы - людей оболгали. Журналист обвинил редакцию издания "Цензор.нет" в том, что они опубликовали фейк.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201834_1582456672
 показать весь комментарий
 
 
сколько сывочелое дерьмо потратило на санжары?
 показать весь комментарий
 
 
Оно на пару с Мертвечуком тратилось, чтобы обосрать дурное шоу "слуг" в стиле "Зорян& Шкиряк идут на помощь!". А эти лошары купились. При том задарма - платили исключительно подстрекателям, а не тупому стаду, пошедшему за создателями паники.
 показать весь комментарий
 
 
А в чем была проблемма нарыть информацию в просторах интарнета? У вас интернета нету шоле?
 показать весь комментарий
 
 
У них ценная информация - это бабушки на лавочках под подъездом
 показать весь комментарий
 
 
Поняли, что яму под себя вырыли. Теперь дураками прикидуются - " мы не знали...не проинформированы...). Самолёт ещё в Китае был, а украинцев уже третий день информировали о ток как их медики обследуют до посадки в самолет
 показать весь комментарий
 
 
Поняли, что думать надо своей головой и не вестись на провокации некоторых псевдопатриотов.
 показать весь комментарий
 
 
Ви варвари. В жодній країні не було такого позорища. Вас хоч інформуй, хоч ні. До вас не дійде.
 показать весь комментарий
 
 
Это указывае на то, что людьми очень легко манипулировать, даже очень и очень.
Тролляки цензоровские этим занимаются постоянно здесь. Их посты кроме скуки и омерзения ничего не вызывают. Носятся со своим Петей как с торбой, пытаясь впарить как святого с иконы. Опустились ниже кацапов.
 показать весь комментарий
 
взагалі-то ХОРОШИЙ ТЕСТ ВИЙШОВ З ЦІЄЮ ЕВАКУАЦІЄЮ. ніхто не заражений, але шухер показав усі дірки.
 показать весь комментарий
 
 
Правда в том, что санжарцы повелись на провокации западенцев, которые дня за три до прибытия самолета кричали, что не примут у себя украинцев из Китая. А поскольку некоторые восточные украинцы сдуру принимают поведение западенцев за образец, то маемо тэ, що маемо...
 показать весь комментарий
 
 
Ой Микола !!! Це не ти, а сусід ззаду пристроївся Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 2663 !!!! А я ж така затуркана, така затуркана, думала що це ти !!!
Кто то вам мразоте виноват в том что не только ливер ваш гнилой, но и душонка...на весь мир всю страну обгадили нелюди.
 показать весь комментарий
 
Настоящее КАЦАПСКОЕ поведение! И этому нет оправдания!
Евросоюз? Безвиз? НИКОГДА! Эту быдломассу только изолироовать от цивилизованного мира! Пускать только к своим - в кацапию!
 показать весь комментарий
 
 
Alexander Popchuk.Вам ответ.Поведение новосанжарцев осуждать надо.Помилуй Бог как надо! Но мы не будем спешить.Вспомним 1933 год!В каждом населенном пункте Украины,ориентировочно на 1000 жителей приходилось 4-5 людоедов,и порядка 20 трупоедов.Это для тех,кто не интересовался или забыл.Надо украинцев за это осуждать? С точки зрения цивилизации,конечно надо.А власть?!Человеконенавистническая власть довела до этого народ!Могла зелёная власть организовать карантин прибывших цивилизованно!Могла! А результат?!
 показать весь комментарий
 
Просто ми не проінформовані ми йшли в туалет підсвічували айфоном щоб посидіти в феєсбуці мать його їті
 показать весь комментарий
 
 
выборцы зелоха не виноваты что поверили в первый раз и не хотят верить во второй.
 показать весь комментарий
 
 
Еще одно чучело накарябало. Стивен Кинг цензоровский.
 показать весь комментарий
 
Польские власти говорят, что у них совсем другие методы взаимодействия с народом чем в Украине. В Польше 10% времени они что-то делают, а 90% времени объясняют народу. У нас же вообще ничего не объясняют. И здесь они не доказывали людям что это безопасно для них.
Это потому, что в Польше во власти совсем другие люди. Это потому что президентом там становится человек через сбор 100 тыс подписей избирателей. Вот он и отчитывается перед избирателями и стараются их убеждать, чтобы они ему и на следующих выборах дали 100 тыс подписей. То же и парламент.
У нас же кандидатом в президенты становятся через дикий, наибольший в мире, многомиллионный избирательный залог, деньгами на который кандидатов обеспечивают олигархи. Вот власть и отчитывается перед олигархами, а на народ плюет и ничего ему не объясняет ни в чем. И только пытаются позорить народ.
Необходимо перейти на польскую систему, ликвидировав избирательный залог. Это самый стратегический вопрос, без этого мы в тупике олигархии.
 показать весь комментарий
 
 
Урожденные жлобы ссылаются на недостаточность информации. Хотя судя по их действиям были не только хорошо проинформированными , но и хорошо проплаченными.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, не "достаточно проинформированы". Кто же поверит в это враньё. Информации было с избытком. Но бабло победило разум. Быдло продажное. За 100 грн и мать родную продадут. Мрази.
 показать весь комментарий
 
 
Да вам сколько обьясняй толку то. Вы понимаете когда купюру видите.
 показать весь комментарий
 
 
Такие ублюдки продадут страну,выкупят и обратно продадут и скажут что они не не знали.
 показать весь комментарий
 
 
Запомните сейчас свои слова, "сердобольные" вы мои, ведь когда вирус доползет до вас- вы заговорит совсем по-другому! И когда карантинных разместят возле школы, где учится ваш ребёнок, и когда заболеет ваш знакомый... Лицемерный трёп закончится.
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаешь начинать разрывать друг друга на части уже сейчас?
 показать весь комментарий
 
 
Просто посмотрим на вашу риторику, когда вирус расползется из центра Украины по всей стране.
 показать весь комментарий
 
 
И даже тогда я не буду жрать людей. Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 6045
А Вам советую посмотреть кадры из Японии, времен разрушительного цунами, утечки радиации из Фокусимы. Будет для Вас большим уроком. Как японцы, уставшие, изможденные, некоторые потерявшие своих родных или не знающие их судьбу, даже, возможно, подвергаясь излучению и потенциальной угрозе следующего цунами, спокойно стоят в очереди за продуктами и товарами первой необходимости, которые завезли им- тем, кто не успел или не захотел выехать из опасной зоны.... Никто не истерит, не расталкивает других локтями, не безумствует в приступах ужаса от мыслей не спасти свою шкуру, не жрет другмх, а спокойно стоит....и ждет своей очереди....... уважая себя и других... Вот это НАЦИЯ! Которая выживет, победит и преодолеет ВСЁ!

А Вы продолжайте искать оправдание быдломассе. Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували" - Цензор.НЕТ 2465
 показать весь комментарий
 
 
А вас не беспокоит что прямо сейчас по улицам ходят больные туберкулезом, гепатитом, дифтерией, корью?
По вашей логике всех хватать и в топке сжигать, зачем лечить?
 показать весь комментарий
 
Одному сжигать, другому жрать)Вы сами себя топите по Фрейду прямо) Меня беспокоят все болезни, даже которые известны и излечимы.Коронавирус не лечится(пока),а передаётся гораздо легче и быстрее, чем СПИД. А пока вы осуждаете санжарцев, в Италии закрывают 10 городов, даже поезда на 3 станциях не будут останавливаться. Прямо европейские дикари какие-то)
 показать весь комментарий
 
Летальность от короновируса 2,6% от всех случаев заболеваний. При том что летальность 2,8% это люди старше 80 - ти лет (скажем так и без короновируса не самые здоровые) кто моложе 80-ти лет летальность 0,8%. В 90% случаев заболевание проходит в легкой форме как недомагание. По факту он не особо отличается от "простого" вируса гриппа, от которого в этом сезоне в Украине уже умерло более 80-ти человек.
Весь ажиотаж закончится буквально через месяц-два, когда наступит теплая погода.
И раздувать на этом фоне истерию это выгодно для фармкомпаний и компаний, производящих защитные маски и одежду. Ну и еще для наших "оппозиционеров" из ПЕСа, для достижения своих целей по дестабилизации ситуации в стране.
 показать весь комментарий
 
Если ЭТО- "нормальные украинцы", то Нация обречена......
 показать весь комментарий
 
 
Уроды гадящие, что во всем виноваты люди. Виновата исключительно олигархическая власть, которая плюет на народ навязывает ему катастрофический для страны "рынок земли", и не ведет с людьми никакого контакта. Делают только что то для своих олигархов. А на народ плюют.
В Санжарах люди вышли не против людей из Китая, а фактически против власти, которая с ними тупо не разговаривает и ничего не объясняет. Зеленые твари должны немедленно исчезнуть.
 показать весь комментарий
 
 
Наташья, а в автобусах з вибитими вікнами перебували олігархи і "власть"? То ж своє "вишлі нє протів людєй" будеш розповідати тим, котрі "нємєдлєнно нє ісчєзают".
 показать весь комментарий
 
 
Прибив би цих "нєінформірованих". Я, дід за сімдесят, шарюся в інтернеті, вишукуючи потрібну інформацію, а ці одноклітинні звідкіля хочуть її черпати, лише з рашаТВ?
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы долго не шариться в интернете, здесь автор собрал много информации об этом вирусе:
https://twitter.com/Nat_anest
Из последних новостей: Израиль закрывает границу для Японии и Южной Кореи. В Италии уже 113 заболевших, в Южной Корее 556. Южная Корея разворачивает дополнительно 1000 коек.
Вряд ли это нас ждет. Но мы точно к такому готовы?
 показать весь комментарий
 
Никто не верит правительству. У одной уже болезнь ЖИВОТА нашли. Диагноз как в средневечье. Или скрывают мечут бисер.
 показать весь комментарий
 
 
Не виноватые мы.
Во всех непонятных ситуациях берем шины и камни и забиваем непонятное.
 показать весь комментарий
 
 
А,что там жители тернопольской и львовской областей извиняться когда будут?
 показать весь комментарий
 
Во всем просходящем виновата власть и Зеленский лично! Аваков явный провокатор который хочет сместить полного простофилю Гончарука!
 показать весь комментарий
 
 
Вы такие и есть - даже не средневековые а пещерные люди. Что санжары, что лохвицы или окрестности мирогорода, что во многих других местах.

Дикие злые люди. но особенно злые там почему-то. и наконец показали свое истинное лицо. Сначала развалили всё в своих улусах и аулах.

Раньше не пускали хотя бы в большие города.

а с 2004го стали толпами куралесить в города и теперь ив городах всё загажено.

и во власть поперли так что никак не здыхаться.

безграмотные пещерные звери.
 показать весь комментарий
 
санжары это отражение всей украины, страны бобуинов))
 показать весь комментарий
 
Замість Комаровського потрібно було визвати шамана, батюшку.
 показать весь комментарий
 
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх