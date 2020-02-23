 Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
В течение прошлого дня в городке дважды состоялось собрание жителей. Сначала с людьми общался известный врач-педиатр Евгений Комаровский, потом состоялся разговор представителей местной общины с православным духовенством. Главной претензией жителей был недостаток коммуникации – люди возмущены тем, что власть не предупредила о размещении эвакуированных лиц на карантин на территории их городка. Также новосанжарцы просто испугались большого количества военной техники и силовиков, которых нагнали обеспечить сопровождение и размещение лиц, которых вывезли из Китая.
Сейчас местные жители осуждают насильственные действия, случившиеся в городке – швыряние камней в автобус и другие дикарские формы протеста. Ответственность за это они возлагают на неизвестных приезжих, которые и спровоцировали беспорядки. Нет ответа и на вопрос, кто принес шины. Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.
"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы", - говорят они. Не признает своей ответственности и Владимир Сиренко, которому инкриминируют нападение автомобилем на бойцов Нацгвардии. "Я ни на кого не собирался наезжать – что я, совсем уже?" - прокомментировал мужчина, которому суд определил мерой пресечения домашний арест.
Министр Скалецкая уже пообщалась с эвакуированными украинцами. Она также провела видеоэкскурсию по своей комнате в санатории в медицинском центре. Также она рассказала журналистам о ряде бытовых вопросов, которые существуют во время этого карантина.
"При входе в корпус – я могу видеть это с балкона – определенная лента натянута, через которую можно переступать только в защитных костюмах. Контакта с внешними людьми не происходит. То есть если происходит передача вещей, подходят к ленте, ставят вещи на стол, потом отходят – и только тогда выходят те, которые имеют возможность передавать в середину, забирают эти пакеты", - пояснила глава Минздрава.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Это наш печально известный олигархат (фирташи, фхметовы, пенчуки и Коломойские .. Да и в том числе коломойские). Они крайне заинтересованы в том, чтобы заставить власть петь под их дудочку и по максимому используют все свои ресурсы. А это и подконтрольные депутаты и все СМИ (а других, не принадлежащих им СМИ, у нас и нет) в том числе и ботов на Цензоре.
Я понимаю, что далеко не все форумчане, кто критически восприенимают власть - боты, (так же как и те , кто топит за существующую власть) и стараюсь с уважением относиться к Вашим постам, но согласитесь - тяжко различать кто бот, а кто - нет.
Раньше Санжары ассоциировались с красивой украинской песней, где упоминались их "чары". А сейчас- с ганьбой/позором, бесчеловечностью и продажностью! Поделом вам!
Еще раз, для особо "одаренных": ТЕСТЫ ЗАВЕЗЛИ В УКРАИНУ В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Точка. И использовать их, вероятно, будут для тех, у кого будут ЯВНЫЕ СИМПТОМЫ болезни. Привезли людей ЗДОРОВЫХ на момент вывоза (тех, у кого была минимально повышена температура и у кого в итоге короновирус НЕ обнаружили- ОСТАВИЛИ В КИТАЕ). На тот случай, если ВДРУГ кто-то из эвакуированных таки был инфецирован и заболеет, их всех ИЗОЛИРОВАЛИ, ПОМЕСТИЛИ НА КАРАНТИН.
Дальше. Украина НЕ изолирована от мира. К нам летают люди со всего мира (в т.ч. из Китая) и мы летаем туда. Напомнить, что зараженные есть НЕ только в Китае? Ну так почему ты бьешься головой об стол исключительно из-за тех 70, кто эвакуирован, изолирован и находится под наблюдением? Наверное, от "большего" ума?
Как раз мне глубоко насрать на цирк с эвакуацией 50-ти придурков из Китая за 4.5 млн.долларов. И вдвойне насрать на девочку с собачкой. А вот недопрез и различные идиоты готовы мусолить эту тему сутками напролет. Я не смотрю дешевые дерьмошоу по телевизору. Буквально неделю назад к нам беспрепятственно приехали те же китайцы после празднования китайского НГ у себя на родине, да и из паРаши регулярно заробитчане летают (вроде как и Комаровский был или собирается). У нас, к твоему, сведению сейчас вспышка заболеваемости гриппом и ОРВИ. Половина школ на карантине. Никто никому никаких тестов не делает. Кашляющих и чихающих в автобусах в Киеве полно. Масок никто не носит. Мы абсолютно не готовы ко вспышке заболевания. Хотя она вряд ли будет, но если будет, то ты можешь прозреть. Мы с семьей прорвемся - не в группе риска, родители в селе тоже не должны подцепить. Ну а всем остальным желаю успехов. Как сказал Медведев, а за ним и Богдан: "Понимаю, что Вам нелегко, денег нет, но Вы держитесь".
Но саджаровцев обвинять не нужно. Их реакция является закономерным ответом на бестолковые действия власти.
Все, у кого не было цели устраивать провокации и ганьбу на весь мир- были "проинформированы". Это раз. Во-вторых, у тебя и тебе подобных НЕТ претензий к мародёру, который добил нашу умирающую медицину со своей Супрун. Тебе сzыкотно от вируса? И правильно! Ведь Супрун так нам "нарехформировала" медицину, что, элементарный пример, больные короноворусом (не знающие об этом, с признаками гриппа/ОРВИ с температурой под 39 и выше), должны переться пёхом или в общественном транспорте "на прием к врачу", сидеть в очередях в поликлинике, заражая всё живое на своём пути! И пофигу- будут люди в масках или нет. Ибо обычные маски в данном случае НЕ СПАСАЮТ. Но ты ведь об этом не расскажешь, ведь так? Тебе во всем "виноват Зеленский"!
Возможно, наши и провели тестирование СВОИМИ тестами (которые разработали сами), но тебя просто не проинформировали. Лично мне пофигу эти тесты, ибо я НЕ ВЕРЮ в их результативность- именно потому, что они разработаны при постсупруновской "медицине". НЕ ВЕРЮ.
И единственной предъявой, которая у меня есть к Зеленскому- так это то, что он не закрыл авиасообщение с Китаем, как это сделал, к примеру, тот же Израиль.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201834_1582456672
Тролляки цензоровские этим занимаются постоянно здесь. Их посты кроме скуки и омерзения ничего не вызывают. Носятся со своим Петей как с торбой, пытаясь впарить как святого с иконы. Опустились ниже кацапов.
Кто то вам мразоте виноват в том что не только ливер ваш гнилой, но и душонка...на весь мир всю страну обгадили нелюди.
Евросоюз? Безвиз? НИКОГДА! Эту быдломассу только изолироовать от цивилизованного мира! Пускать только к своим - в кацапию!
Это потому, что в Польше во власти совсем другие люди. Это потому что президентом там становится человек через сбор 100 тыс подписей избирателей. Вот он и отчитывается перед избирателями и стараются их убеждать, чтобы они ему и на следующих выборах дали 100 тыс подписей. То же и парламент.
У нас же кандидатом в президенты становятся через дикий, наибольший в мире, многомиллионный избирательный залог, деньгами на который кандидатов обеспечивают олигархи. Вот власть и отчитывается перед олигархами, а на народ плюет и ничего ему не объясняет ни в чем. И только пытаются позорить народ.
Необходимо перейти на польскую систему, ликвидировав избирательный залог. Это самый стратегический вопрос, без этого мы в тупике олигархии.
А Вам советую посмотреть кадры из Японии, времен разрушительного цунами, утечки радиации из Фокусимы. Будет для Вас большим уроком. Как японцы, уставшие, изможденные, некоторые потерявшие своих родных или не знающие их судьбу, даже, возможно, подвергаясь излучению и потенциальной угрозе следующего цунами, спокойно стоят в очереди за продуктами и товарами первой необходимости, которые завезли им- тем, кто не успел или не захотел выехать из опасной зоны.... Никто не истерит, не расталкивает других локтями, не безумствует в приступах ужаса от мыслей не спасти свою шкуру, не жрет другмх, а спокойно стоит....и ждет своей очереди....... уважая себя и других... Вот это НАЦИЯ! Которая выживет, победит и преодолеет ВСЁ!
А Вы продолжайте искать оправдание быдломассе.
По вашей логике всех хватать и в топке сжигать, зачем лечить?
Весь ажиотаж закончится буквально через месяц-два, когда наступит теплая погода.
И раздувать на этом фоне истерию это выгодно для фармкомпаний и компаний, производящих защитные маски и одежду. Ну и еще для наших "оппозиционеров" из ПЕСа, для достижения своих целей по дестабилизации ситуации в стране.
В Санжарах люди вышли не против людей из Китая, а фактически против власти, которая с ними тупо не разговаривает и ничего не объясняет. Зеленые твари должны немедленно исчезнуть.
https://twitter.com/Nat_anest
Из последних новостей: Израиль закрывает границу для Японии и Южной Кореи. В Италии уже 113 заболевших, в Южной Корее 556. Южная Корея разворачивает дополнительно 1000 коек.
Вряд ли это нас ждет. Но мы точно к такому готовы?
Во всех непонятных ситуациях берем шины и камни и забиваем непонятное.
Дикие злые люди. но особенно злые там почему-то. и наконец показали свое истинное лицо. Сначала развалили всё в своих улусах и аулах.
Раньше не пускали хотя бы в большие города.
а с 2004го стали толпами куралесить в города и теперь ив городах всё загажено.
и во власть поперли так что никак не здыхаться.
безграмотные пещерные звери.