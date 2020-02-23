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 Политика Украины, Общество
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Все про:расстрел (333) евромайдан (6838) Закревская Евгения (61)

 Закревская призывает посмотреть фильм "Пули" о расстрелах на Майдане: "Не "не все так адназначна". Не "неизвестные снайперы", а "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры. Теперь это полиция". ВИДЕО

Пули из тел застреленого 20-го февраля 2014 года на ул. Институтской Максима Шимко и раненого Святослава Колесникова и пули, выпущенные из автоматов обвиняемых беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина, - это одни и те же пули.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет адвокат семей Небесной сотни в делах Майдана Евгения Закревская. Об этом также говорится в фильме hromadske "Пули", о котором она пишет.

Публикуем ее пост в переводе.

"Пули. Фильм hromadske.ua Nastya Stanko о пулях.
Пули из тел погибшего Максима Шимко и раненого Svyatoslav Kolesnykov 20-го февраля 2014 года на ул. Институтской.

Пули, выпущенные из автоматов обвиняемых беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина.
Это одни и те же пули.

Закревская призывает посмотреть фильм Пули о расстрелах на Майдане: Не не все так адназначна. Не неизвестные снайперы, а наши мальчики свои украинские милиционеры. Теперь это полиция 01

Пули, которые убили Максима Шимко и ранили Святослава Колесникова, выпущены из автоматов беркутовцев - Сергея Зинченко и Павла Аброськина.
Тех самых беркутовцев, которые сидели на скамье подсудимых в Святошинском суде и которых апелляционный суд выпустил для обмена перед новым годом.

Фильм.

И история, в которой кроме этих двух ранений, есть еще пуля, убившая Сергея Кемского ... https://hromadske.ua/.../kuli-cikl-rozsliduvan-slidami-revoly... - тоже из автомата, закрепленного за беркутовцем спецроты киевского Беркута.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году. ВИДЕО

Не "не все так адназначна". Не из отеля "Украина". Не "неизвестные снайперы" - грузинские, литовские, американские, российские, какие там еще, не "свои в своих", не "в обе стороны" и даже не "рука Кремля".
А почти "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры.
Которым платили заработную плату из ваших с нами налогов.
Которые просто-выполняли-приказ-нас-там-не было-мы оборонялись-от-вооруженного-наступления в зависимости от политической обстановки и конъюнктуры.
И каоторых под аккомпанемент "не все так адназначна", "почему так долго", "ничего не расследовано", "доказательств нет" под ваши молчаливые, а порой и громкие адабрямс освободили и обменяли два месяца назад.
Это ваша "родная" милиция. Которая теперь полиция.
Которой сначала Аваков, а потом и вы все сказали - все ок ребята, так и надо.

Признайте это наконец.

PS: это совсем не новая информация. Все это и многое другое рассказывали и показывали на открытых судебных заседаниях в течение последних четырех лет в Святошинском суде. Еще транслировали на ютубе".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3177326
 
   
 Топ комментарии
 
зедебильные выбрали себе президента
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Мразь сепарская: видали мы этих уродов "беркутов"! Сейчас, кто назад не пристроился, в бандформированиях орудет - бандюки одним словом.
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Для кого тоді розмови щодо продовження справи Майдану?
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Такое ощущение, что пейсатые хотят довести общество до точки кипения, вызвать волны протестов, Майдан, рашка спровоцирует кровь - и понеслось. Это будет трамплином для рашки объявить, что "хАхлы" снова бузят, снова анархия и кровь - ну не умеют"хАхлы" жить. ... и оттяпают Приазовье (вопрос с водой Крыма решен). Говорил же коломойша - что готов продать Украину за 100 млрд зелени. А ему что, смотаются на землю обетованную или как Богдан на Сеншилы, а нам тут жить дальше....
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Хто писав , що йде повзучий реванш риго-анальної шушвалі.? За декілька днів стає зрозуміло, що це бліцкріг риго зєбуїнів проти України та Майдану.
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а что, войны с кацапами мало для ….. точки кипения, вызвать волны протестов, Майдан, рашка спровоцирует кровь - и понеслось ???
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А що ще може порятувати Україну крім Майдану(звісно, ісключітєльно мірнаго, с пєснямі і пляскамі) ?
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Выборы раз в год. Нормальные, очередные.
При условии, что избиратель хоть чуточку умнеет из года в год...
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Для кого тоді розмови щодо продовження справи Майдану?
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о пулях хорошо знает Парубий.чьи они и откуда летели
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Ага-ага, передані москалям бєркута тут же россказали каналу раша24, що снайпери Парубія обстрілювали їх з філармонії, яка взагалі-то НЕ НА МАЙДАНІ!
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Мразь сепарская: видали мы этих уродов "беркутов"! Сейчас, кто назад не пристроился, в бандформированиях орудет - бандюки одним словом.
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Беркут -лишь орудие власти, всё вешать на них -это как обвинять собаку, а не хозяина её нартавлявшего. Часть беркутов повоевали за Украину
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Речь идёт о конкретных беркутовцах, которых обменяли ради пиара...
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Да о чём тут говорить ,, вот для меня лично , уже давно всё понятно , и без фильма . После того как я ещё 6 лет назад увидел эти кадры , меня уже ничто и никто не сможет убедить в том что убивал кто то другой , а не беркуты . Закревская призывает посмотреть фильм "Пули" о расстрелах на Майдане: "Не "не все так адназначна". Не "неизвестные снайперы", а "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры. Теперь это полиция" - Цензор.НЕТ 1008 . И убивали они как протестующих , та и своих .
Закревская призывает посмотреть фильм "Пули" о расстрелах на Майдане: "Не "не все так адназначна". Не "неизвестные снайперы", а "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры. Теперь это полиция" - Цензор.НЕТ 8529.
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Недавно в США док. фильм вышел, так там однозначно указали, что в расстрелах Парубий, Пашинский и Саакашвили участвовали в этом и никто не подал в суд на фальсификацию событий, так значит это верно?
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У тебя, пан кацап, сыпь на конце не повыскакивала от просмотра американского фильма? Смотри свои, кацапские, как построить петуха из говна или спрятать полсотни концов в воду вместе с подлодкой Курск...
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"Это ваша "родная" милиция. Которая теперь полиция. Которой сначала Аваков, а потом и вы все сказали - все ок ребята, так и надо." Т.е. при следующем Майдане аваковские псы имеют карт-бланш стрелять по народу, и им за это ничего не будет. Поэтому народ должен стрелять этих псов первыми. Закревская призывает посмотреть фильм "Пули" о расстрелах на Майдане: "Не "не все так адназначна". Не "неизвестные снайперы", а "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры. Теперь это полиция" - Цензор.НЕТ 827
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Только зеленая макака могла обменять не имевшую ни-ка-кого отношения к АТО пернатую шваль на заложников террористов. И это не является преступной халатностью. Это - преступный сговор труппы узеленского против Украины...
Зебилы, я презираю ваш выбор
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А если что не так - не наше дело: как говорится, родина велела! Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом.
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Что-то я не понял!!!
Эта экспертиза от какой даты подтверждена?
Кто-то очень красиво манипулирует!!!

Ну, порохоботы, у вас есть ответ?
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Закревская недоразвитио существо как и их лидер. Ну что зебилы прозрение ещё не пришло, Нада чтобы вас беркут отпи..ил, потом будет понятно? При этой тупой и позорной власти до это будет скоро.
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