 Закревская призывает посмотреть фильм "Пули" о расстрелах на Майдане: "Не "не все так адназначна". Не "неизвестные снайперы", а "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры. Теперь это полиция". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет адвокат семей Небесной сотни в делах Майдана Евгения Закревская. Об этом также говорится в фильме hromadske "Пули", о котором она пишет.

Публикуем ее пост в переводе.

"Пули. Фильм hromadske.ua Nastya Stanko о пулях.

Пули из тел погибшего Максима Шимко и раненого Svyatoslav Kolesnykov 20-го февраля 2014 года на ул. Институтской.

Пули, выпущенные из автоматов обвиняемых беркутовцев Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Это одни и те же пули.

Пули, которые убили Максима Шимко и ранили Святослава Колесникова, выпущены из автоматов беркутовцев - Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Тех самых беркутовцев, которые сидели на скамье подсудимых в Святошинском суде и которых апелляционный суд выпустил для обмена перед новым годом.

Фильм.

И история, в которой кроме этих двух ранений, есть еще пуля, убившая Сергея Кемского ... https://hromadske.ua/.../kuli-cikl-rozsliduvan-slidami-revoly... - тоже из автомата, закрепленного за беркутовцем спецроты киевского Беркута.

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Не "не все так адназначна". Не из отеля "Украина". Не "неизвестные снайперы" - грузинские, литовские, американские, российские, какие там еще, не "свои в своих", не "в обе стороны" и даже не "рука Кремля".

А почти "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры.

Которым платили заработную плату из ваших с нами налогов.

Которые просто-выполняли-приказ-нас-там-не было-мы оборонялись-от-вооруженного-наступления в зависимости от политической обстановки и конъюнктуры.

И каоторых под аккомпанемент "не все так адназначна", "почему так долго", "ничего не расследовано", "доказательств нет" под ваши молчаливые, а порой и громкие адабрямс освободили и обменяли два месяца назад.

Это ваша "родная" милиция. Которая теперь полиция.

Которой сначала Аваков, а потом и вы все сказали - все ок ребята, так и надо.

Признайте это наконец.

PS: это совсем не новая информация. Все это и многое другое рассказывали и показывали на открытых судебных заседаниях в течение последних четырех лет в Святошинском суде. Еще транслировали на ютубе".

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