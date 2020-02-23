EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1581  9
Материалы по теме:
Все про:протест (4653) Новые Санжары (81)

 Жители Новых Санжар, которых называли "титушками из Кропивницкого", записали обращение: "Мы местные жители. Я патриот, воевал за Украину". ВИДЕО

Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько, которых после столкновений в Новых Санжарах называли в сети "титушками" из Кропивницкого, записали видеообращение, в котором заявили, что они местные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, видео с обращением обнародовано на "Полтавском ТВ" в YouTube.

Парни сообщили, что являются жителями Новосанжарщины и родились в Новых Санжарах.

"Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякую грязь", - сказал один из парней Максим Корниенко, которого в сети называли "титушкой" Олегом Семиволосом из Кропивницкого.

Парни также заверили, что в массовых беспорядках участия не принимали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Не хотел этого делать, был пьян, - участник протестов в Новых Санжарах извинился перед полицейским за свое поведение. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3177323
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеблы такие тупые,что думают могут скрыть свое 300гривневое участие видеообращением..
 показать весь комментарий
 
Санжарці захищали свою землю. Вони мають на це право
 показать весь комментарий
 
Ще відєообращєніє від мєстних дєвствєнніц хай запишуть, придурки.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх