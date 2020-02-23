 Жители Новых Санжар, которых называли "титушками из Кропивницкого", записали обращение: "Мы местные жители. Я патриот, воевал за Украину". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео с обращением обнародовано на "Полтавском ТВ" в YouTube.

Парни сообщили, что являются жителями Новосанжарщины и родились в Новых Санжарах.

"Я участник боевых действий, воевал за Украину и люблю свою страну. Я пробыл на месте событий час из любопытства, а теперь на меня выливают всякую грязь", - сказал один из парней Максим Корниенко, которого в сети называли "титушкой" Олегом Семиволосом из Кропивницкого.

Парни также заверили, что в массовых беспорядках участия не принимали.

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