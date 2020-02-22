 Проблем со здоровьем у эвакуированных из Китая украинцев нет, - Скалецкая. ВИДЕО

Об этом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сказала в субботу, 22 февраля, в интервью медиакомпании Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

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Она заявила, что ее ведомство проводило достаточно много информационных мероприятий по ситуации с коронавирусом и эвакуации из китайской Ухани, но люди к этой информации не прислушались. "Информирование и о коронавирусе, и о его особенностях, и о состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как мы будем осуществлять эвакуацию: мы делали довольно много брифингов, и всегда можно сказать, что было мало, - отметила Скалецкая. - Меня удивляло, почему в СМИ не расходилась эта информация. То есть, никому не было интересно превентивно информировать население".

Скалецкая также заверила, что Министерство здравоохранения в информационных мероприятиях отмечало применение всех необходимых шагов для обеспечения безопасности при эвакуации. Однако, по ее словам, люди в Новых Санжарах транслировали другие сообщения, "которые неизвестно кем передавались".

Министр указала также на информацию правоохранителей, что в акции протеста в Новых Санжарах участвовали многие агрессивно настроенные люди, которых местные жители не знали в лицо.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине. Ей выделили отдельное рабочее помещение.