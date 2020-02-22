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Все про:обстрел (8726) Донбасс (20762) Марьинка (551)

 Опубликовано видео обстрелов под Марьинкой. ВИДЕО

Народный депутат Владимир Мороз обнародовал видео обстрелов вблизи Марьинки Донецкой области.

Он сообщил в Facebook, что бой длился сорок минут, пишет Цензор.НЕТ.

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Напомним, 22 февраля противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Марьинки (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также возле Новомихайловки (9 мин из минометов калибра 120 мм), Старогнатовки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия) и Красногоровки (12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия). В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь неподалеку от Крымского (10 мин из минометов калибра 82 мм) и Новолуганского (2 мины из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия). Один украинский защитник получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Источник: https://censor.net.ua/v3177308
 
 
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Безперечно - це підготовевюадо спільного патрулювання східного кордону. Ну, щоб переляку не було потім.
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На 23 лютого мавпочки путіна готують наступ, що порадувати свого альфа самця перемогами. Тому потрібно готуватись і повертати артилерію та танки на позиції і підтягувати резерви!
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Рускімір прийшов, радість приніс дамбасянам.

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расея рУлит!!!...эта мир па руцке..., какая же тупая эта вата даунбаса, расхерачили им все хижины и сараюги, загнали придурков в подвалы, дали пакет гречки и пузырь паленки на ацетоне, хвост селедки ржавой просроченной на закусь и гонят на митинги под Ленина, праздновать день нипабедимай руцке, самой мирной в мире, армии...и ведутся же на такое разводило упыри.. Опубліковано відео обстрілів під Мар'їнкою - Цензор.НЕТ 4240...
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whitehanter В Україні є багато любителів московитів,в Києві наприклад.
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мрази кацапо-фашисткие понимают только силу!
видишь кацапа - бей по морде!
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Вы главное не стреляйте. И выполняйте приказ трижды уклониста от службы в ВСУ. Сивоха и Зеленский миротворцы в Ваш дом принесут вместо мира позор и войну. Позор они сделали своей информационной политикой в Саджарах. И делают из Вас дебилов, хотя вы и сами это сделали избравши у власть слуг урода
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