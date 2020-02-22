 Опубликовано видео обстрелов под Марьинкой. ВИДЕО

Он сообщил в Facebook, что бой длился сорок минут, пишет Цензор.НЕТ.

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Напомним, 22 февраля противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Марьинки (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также возле Новомихайловки (9 мин из минометов калибра 120 мм), Старогнатовки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия) и Красногоровки (12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия). В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь неподалеку от Крымского (10 мин из минометов калибра 82 мм) и Новолуганского (2 мины из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия). Один украинский защитник получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.