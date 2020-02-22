 Национальный отбор на Евровидение-2020 выиграли Go_A. ВИДЕО

Суспільне транслировало шоу в прямом эфире, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, в первом полуфинале украинского нацотбора на "Евровидение-2020" финалистами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. Во втором - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
Суспільне транслировало шоу в прямом эфире, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, в первом полуфинале украинского нацотбора на "Евровидение-2020" финалистами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. Во втором - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
Але я теж бажаю їм перемоги!!!
Насправді приказка звучить інакше: на колір і смак товариш не всяк.
А що там собі вимислюють дурні - мене не цікавить.
Зневажаю хамство. І хамло.
Молодцы.... Выбрали правильно - а всё остальное уже и не настолько важно...
иди ты в жопу...
як же "немає чого сказати"?
я ж сказав: "с гармонии вытекает всё остальное..." - и, в т.ч. пенсия $1000...
Конкурс - фигня. Но важно чтобы мы умели и делали правильно. А критерий правильности - гармония.
Слов не хватает коротко сказать.
Искусство гармонизирует всё остальное. И оно, в этом своём проявлении, первично. А пенсии появятся если люди будут красивы и будут чувствовать гармонию.
Аналогия:
ЗЛИДНІ.
А українці С-П-І-В-А-Ю-Т-Ь !!!!!!
Не соромся, как цап Олег Тихонов 055f40a1, ви ж тут всі свої.
Может уже заблокировали, сейчас у вас идёт?
https://youtu.be/qg0Llyyq86c
https://www.youtube.com/watch?v=qg0Llyyq86c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=1EAUxuuu1w8&feature=emb_logo
Latvija
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-KoJfSgBZQ0&feature=emb_logo
Уявіть собі, що завтра я прокинуся, і захочу грати на скрипці, і стати Моцартом?
Якщо людина професійно не займалася відповідною професією ЩОДНЯ, ДЕСЯТКИ РОКІВ ПІДРЯД, З РАННЬОГО ДИТИНСТВА - то НІЧОГО ВАМ НЕ СВІТИТЬ.
Крім "євробачення".
Це - черговий "95 квартал".
НА ЖАЛЬ.