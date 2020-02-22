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Все про:Евровидение (700) победа (442)

 Национальный отбор на Евровидение-2020 выиграли Go_A. ВИДЕО

Go_A - победители национального отбора на Евровидение-2020. Их песня "Solovey" получила наибольшее количество баллов по результатам голосования зрителей и жюри.

Суспільне транслировало шоу в прямом эфире, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2020, - результаты жеребьевки

Напомним, в первом полуфинале украинского нацотбора на "Евровидение-2020" финалистами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. Во втором - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Источник: https://censor.net.ua/v3177307
 
 
 Топ комментарии
 
Молодці ! Я за них уболівала. Бажаю гарного виступу на Євробаченні !
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Классные ребята, достойно представят Украину.
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Молодці ! Я за них уболівала. Бажаю гарного виступу на Євробаченні !
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Є народна приказка : " на колір і смак, кожен сам собі дурак"...
Але я теж бажаю їм перемоги!!!
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Для альтернативно обдарованих таке зійде.

Насправді приказка звучить інакше: на колір і смак товариш не всяк.
А що там собі вимислюють дурні - мене не цікавить.
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Классные ребята, достойно представят Украину.
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Сам удивился что не выбрали срань какую то - какой было 90%...

Молодцы.... Выбрали правильно - а всё остальное уже и не настолько важно...
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Супер! Наконец-то песня украинская победила! Умнички и те, кто пел, и кто голосовал!!!!
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Ну що Україні з цього конкурсу? Навіть якщо 10 раз підряд виграє Україна,що з того? І не кажіть за престиж,не цим він визначається.Престиж,це коли пенсія буде мінімум 1000 доларів.Тоді Україна буде престижна і завжди в лідируючих рейтингах.
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с гармонии вытекает всё остальное...
иди ты в жопу...
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Svitanok Значить я правду написав,бо немає чого сказати.Ви це добре знаєте,але визнати не хочете.
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Мене дратує коли люди не розуміють очевидного...

як же "немає чого сказати"?
я ж сказав: "с гармонии вытекает всё остальное..." - и, в т.ч. пенсия $1000...

Конкурс - фигня. Но важно чтобы мы умели и делали правильно. А критерий правильности - гармония.
Слов не хватает коротко сказать.
Искусство гармонизирует всё остальное. И оно, в этом своём проявлении, первично. А пенсии появятся если люди будут красивы и будут чувствовать гармонию.

Аналогия:
Національний відбір на Євробачення-2020 виграли Go_A - Цензор.НЕТ 366
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ВІЙНА.
ЗЛИДНІ.
А українці С-П-І-В-А-Ю-Т-Ь !!!!!!
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Поют то такое..Война злыдни . а украинцы как воровали так и воруют, как брали\давали взятки, так и продолжают в том же духе.
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А как-цапи, такі як ти Олег Тихонов 055f40a1, їм активно сприяли. Чи очолювали?
Не соромся, как цап Олег Тихонов 055f40a1, ви ж тут всі свої.
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Kiy Savicki Ну так ж завжди співали і плакали,плакали і співали.
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Без прошлогодней промежности Марув как-то скучновато! Но, жюри и зрителям виднее!
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А якщо цей гурт виявиться любителем московитів і какая разніца,що тоді?
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Надо было лысого губатого Фантомаса послать с 95 квартала.
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Але пісня - не формат Євробачення. Немає ритму, динаміки тощо.
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Видео недоступно у меня.
Может уже заблокировали, сейчас у вас идёт?
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Удачи ! Но Европа уже пресытилась народным фольклором. Больше шансов было у MOONZOO и CLOUDLESS - модно, стильно и по европейски. Жаль, что не прошли....
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після кончіти вурст цей конкурс втратив будь яку вартість. збіговисько трансвеститів, геїв і інших людей, які не знають ким вони є. Гидота, несмак і розпуста. Шкода шо в Європі нема справді гарного музичного фестивалю
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Ну нарешті.Не якась россійська шняга на кшталт Маруф. Гурт GO-A це Україна, наше лице. Вперше жюрі і глядачі були сумлінними, одностайними, не підвели!
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ПОЮЩИЕ ТРУСЫ.

Уявіть собі, що завтра я прокинуся, і захочу грати на скрипці, і стати Моцартом?

Якщо людина професійно не займалася відповідною професією ЩОДНЯ, ДЕСЯТКИ РОКІВ ПІДРЯД, З РАННЬОГО ДИТИНСТВА - то НІЧОГО ВАМ НЕ СВІТИТЬ.

Крім "євробачення".

Це - черговий "95 квартал".

НА ЖАЛЬ.
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Україну вже майже захопили,а коментатори радуються конкурсу,це піпець.Конкурси звісно можна проводити і їхати на них,але ж вони не на часі.
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Будете коментатори співаючи плакати,як робили наші пращури.
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