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Все про:Нацполиция (10979) протест (4652) Харьковщина (1464) сланцевый газ (134)

 Жители Мерефы перекрыли трассу в знак протеста против добычи сланцевого газа, - полиция Харьковщины. ВИДЕО

22 февраля в городе Мерефа на Харьковщине почти 60 местных жителей в знак протеста против добычи сланцевого газа перекрывали движение транспорта на трассе Харьков-Симферополь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, акция продолжалась с 10:00 до 15:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выбрала замену Shell для поиска сланцевого газа на востоке

"Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивали 15 сотрудников Харьковского отдела полиции. Благодаря принятым мерам конфликтов и нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3177292
 
 
 Топ комментарии
 
Пральна! Лучше у кацапов покупать. А еще лучше когда нет работы.
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Посмотрите у этих "жителей" прописку! - тихо ответили жители.
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Пральна! Лучше у кацапов покупать. А еще лучше когда нет работы.
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Ну местніх можно понять.
Они знают что такое нефтедобывающий регион в украинских реалиях.
Это уничтоженные дороги и развороченная местность.
Местным с этого разве что работа в буровой бригаде за зарплату в 10тыс. А так болт.
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Ну блеа, как не Кожары, так Мерефа. Весело у нас с народом.
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Да какой на ..... народ. Опять туристов навезли.
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угу - тим більше що потім їх ще й змусять купувати , той газ , втридорога !
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А когда уже на Житомирщине начнут перекрывать против добычи янтаря?
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ну , напевно , коли місцеві перестануть на ньому заробляти ...
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А в Саудовской Аравии или ОАЭ местные не против,потому и живут в шоколаде.А эти против,потому и живут как чушки.
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так САМЕ МОСКАЛІ і підбурюють-підкуплюють місцеву ґапоту
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Скоро на всех заборах страны - АВАКОВ СПАС УКРАИНУ !
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Посмотрите у этих "жителей" прописку! - тихо ответили жители.
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Сто пудов кацапье воду мутит, им украинский газ поперёк горла.
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Только вот без тесного сотрудничества с нынешней властью такое не помутишь. Слуги просто формируют "общественное мнение", что мол народ против всяких сланцевых газов и они мол как истинные слуги лишь выполняют волю народа покупая у кацапов и сворачивая добычу сланцевого
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Мордовская методичка 2014 года, в том числе для жителей Славянска
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а ти цікавишся бо , нарешті , збираєшся додому повертатися , донбасянін ...? ..))
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а шо уже с гасом не то? - в чем проблема? - шо то же людей напрягает?
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Їм ще в 2014 кацапські ЗМІ сказали, що від добування сланцевого газу утворюються бандерівці.
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Не нравится им газ. Хотят топить печи катяшками.
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Якщо країну, не дай Боже, знову запалять зелень здасть все...
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НОВИНА ЗА ГРУДЕНТ 2018 РОКУ В Україні після деякого затишшя знову активізуються рухи, що виступають проти видобутку природного газу. Ареною їх дії стала Харківщина, де останнім часом відбувається активне буріння нових свердловин та розвідка нових родовищ. Останнім часом Україна демонструє певні успіхи у газодобувній галузі. У 2017 році в порівнянні з попереднім роком видобуток газу в країні зріс на 4,2%. Збільшили видобуток як державна компанія "Укргазвидобування", так і приватні компанії, а уряд оголосив, що планує досягти енергетичної незалежності вже у 2020 році. Однак, ці плани можуть бути зірвані в разі, якщо супротивникам видобутку газу вдасться організувати масові протести місцевого населення і загальмувати роботу.
Історія ця не нова... читаємо нижче... Оцей є продовження НОВОСАНЖАР
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В таких питаннях завжди будуть сліди лаптєй, це стопудово...
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зелень і без запалення все вже здае, не помітили?
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Гідравлічний розрив пласта у поєднанні з горизонтальним бурінням, що засто- совується для видобутку вуглеводнів із нетрадиційних покладів, є порівняно но- вою технологією, наслідки від застосу- вання якої, ще не достатньо вивчені, але вже викликають занепокоєння.
Ця технологія вимагає значних ресурсів, зокрема землі і води. Щільне розташуван- ня свердловин призводить до спотворен- ня ландшафту, деградації і забруднення родючих ґрунтів та можливого порушення прав землевласників. Для гідророзриву тільки однієї свердловини може піти до 15 тисяч м3 води. А таких свердловин може бути кілька тисяч, і операція гідророзриву може повторюватись до 10 разів на кожній свердловині. Після використання для гід- ророзриву ця вода ніколи не повернеться в природний кругообіг, оскільки немає економічно обґрунтованої технології очи- щення її від технічних домішок, важких ме- талів і радіонуклідів.
Питання утилізації рідких відходів також залишається відкритим, оскільки в Україні відсутні очищувальні потужності, здатні приймати і очищувати відходи такого кла- су небезпеки і в такій кількості. Практика закачування їх у порожні свердловини в США показує, що це може викликати сей- смічну активність, а у регіонах зі складною тектоно-геодинамічною ситуацією. Крім того, наукові дослідження свідчать про те, що рідина може неконтрольовано мігру- вати до підземних запасів питної води.
Науково доведено зв'язок між бурінням нетрадиційного газу і забрудненням води й повітря, також доведено зв'язок між цим забрудненням і погіршенням стану здоров'я місцевого населення. Хімікати, що використовуються при гідророзриві, вражають ендокринну систему людини. Найбільш вразливими до їх впливу є ва- гітні жінки, діти та тварини.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

Автори:
Олена Міскун, Національний екологічний центр України (miskun@necu.org.ua) Владлена Марцинкевич, CEE Bankwatch Network (vladlena@bankwatch.org)
Антуан Сімон, Друзі Землі Європа (antoine.simon@foeeurope.org)
Висловлюємо подяку за допомогу в підготовці публікації Валерію Ловчиновському. За редакцією: Надії Трач
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Главное в Вашем спиче - возможное нарушение прав землевладельцев и засорение плодородных грунтов (толщина чернозема в Украине около 1 метра).И это - научно доказано! Все остальное - полная туфта.
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це не МІЙ спіч- нижче тексту - посилання
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Історія ця не нова. Справжню бурю «антисланцевих» протестів країна переживала у 2013 році, коли компанії Shell та Сhevron готувалися добувати сланцевий газ в Донецькій області. Тоді на чолі протестного руху відкрито стояли проросійські сили, які діяли в інтересах «Газпрому». Російській владі не подобалася перспектива енергетичної незалежності України, тому загальмувати розробки сланцевого газу намагалися всіма можливими способами. Головним чином - залякуванням. Населення регіону переконували, що видобуток сланцевого газу надзвичайно шкідливий та загрожує загибеллю всьому регіону.
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Так, родючі землі під териконами могли сильно постраждати.
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Там Shell ушел в основном из-за бюрократии, где чиновники требовали по миллиону баксов за скважину и аренду земли...
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Матка-боска🤣Я уявляю,що діється у США)))
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На рахунок, "науково доказаного засмітнення" верхнього шару родючих грунтів, коли гідророзрив буде проходити на глибині від 600 до 1000 метрів - можна докладніше.
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Посмотрите американский фильм «Земля обетованная» (Promised Land). Там как раз о бедной деревне которой предлагают бешеные деньги в обмен на разрешение на добычу сланцевого газа. И фермеры дружно отказывают. Вообще, фильм в том числе и об экологических активистах, которые далеко не всегда на самом деле защищают природу. Жители Мерефы перекрыли трассу в знак протеста против добычи сланцевого газа, - полиция Харьковщины - Цензор.НЕТ 4147
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Этот фильм на DVD диске , у меня сохранился до сих пор . Там о всех ужасах газового конденсата с кухонного смесителя и обезвоживания безводного ранчо очень убедительно рассказывает голос за кадром . Жителі Мерефи перекрили трасу на знак протесту проти видобутку сланцевого газу, - поліція Харківщини - Цензор.НЕТ 7313
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це як у більшості степової України ліс на продаж рубати
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Наталочко, ви б хоть поцікавились на яких глибинах залягає сланець в Харківській області і в південій Дакоті.
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вивчаємо матчастину- я подаю лише тексти , почитайте їх вище, Що читаю о том і "пою "
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це продовження НОВОСАНЖАР - Харків якось ближче до ОПЗЖ к Кремлем
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В Харківській області вже немає води на верхніх (доступних) горизонтах до 60-90 метрів. Вся вода пішла у газоносні пласти з яких викачано все. Озера міліють, риба виздихала, скоро пити буде нічого. Це справжня екологічна катастрофа. А хтось на цьому наживається встановлюючи тарифи та безконтрольно спалюючи газ.
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Ти не повіриш - така ситуація по всій Україні майже, хоча газу там не видобувають.
Якщо ти в Україні живеш, то може спочатку дасиш статистику опадів за останніх 4 роки, а потім будеш дзюрки шукати.
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закрыть немедлено добычу газа,нефти и угля.покупаем американское
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Да перевезите им самолёт из УХАНЯ , шоб активнее протестовали 😀😀😀
60 человек - это ещё мало 😀😀😀 и вообще в Симферополь трассу надо перекопать, шоб кацапы не ездили в Крым
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офф топ
Жителі Мерефи перекрили трасу на знак протесту проти видобутку сланцевого газу, - поліція Харківщини - Цензор.НЕТ 7940

Во второй серии своего 20-серийного интервью ТАСС В.Путин заговорил на особенно дорогую ему тему - об украинцах и Украине. В дополнение к своим традиционным фейковым утверждениям вроде «единого народа» он добавил еще несколько новых мифов, а также провозгласил свою главную стратегическую цель - объединение России с Украиной.

Главным русофобом, рассорившим Украину и Россию, причем не в 1914-м и не в 1941-м, а в 2014 году, стал не австрийский Генштаб, не Дмитрий Донцов или Степан Бандера, не Всемирный банк, а Владимир Путин.

5. Стратегическая цель Владимира Путина - объединение России и Украины.
Путин: Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и мире.

Хотя в последние годы Путин регулярно высказывался о русских и украинцах, о т.н. «едином народе», об отношениях между двумя странами, тем не менее до вчерашнего дня он, кажется, еще ни разу столь открыто не формулировал свою главную стратегическую цель. Теперь это уже не просто Севастополь и Крым, не какая-то Лугандония, даже не Новороссия и Причерноморье, теперь это уже объединение России и всей Украины.

Такое бесцеремонное объявление Путиным своей стратегической цели не могло произойти без получения важных сигналов от нынешнего украинского руководства (от его действий или бездеятельности). И такое путинское заявление может означать лишь одно - переход к практическому осуществлению этого стратегического плана.

больше тут.......
https://aillarionov.livejournal.com/1162953.html
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Если бы не блокировали разработку сланцевого газа в районе Славянска компанией Шелл , то , наверное , и путин - ***..ло туда не совался .
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Ну здесь-то уж точно ***** постаралось. Уж паникует болезній, совсем близко к границе. Самое время русских депортировать.
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та займите их уже чем то , тех жителей..
Жителі Мерефи перекрили трасу на знак протесту проти видобутку сланцевого газу, - поліція Харківщини - Цензор.НЕТ 4822
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Для электората Зеленского что, полнолуние зеленой луны? Что происходит?
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Активісти медведчуківського "Українського вибору".Донбас.2013.

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..у баклановской СБУ есть работа поважнее
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Из-за сланцевого газа рашисты в 2014 и начали войну на Донбассе, а это уже отголоски их пропаганды. Ведь у нас перекрывать рашистские каналы некому. Жителі Мерефи перекрили трасу на знак протесту проти видобутку сланцевого газу, - поліція Харківщини - Цензор.НЕТ 3673
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ні це продовження Новосанжар , це не ТВ канали- це гібридна війна і Зеленського шантажують здатись... А він лігу смеха у владу
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Весеннее обострение раннее. Мерефа узлавая станция...где то я слышал про угрозу сланца..
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Щось, нарІда маловато будет: мабуть, хтось, комусь не доплатив. А, взагалі - "дебилы, ***..."
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Может Шелл насрал им в душу или ещё куда прошлый раз. Нефтяные, особенно забугорные, компании они такие - могут и в колодец отходы слить.
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