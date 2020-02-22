 Жители Мерефы перекрыли трассу в знак протеста против добычи сланцевого газа, - полиция Харьковщины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, акция продолжалась с 10:00 до 15:00.
"Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивали 15 сотрудников Харьковского отдела полиции. Благодаря принятым мерам конфликтов и нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Они знают что такое нефтедобывающий регион в украинских реалиях.
Это уничтоженные дороги и развороченная местность.
Местным с этого разве что работа в буровой бригаде за зарплату в 10тыс. А так болт.
Історія ця не нова... читаємо нижче... Оцей є продовження НОВОСАНЖАР
Ця технологія вимагає значних ресурсів, зокрема землі і води. Щільне розташуван- ня свердловин призводить до спотворен- ня ландшафту, деградації і забруднення родючих ґрунтів та можливого порушення прав землевласників. Для гідророзриву тільки однієї свердловини може піти до 15 тисяч м3 води. А таких свердловин може бути кілька тисяч, і операція гідророзриву може повторюватись до 10 разів на кожній свердловині. Після використання для гід- ророзриву ця вода ніколи не повернеться в природний кругообіг, оскільки немає економічно обґрунтованої технології очи- щення її від технічних домішок, важких ме- талів і радіонуклідів.
Питання утилізації рідких відходів також залишається відкритим, оскільки в Україні відсутні очищувальні потужності, здатні приймати і очищувати відходи такого кла- су небезпеки і в такій кількості. Практика закачування їх у порожні свердловини в США показує, що це може викликати сей- смічну активність, а у регіонах зі складною тектоно-геодинамічною ситуацією. Крім того, наукові дослідження свідчать про те, що рідина може неконтрольовано мігру- вати до підземних запасів питної води.
Науково доведено зв'язок між бурінням нетрадиційного газу і забрудненням води й повітря, також доведено зв'язок між цим забрудненням і погіршенням стану здоров'я місцевого населення. Хімікати, що використовуються при гідророзриві, вражають ендокринну систему людини. Найбільш вразливими до їх впливу є ва- гітні жінки, діти та тварини.
Автори:
Олена Міскун, Національний екологічний центр України (miskun@necu.org.ua) Владлена Марцинкевич, CEE Bankwatch Network (vladlena@bankwatch.org)
Антуан Сімон, Друзі Землі Європа (antoine.simon@foeeurope.org)
Висловлюємо подяку за допомогу в підготовці публікації Валерію Ловчиновському. За редакцією: Надії Трач
Якщо ти в Україні живеш, то може спочатку дасиш статистику опадів за останніх 4 роки, а потім будеш дзюрки шукати.
60 человек - это ещё мало 😀😀😀 и вообще в Симферополь трассу надо перекопать, шоб кацапы не ездили в Крым
Во второй серии своего 20-серийного интервью ТАСС В.Путин заговорил на особенно дорогую ему тему - об украинцах и Украине. В дополнение к своим традиционным фейковым утверждениям вроде «единого народа» он добавил еще несколько новых мифов, а также провозгласил свою главную стратегическую цель - объединение России с Украиной.
Главным русофобом, рассорившим Украину и Россию, причем не в 1914-м и не в 1941-м, а в 2014 году, стал не австрийский Генштаб, не Дмитрий Донцов или Степан Бандера, не Всемирный банк, а Владимир Путин.
5. Стратегическая цель Владимира Путина - объединение России и Украины.
Путин: Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и мире.
Хотя в последние годы Путин регулярно высказывался о русских и украинцах, о т.н. «едином народе», об отношениях между двумя странами, тем не менее до вчерашнего дня он, кажется, еще ни разу столь открыто не формулировал свою главную стратегическую цель. Теперь это уже не просто Севастополь и Крым, не какая-то Лугандония, даже не Новороссия и Причерноморье, теперь это уже объединение России и всей Украины.
Такое бесцеремонное объявление Путиным своей стратегической цели не могло произойти без получения важных сигналов от нынешнего украинского руководства (от его действий или бездеятельности). И такое путинское заявление может означать лишь одно - переход к практическому осуществлению этого стратегического плана.
больше тут.......
https://aillarionov.livejournal.com/1162953.html
Анатомія паніки. Як Росія роздуває антисланцеву істерію на Донбасі -13/06/2013-ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ