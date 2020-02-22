 Жители Мерефы перекрыли трассу в знак протеста против добычи сланцевого газа, - полиция Харьковщины. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, акция продолжалась с 10:00 до 15:00.

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"Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивали 15 сотрудников Харьковского отдела полиции. Благодаря принятым мерам конфликтов и нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.