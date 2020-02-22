 На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Группу молодых людей, которые шли с носилками в сторону границы, обнаружил пограничный наряд отдела "Красноильск". С появлением пограничников мужчины начали убегать. Не остановили их даже предупредительные выстрелы вверх. В ходе преследования правонарушителей, пограничникам с помощью служебной собаки удалось выйти на след одного из беглецов. Жителя Красноильска задержали около полуночи.
Проверяя прилегающую к границе территорию группой реагирования и резервом, который прибыл на участок границы, было выявлено более 50 пакетов с сигаретами различных марок. В общем пограничники обнаружили 146 ящиков подакцизного товара. По предварительной оценке стоимость сигарет составляет 2 - 2,5 млн гривен.
Задержанному придется отвечать за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.
Ты не гонишь, часом? *)
...и я за Иркутск не спрашивал... -- не передёргивай...*)
Ну, хоть аэропорт иркутский помнишь -- ты там два раза был! (как ты утверждаешь)
Там и щас -- Товарышу Николау Чаушеску... -- сидят в центре Европы на нефтяных полях, а живут, как рыбы в нефтяных пятнах на воде...
А куда пропала Легенда, про победу над коррупцией в Румынии -- ты не знаешь, Али? *)
Я там был, как раз перед концом Чаушеску... ...а потом, сразу после -- раз 5? -- уже не помню точно.
...даже на такси тудой из Киева ездили -- была дырка в Границе -- сотка в сутки -- румуны брали, наши не знали...
-- видики, кассеты, шмотки ... ещё всякую лабудень оттель таскали.
Кроме этого в Румынии свой завод Рено- Дачия .
Большое количество румын работает в Италии т к язык похож
В Румынии в горах хороший лыжный отдых , лучше чем в буковеле
Йшлась би мова про щось дійсно цінне антикваріат, архологія, золото...
На митниці порядок наведіть ідіоти з контрабандою яку ввозять. а не хвалятся зупинкою барахла яке вивозять.
покупецьсідло знайдеться"...
"Украинские" монопольные сигаретники кацапского происхождения и имеющие кацапское гражданство полностью оккупировали 96% табачного и ликеро-водочного бизнеса в Украине и каждый месяц поднимают цену на табак, что-бы снабжать баблом россию на войны.
Это пистес. Все украинцы этот беспредел видят а только 95 квартет этого не видит.