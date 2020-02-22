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Все про:Черновицкая область (378) Госпогранслужба (3636) контрабанда (1923) правоохранительные органы (994) сигареты (705)

 На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рекордну в этом году партию контрабандных сигарет - 146 ящиков - задержали на Буковине пограничники Черновицкого отряда. Табачные изделия в Румынию пытались переправить жители Красноильска в ночь с 20 на 21 февраля.

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Группу молодых людей, которые шли с носилками в сторону границы, обнаружил пограничный наряд отдела "Красноильск". С появлением пограничников мужчины начали убегать. Не остановили их даже предупредительные выстрелы вверх. В ходе преследования правонарушителей, пограничникам с помощью служебной собаки удалось выйти на след одного из беглецов. Жителя Красноильска задержали около полуночи.

На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба 01

Проверяя прилегающую к границе территорию группой реагирования и резервом, который прибыл на участок границы, было выявлено более 50 пакетов с сигаретами различных марок. В общем пограничники обнаружили 146 ящиков подакцизного товара. По предварительной оценке стоимость сигарет составляет 2 - 2,5 млн гривен.

Смотрите: В Черновицкой области выявлены 34,5 тыс. пачек сигарет, подготовленных для контрабанды в ЕС, - Госпогранслужба. ФОТО

На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба 02
На границе с Румынией сорвана попытка контрабанды рекордной в этом году партии сигарет на 2,5 млн грн, - Госпогранслужба 03

Задержанному придется отвечать за попытку нарушения государственной границы и злостное неповиновение законным требованиям представителей Госпогранслужбы.

Смотрите также: На Волыни пограничники задержали рекордную в этом году партию контрабандных сигарет - 67 тысяч пачек стоимостью более полумиллиона гривен. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3177290
 
   
 Топ комментарии
 
Поки у нас ціна цигарок не зрівняється з ціною ЄС, то ми матимемо контробанду.
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Пока у нас зарплата тадепута не сравняется с зарплатой слесаря , у нас будет контрабанда .
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Яка користь Україні від полювання таких "контрабандистів!?
Йшлась би мова про щось дійсно цінне антикваріат, архологія, золото...
На митниці порядок наведіть ідіоти з контрабандою яку ввозять. а не хвалятся зупинкою барахла яке вивозять.
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Поки у нас ціна цигарок не зрівняється з ціною ЄС, то ми матимемо контробанду.
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Пока у нас зарплата тадепута не сравняется с зарплатой слесаря , у нас будет контрабанда .
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Контрабанда не пов'язана із зарплатами.
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еще глупость сказал --- дай вуйкам зарплату румын и поляк ,они этой херней заниматься не будут
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Будуть вони цим займатися поки буде різниця цін. Ви хоч раз жили на кордоні з Румунією?
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не угадал, налево Польша на право Батька На кордоні з Румунією зірвано спробу контрабанди рекордної цього року партії сигарет на 2,5 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3662
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Але не з Румунією. А я там бував і трохи жив, то в знаю про що говорю.
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так и я был ,и румыния ,германия, польша,словения, хорватия , дальше всего в Англии и Монголии
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Бути за кордоном і жити саме на тому кордоні серед місцевих є небом і землею. Ми говоримо саме про місцеві звичаї на кордоні з Румунією.
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В Монголию, как заезжал? -- если не секрет...
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-- поезд, через какую станцию в Монголию заезжал?
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Шкіряне пальто чи дублянки купував?
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нет , там родители работали я к ним с теткой приезжал , она что то покупала ,а меня тогда шмотки не интересовали,был на иждивении родителей, но джинсы аппаратура ,дубленки тогда уже у них были
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Батьки виробництвом цукру займалися?
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Ці спеціалісти теж там працювали. Але не чув, щоб у 80-ті в Монголії були джинси. У мене з батькової роботи постійно туди їздили. Привозили тільки дублянки і шкіряні пальто.
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не знаю я видел , и мать мне тогда 3 пари и кассетник купила за то что поступил в институт
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Так не в Монголії купила! Це робилося зовсім іншим способом! Захочеш, то розповім тобі.
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-- про сгущёнку его спроси -- должен знать! *)
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...хм... -- а я там служил в 1979. Там одна станция была -- шо б к монголам из Совка заехать...
Ты не гонишь, часом? *)
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нет , мне 16 тогда было, в иркутске тогда первый раз узкоглазых увидел -- все на одно лицо
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А мне 19 было... -- почти ровестники. Так, через какую станцию в Монголию ты заезжал? -- возрастной склероз не канает!

...и я за Иркутск не спрашивал... -- не передёргивай...*)
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ну я же сказал не помню , хотел бы обмануть посмотрел и сказал , я говорю правду
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Правда бывает чистая и вынужденная...*)
Ну, хоть аэропорт иркутский помнишь -- ты там два раза был! (как ты утверждаешь)
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Айнч Букурешт Румуния! ...ора экзакта...*)
Там и щас -- Товарышу Николау Чаушеску... -- сидят в центре Европы на нефтяных полях, а живут, как рыбы в нефтяных пятнах на воде...
А куда пропала Легенда, про победу над коррупцией в Румынии -- ты не знаешь, Али? *)
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Так брехали вони в Румунії раніше, а зараз ще більше брешуть. Он моя мати коли була в Румунії, то румуни обікрали половину їхнього готелю.😲
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-- так о то ж...

Я там был, как раз перед концом Чаушеску... ...а потом, сразу после -- раз 5? -- уже не помню точно.
...даже на такси тудой из Киева ездили -- была дырка в Границе -- сотка в сутки -- румуны брали, наши не знали...

-- видики, кассеты, шмотки ... ещё всякую лабудень оттель таскали.
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Там дещо було, але не все. Взуття там було, але дуже для нас дороге... А дірки на кордоні там дійсно були...
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Румыния сейчас сильно обогнала Украину. Там ХОРОШИЕ ДОРОГИ . У румын сейчас хорошие авто . Часть из них привозят С ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ , на автобанах много румынских авто , а также они везут евробляхи в большом количнстве
Кроме этого в Румынии свой завод Рено- Дачия .

Большое количество румын работает в Италии т к язык похож
В Румынии в горах хороший лыжный отдых , лучше чем в буковеле
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Знаю. Їхня Дачія теж Рено. Я з товаришем по Києву на такій іноді їжджу. Але я спілкувався з румунськими циганами, тому впевнений, що контрабанда буде.🧐
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а идет она от батьки через Дольск и Доманово
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Тобто ти мешкаєш не на тому кордоні.
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У тому де лише російський. Не пиши мені усяку ...
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А виновен в контрабанде как всегда СТРЕЛОЧНИК
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наши курильщики, при не европейских зарплатах, тогда власть порвут
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Так їх обсирають кожен день, а вони мовчать. Далі вони нову ціну теж проковтнуть, а бідні будуть палити самокрутки з мохоркою.
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може й так, но про самокрутки, полно табака на рынках из мешков прямо продают и без акцизов, хотя подакцизный товар, так что с этой стороны подорожание может привести к уменьшению доходов в бюджет, вплоть до остановки табачных фабрик и потери рабочих мест...при низкой купівельній спроможності....тут как с коровой, которую больше доить и меньше кормить))
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Разницы нет что ПАЛЫТЫ. ЦЫГАРКИ или ВР,
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глупость сказал , весь этот 90 % контробас Батьки производства Беловежкой Пущи , а им наша цена пофик,
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Я з 01.02. не палю, але ще тиждень тому в будь-якому магазині можна було купити дешеві сигарети виробництва ОРДЛО та РФ.
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Поки ФОПи, таксюки та власники землі не будуть сплачувати податки від доходу матимемо те, що маємо.
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Яка користь Україні від полювання таких "контрабандистів!?
Йшлась би мова про щось дійсно цінне антикваріат, архологія, золото...
На митниці порядок наведіть ідіоти з контрабандою яку ввозять. а не хвалятся зупинкою барахла яке вивозять.
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Чтоб ввозить в Украину что-то ценное, это ценное должен кто-то покупать.
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"Була б спина а покупець сідло знайдеться"...
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Без хорошего прикрытия возить на такие суммы - самоубийство денег или просто планово-показательное мероприятие
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Если честно, та и по фуй та контрабанда сигарет с румынами и с ЕС, если на каждом базаре в каждом городе Юга Украины бабушки торгуют в ТРИ раза дешевле кацапскими сигаретами из т.н. лугандонию и через оккупированную т.н. приднестровию то это ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО для пересичного нищего украинца потому-что? -

"Украинские" монопольные сигаретники кацапского происхождения и имеющие кацапское гражданство полностью оккупировали 96% табачного и ликеро-водочного бизнеса в Украине и каждый месяц поднимают цену на табак, что-бы снабжать баблом россию на войны.
Это пистес. Все украинцы этот беспредел видят а только 95 квартет этого не видит.
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