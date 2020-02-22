EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  4153  60
Материалы по теме:
Все про:Беркут (8582) Шустер (529) автомайдан (242)

 "Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году. ВИДЕО

Командир первой роты оперативного полка "Беркут" Михаил Добровольский заявил, что выполнял приказ, когда беркутовцы избивали активистов Автомайдана в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" в пятницу, 21 февраля,отвечая на вопрос координатора "Автомайдан-Киев" Катерины Кувиты. 

Читайте также: Вернувшиеся в Киев экс-беркутовцы Маринченко и Тамтура остаются подсудимыми и должны являться в суд, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/v3177274
 
 
 Топ комментарии
 
если правда шо в освенциме сжигали евреев то там тоже выполняли приказ
 показать весь комментарий
 
А если приказ с балкона 9 жтажа прыгнуть? Прыгнул бы? Ахфицер ты наш
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А если приказ с балкона 9 жтажа прыгнуть? Прыгнул бы? Ахфицер ты наш
 показать весь комментарий
 
 
Не,так, наказати й подивитися...Наслідки ... "Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году - Цензор.НЕТ 9343
 показать весь комментарий
 
 
Тепер просто має сидіти довічно в тюрмі за виконання незаконного наказу!
 показать весь комментарий
 
То,невтіха. Досі бачу як вони це робили на розі Левашівської й Інституцької... Не разу невиникло бажання дивитися,те відео... -Жах і Сум...
 показать весь комментарий
 
Виноват, а где вы в ментярне увидел офицеров?
 показать весь комментарий
 
 
Бедненький,он же ни в чем не виноват!Ну ничего,скоро дамбас проголосует и ему снова разрешать заниматься любимой работой.
 показать весь комментарий
 
 
если правда шо в освенциме сжигали евреев то там тоже выполняли приказ
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец-то вы поняли! Просто есть работа такая людей убивать!
 показать весь комментарий
 
 
А ты сомневаешься, или фуло думать не велит?
 показать весь комментарий
 
Ну тут сравнивать совсем не корректно .Там сжигали тоже по приказу , сами же заключённые ,, ибо за ослушание приказа тотчас угодили бы сами в топку . А беркутам грозило максимум - увольнение работы . .
 показать весь комментарий
 
Таких уродов борзых нужно просто мочить. Ибо они - биологический мусор, получающий удовольствие от избиения людей. Такие как он не имеют права работать в правоохранительных органах. И тем более не имеют права ходить по этой земле.
 показать весь комментарий
 
 
Час наказати йому здохнути... Цікаво дивитися ,як просто ,воно, наказ виконає... Якщо здохне,то незбрехав,якщо невиконає - розірвати на шматки механізмом !!! "Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году - Цензор.НЕТ 5300
 показать весь комментарий
 
 
Дегенерат. Обычный дегенерат выращенный на наши с вами налоги кравчуками, кучмами, ющенками и януковичами. Ну конечно мамой с папой.
 показать весь комментарий
 
 
приказали бы убить мать родную..не задумываясь бы выполнил.. это отдельный подвид гомосапиенс.. сродни кацапам.. ничего в душе нет..пусто.. да и самой души нет
 показать весь комментарий
 
 
Ну чого їм не дали наказ повіситися???? Було б інтересно подивитись на виконання. "Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году - Цензор.НЕТ 4217
 показать весь комментарий
 
 
А им предлагали, просили перейти на сторону народа, не захотели.
 показать весь комментарий
 
 
Тоже самое говорили и охранники Бухенвальда. - Но это никого не волновало после.
 показать весь комментарий
 
 
Тот кто приказ отдавал нормально себя чухает,
с 40 лет на пенсии , квартира, и минимум 5000 пенсия.
 показать весь комментарий
 
Это урок для нынешних, думать надо, прежде чем замахнуться дубинкой.
 показать весь комментарий
 
 
Преступные приказы не выполняются,а за их исполнение - наказание.
 показать весь комментарий
 
 
Статья 41. Исполнение приказа или распоряжения

1. Действие или бездействие лица, причинившего вред правоохраняемым интересам, признается правомерным, если оно была совершено с целью исполнения законного приказа или распоряжения.
2. Приказ или распоряжение являются законными, если они отданы соответствующим лицом в надлежащем порядке и в пределах его полномочий и по содержанию не противоречат действующему законодательству и не связаны с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
3. Не подлежит уголовной ответственности лицо, отказавшееся выполнять заведомо преступный приказ или распоряжение.
4. Лицо, исполнившее явно преступный приказ или распоряжение, за деяния, совершенные с целью исполнения такого приказа или распоряжения, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
5. Если лицо не осознавало и не могло осознавать преступного характера приказа или распоряжения, то за деяние, совершенное с целью выполнения такого приказа или распоряжения, ответственности подлежит только лицо, которое отдало преступный приказ или распоряжение.
 показать весь комментарий
 
 
Це,не воєнний злочинець,це гестапівець в масовому вбивстві посилається на накази іншого нелюда...Найгуманніше - Спопелити. Питання з геномом нащадків "Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году - Цензор.НЕТ 9353
 показать весь комментарий
 
Эти уроды давали присягу народу, защищать людей, а не избивать и убивать.
 показать весь комментарий
 
 
Простит..ка снова переметнулась. А как лизал, как лизал
 показать весь комментарий
 
 
"Мы выполняли приказы" (из материалов Нюрнбергского процесса)
 показать весь комментарий
 
 
"А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?"

"Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году - Цензор.НЕТ 7331
 показать весь комментарий
 
 
по перше ця тварина дозволила порушити закон банді Януковича і захопити владу ...
потім ця тварюка порушила закон допомагаючи прийняти закон з порушеннями ...
і тількі потім воно виконало закон який суперечить людяності і щє отрумувало задоволєння катуючи людей ...

то чи дійсно воно виконувало закон ?!
 показать весь комментарий
 
 
...под шконку и на черную зону...реванш палачи почуяли..
 показать весь комментарий
 
Може досить вже рекламувати цю шустерівську клоаку ?Продажний маніпулятор і фальсифікатор.
Вчора взагалі під керівництвом цього проститута відбувалась антимайданівсьуа вакханалія.
Чи не пора "припросити" цього канадсько-італійського єврея-заробітчанина ? Йому тут медом намазано,як отій отарі грузин-рехворматорів ?
"Вони всього лиш виконували наказ"-ми це вже з'їли й висрали ще в 2014.
 показать весь комментарий
 
А якщо наказ стрибнути з мосту Патона.....горе міліціонер.
 показать весь комментарий
 
 
"Я просто выполнял приказ"

А получил приказ от кого и т.д. по цепочке определить слабо? А если яйца в двери?
Тянут резину в надежде, что за давностью времени всё забудется или когда к властному корыту проберутся свои баРыги, которые благополучно амнистируют.
 показать весь комментарий
 
СС-овцы тоже "просто выполняли приказ"! В Бабьем Яре. И в Хатыни сожгли людей по приказу, командира - никакой собственной инициативы... Служба такая.... Да, и жгли/расстреливали они без удовольствия, им это не нравилось, но начальник приказал...
 показать весь комментарий
 
Ну это оправдание перед смертной казнью всегда говорят. Неужели думает что введут?
 показать весь комментарий
 
А я думав що то за шалюпа з вухами там сидить.
 показать весь комментарий
 
а слабо его военным трибуналом на пожизненное? а начнет вомущаться, ответить ему тем же - мы просто выполняем приказ!!!! на вопрос чей приказ? ответ - народа Украины!
 показать весь комментарий
 
 
а нічого, що в кримінальному кодексі є стаття про невиконання злочинного наказу? Ви товарищ взагалі якось вивчаєте право чи просто махаєте кийками ліворуч та праворуч???
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, воно за наказом трахнуло б свою матер?
 показать весь комментарий
 
я от знову запитує форумців, які наші дії, щоб це зупинити? Вибори виключаю, бо жодні вибори не давали і не дають шансів Україні НА ЗМІНИ.
 показать весь комментарий
 
Наказ можна виконувати по різному- наприклад як в рашкі- взяти за руки і ноги і занести в автозак. Не думаю, що у нього був писмовий наказ калечити людей
 показать весь комментарий
 
На передачі сподобався Бутусов. Чітко і у крапку завофів лукашку чорнороту
 показать весь комментарий
 
 
Зеля , почему Шустер и беркутовцы в эфире ?
 показать весь комментарий
 
 
мразь!преступные приказы выполняет!
 показать весь комментарий
 
Мразь все мы . Год назад я сказал , что нам всем будет стыдно , а клоунам пох...
 показать весь комментарий
 
ст. 60 Конституції- ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази. В КК окрема стаття - особа звільняється від відповідальності за невиконання злочинного наказу. крапка. ніякі виправдання не можуть бути щодо виконання злочинного наказу.
 показать весь комментарий
 
я, кстати, где-то его могу понять...сложно винить бультерьера в его злобе, если его так воспитал хозяин..судить и наказывать надо верхушку и организаторов, а потом уже этих исполнителей-животных, бойцовских собак,по сути
 показать весь комментарий
 
Ось таку сволоту за наш рахунок утримають в державі,а потім по чиемусь приказу ця сволота потім нас же і б'є і вбиває.Я маю ввиду "беркут".
 показать весь комментарий
 
Ты что не видел, что зверски избиваешь женщин и детей? Приказ он исполнял, ничтожество.
 показать весь комментарий
 
Гражданин себе на тюрьму заработал своею тупостью. Ну почему американский коп в первую очередь, да и в последнюю тоже, руководствуется исключительно законом? Почему немецкий полицай боится превысить полномочия больше, чем получить кирпичом от демонстранта? Почему британский "бобби" даже на вооруженного преступника идет с одной дубинкой, потому что так говорит Закон, и не возмущается? И почему эти ДЕБИЛЫ в сине-пятнистой форме выполняют ТОЛЬКО ПРИКАЗ, даже не задумываясь о его законности?!! Мало того, они даже НЕ ЗНАЮТ законов, регламентирующих их служебную деятельность!!!
 показать весь комментарий
 
І в очах ні тобі сорому, ні співчуття. Про совість просто промовчу.
 показать весь комментарий
 
Оно то вроде он и избивал и он плохой... А вот эти его же "коллеги по цеху", но в декабре 2018-го года - классные посоны:
"Я просто виконував наказ", - беркутівець Добровольський відповів на запитання про побиття автомайданівців у 2014 році - Цензор.НЕТ 7327
Или действия этих отличались от действий тех, кто в 2014-м избивал?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх