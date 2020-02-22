 "Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" в пятницу, 21 февраля,отвечая на вопрос координатора "Автомайдан-Киев" Катерины Кувиты.

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