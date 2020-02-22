 "Я просто выполнял приказ", - беркутовец Добровольский ответил на вопрос об избиении автомайдановцев в 2014 году. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" в пятницу, 21 февраля,отвечая на вопрос координатора "Автомайдан-Киев" Катерины Кувиты.
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+16
если правда шо в освенциме сжигали евреев то там тоже выполняли приказ
+13
А если приказ с балкона 9 жтажа прыгнуть? Прыгнул бы? Ахфицер ты наш
с 40 лет на пенсии , квартира, и минимум 5000 пенсия.
1. Действие или бездействие лица, причинившего вред правоохраняемым интересам, признается правомерным, если оно была совершено с целью исполнения законного приказа или распоряжения.
2. Приказ или распоряжение являются законными, если они отданы соответствующим лицом в надлежащем порядке и в пределах его полномочий и по содержанию не противоречат действующему законодательству и не связаны с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
3. Не подлежит уголовной ответственности лицо, отказавшееся выполнять заведомо преступный приказ или распоряжение.
4. Лицо, исполнившее явно преступный приказ или распоряжение, за деяния, совершенные с целью исполнения такого приказа или распоряжения, подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.
5. Если лицо не осознавало и не могло осознавать преступного характера приказа или распоряжения, то за деяние, совершенное с целью выполнения такого приказа или распоряжения, ответственности подлежит только лицо, которое отдало преступный приказ или распоряжение.
потім ця тварюка порушила закон допомагаючи прийняти закон з порушеннями ...
і тількі потім воно виконало закон який суперечить людяності і щє отрумувало задоволєння катуючи людей ...
то чи дійсно воно виконувало закон ?!
Вчора взагалі під керівництвом цього проститута відбувалась антимайданівсьуа вакханалія.
Чи не пора "припросити" цього канадсько-італійського єврея-заробітчанина ? Йому тут медом намазано,як отій отарі грузин-рехворматорів ?
"Вони всього лиш виконували наказ"-ми це вже з'їли й висрали ще в 2014.
А получил приказ от кого и т.д. по цепочке определить слабо? А если яйца в двери?
Тянут резину в надежде, что за давностью времени всё забудется или когда к властному корыту проберутся свои баРыги, которые благополучно амнистируют.
Или действия этих отличались от действий тех, кто в 2014-м избивал?