 Пограничники со стрельбой задержали браконьера на Киевщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники обнаружили автомобиль и резиновую лодку. Неподалеку автомобиля находился мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения пограничников, как лицо, которое занимается незаконным выловом рыбы.

"На законное требование охранников границы предоставить документы для проверки гражданин начал вести себя агрессивно и дерзко - нецензурно выражался в сторону пограничников, угрожал им физической расправой и в результате принялся бежать в направлении населенного пункта. С целью задержания данного лица пограничный наряд был вынужден совершить два предупредительных выстрела вверх из устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей. В ходе дальнейшего преследования лицо было задержано. Им оказался 41-летний местный житель", - говорится в сообщении.

По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" решение по которому будет принимать суд.

Кроме этого, Национальной полиции направлено уведомление об уголовном правонарушении по ст. 342 УК "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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