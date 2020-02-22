 Пограничники со стрельбой задержали браконьера на Киевщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Пограничники обнаружили автомобиль и резиновую лодку. Неподалеку автомобиля находился мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения пограничников, как лицо, которое занимается незаконным выловом рыбы.
"На законное требование охранников границы предоставить документы для проверки гражданин начал вести себя агрессивно и дерзко - нецензурно выражался в сторону пограничников, угрожал им физической расправой и в результате принялся бежать в направлении населенного пункта. С целью задержания данного лица пограничный наряд был вынужден совершить два предупредительных выстрела вверх из устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей. В ходе дальнейшего преследования лицо было задержано. Им оказался 41-летний местный житель", - говорится в сообщении.
По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" решение по которому будет принимать суд.
Кроме этого, Национальной полиции направлено уведомление об уголовном правонарушении по ст. 342 УК "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
По тексту - вопрос:
Если ранее неоднократно попадал в поле зрения - зачем у известного лица требовать документы?
А стрельбу в подобных случаях имеет смысл упростить законодательно. Боевыми.
З'єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі чергові сили, Збройних Сил України в мирний час мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку для:
відбиття ударів засобів повітряного та підводного нападу по важливих державних та воєнних об'єктах, безпосереднє прикриття яких здійснюється черговими силами;
припинення порушення державного кордону України повітряними суднами збройних формувань інших держав, які не виконують команд (сигналів), що подаються черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами), або застосовують зброю;
припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному просторі України, якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту;
примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних суден;забезпечення виконання...