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Все про:Госпогранслужба (3636) Киевская область (1866) пограничники (1239)

 Пограничники со стрельбой задержали браконьера на Киевщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники во время патрулирования в Киевской области задержали браконьера. Мужчина отказался предоставить документы и начал бежать. Сотрудники Госпогранслужбы вынуждены были применить оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Пограничники обнаружили автомобиль и резиновую лодку. Неподалеку автомобиля находился мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения пограничников, как лицо, которое занимается незаконным выловом рыбы.

"На законное требование охранников границы предоставить документы для проверки гражданин начал вести себя агрессивно и дерзко - нецензурно выражался в сторону пограничников, угрожал им физической расправой и в результате принялся бежать в направлении населенного пункта. С целью задержания данного лица пограничный наряд был вынужден совершить два предупредительных выстрела вверх из устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей. В ходе дальнейшего преследования лицо было задержано. Им оказался 41-летний местный житель", - говорится в сообщении.

По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" решение по которому будет принимать суд.

Кроме этого, Национальной полиции направлено уведомление об уголовном правонарушении по ст. 342 УК "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему" и ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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Источник: https://censor.net.ua/v3177262
 
   
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Пребывание в погранзону нужно ужесточать.
По тексту - вопрос:
Если ранее неоднократно попадал в поле зрения - зачем у известного лица требовать документы?
А стрельбу в подобных случаях имеет смысл упростить законодательно. Боевыми.
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- Пограничники... браконьера на Киевщине ...
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Київська область межує з Гомельською (Білорусь)
Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2087
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Питання незніматься.Неспецифічна діяльність,використання зброї неуставне...
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Стаття 1-1. Право на застосування зброї та бойової техніки в мирний час

З'єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі чергові сили, Збройних Сил України в мирний час мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку для:
відбиття ударів засобів повітряного та підводного нападу по важливих державних та воєнних об'єктах, безпосереднє прикриття яких здійснюється черговими силами;
припинення порушення державного кордону України повітряними суднами збройних формувань інших держав, які не виконують команд (сигналів), що подаються черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами), або застосовують зброю;
припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному просторі України, якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту;
примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних суден;забезпечення виконання...
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Так де в цій статті 1-1 про браконьєрів? Чи прикордонникам більше нічого робити, як браконьєрів ганяти по чисто совковій звичці? Як на мене то кожний повинен займатись своєю справою, в тому числі і рибоохорона, чи як вона там сьогодні називається. Вони ж гроші за це отримують!
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Дійсно, в цій статті про браконьєрів нічого немає. Проте є інша стаття ККУ де сказано про незаконне застосування зброї військовими в мирний час на території України. До речі, по цій статті можуть тягати АТОвців наші славні прокурори. Адже в антитерористичних операціях,згідно закону можуть брати участь тільки аваківці, а ЗСУ ні, тільки на підсилення, на 10й лінії! Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7387
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"Остап" не плутай нормативний документ ВСУ, і прикордонників... У них є свої накази та інструкції... Саме ними вони і керуються... А ти посилаєшся на закон, що діє в ВСУ...
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В ЗСУ діють всі закони України, навіть Закони про працю! Чому зросла кількість оскаржень тупих наказів, тупих командирів, що повилазили із щілин останнім часом і ще живуть в СРСР, в судах?
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Гумконвои из россии чтото не проверяют с таким энтузиазмом...
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Що ти куриш? вже 6-й рік там немає прикордонників. Ти за Зе голосував?
Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 143
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за браконьерство любого вида должна быть уголовная ответственность с приличными сроками или огромные штрафы, без смягчающих обстоятельств
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