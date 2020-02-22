EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  278  16
Материалы по теме:
Все про:Горбатюк (408) преступления против Майдана (100)

 По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк. ВИДЕО

На сегодняшний день в делах об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда.

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" начальник Управления специальных расследований ГПУ в 2014-19 гг Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ.

"За все время расследованиия более 450 лицам сообщено о подозрении, более 300 отправлены в суд. Относительно убийств - сообщено о подозрении 68 лицам. По 16 из них обвинительные акты направлены в суд. При этом на сегодняшний день по делам об убийствах нет ни одного приговора.

56 решений суда о признании виновными касаются несложных, одноэпизодных дел, где было применение насилия правоохранителями или похищение и избиение титушками. 11 человек приговорены к лишению свободы.

По наиболее тяжелым эпизодам, в том числе убийствам 20 февраля, подозрения сообщены 33 лицам. Это 26 экс-беркутовцев и 7 бывших высокопоставленых чиновников, включая бывшего президента, министра МВД, командира внутренних войск", - рассказал Горбатюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Горбатюк рассказал о разговоре с Богданом про дела Майдана на встрече с Зеленским: "Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства милиционеров. Значит, все, дальше не надо расследовать". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3177237
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так ви вже відпустили беркут без суду, тому саме ваша влада зробила подальші суди неможливими.
 показать весь комментарий
 
 
А до цього п'ять років їм яйця мішали довести справи до суду?
 показать весь комментарий
 
 
це так виправдовує зюзю - просто капець!
тундра у захваті
 показать весь комментарий
 
 
"Провокатора"? Тобто натикати тебе носом в твоє ж гі..но - це по твоєму провокація?
 показать весь комментарий
 
Так, це виправдовує зюзю-сивочолого гетьмана!
Ти правий.
 показать весь комментарий
 
а з чого це ваш зюзенський зсивочолів - Марусю Звіробій побачив? чи Федину?
 показать весь комментарий
 
 
Ти не перескакуй, розумнику, а дай відповідь: чому за п'ять, а нині вже шіть, років так нікого і не засудили за злочини на майдані?
 показать весь комментарий
 
тому, що докази для об'єктивного суду мають бути залізобетонними, а це довго
а от коли настав час суду - кацапоїдні зюжопошники їх звільняють
то може годі тобі, оленеводе, стріли переводити, а мати мужність визнати антиукраїнську сутність зюкодли?
тут тобі не тундра
 показать весь комментарий
 
не для того зюкловани приходили до влади, щоб засуджувати вбивць майдану
вони хочуть крові патріотів
 показать весь комментарий
 
 
А Лукаш доводила що майданівці вбивали один одного.
 показать весь комментарий
 
 
От одного только слова "підозра", прям мороз по коже. А некоторые с этим живут. И, надо сказать, неплохо живут!
 показать весь комментарий
 
І при цьому ви підтримуєте прихильників цієї недолугої влади.
 показать весь комментарий
 
Зато счас авакяны вам раскажут какие класные у нас мусора как они никого не убивали и не били и не стреляли даже более того эти мусора в ато стояли около шлагбаума герои млять!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх