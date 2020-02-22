 По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк. ВИДЕО

Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" начальник Управления специальных расследований ГПУ в 2014-19 гг Сергей Горбатюк, информирует Цензор.НЕТ.

"За все время расследованиия более 450 лицам сообщено о подозрении, более 300 отправлены в суд. Относительно убийств - сообщено о подозрении 68 лицам. По 16 из них обвинительные акты направлены в суд. При этом на сегодняшний день по делам об убийствах нет ни одного приговора.

56 решений суда о признании виновными касаются несложных, одноэпизодных дел, где было применение насилия правоохранителями или похищение и избиение титушками. 11 человек приговорены к лишению свободы.

По наиболее тяжелым эпизодам, в том числе убийствам 20 февраля, подозрения сообщены 33 лицам. Это 26 экс-беркутовцев и 7 бывших высокопоставленых чиновников, включая бывшего президента, министра МВД, командира внутренних войск", - рассказал Горбатюк.

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