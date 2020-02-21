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Все про:ветераны (661) патрульная полиция (1389) Билошицкий (30)

 "Поїдь, с#ка, на передову", - гражданин упрекает полицейского, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов. ВИДЕО

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий обнародовал кадры общения ветерана-полицейского с агрессивным гражданином, который попрекал полицейского тем, что он якобы не был в зоне ООС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Билошицкий отметил: "Александр Нетребко. В прошлом заместитель командира 1-го батальона 79-й бригады. Человек прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой людей: бойцов ... украинцев, воевавших против врага нашего государства. Получил два ранения. Боевых, а не от самострела по "синему делу".

Был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом "За мужество" 3-й степени. И, закончив военную карьеру, не покинул служения народу Украины - продолжил службу в патрульной полиции.

На видео вы можете увидеть как из Александр Нетребко общается гражданин. С боевым офицером, который имеет большой авторитет в войсках и среди людей!

И это не исключение и не один случай. Это случается почти каждый день, ведь кроме Александра Нетребко, у нас еще более 1000 участников боевых действий, в самый тяжелый для страны время 2014 год выступили в защиту украинского народа.

Я лично горжусь как боевыми подвигами Саши Нетребко, так и его выдержкой как полицейского, ведь слушать такое очень противно даже тому, кто не прошел всего того, что прошел он ...

Не забывайте, что те, кто вас оберегают и захищать - такие же люди, как и все. Как много вы о них знаете чтобы делать какие-либо выводы?"

Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 01
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 02
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 03
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 04
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 05
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 06

Источник: https://censor.net.ua/v3177236
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Хватит разжигать ненависть между людьми в Украине такими новостями .
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Что делать с быдлом , а его в Украине хот лопатой гребите. Вот в чем вопрос
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Как что? Дать ему импотентную медицину, безработицу и коррумпированные суды! А, уже...
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Порохоботы уже давно ее разжигают, у руских научились.
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса ! Походу Украину уже ничего не спасёт .
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Ты это поди и своей рускомирской братии оповести. Как говорится, "в семье не без урода", особенно, если подготовкой урода занимались СМИ, сами того не ведая..
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Ну цей громадянин взяв приклад з президента.
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Да, судя по представленным на каналах видео правоохранители вели себя достойно. А вообще, гнилой эпизод в нашей истории!!!
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Навряд чи цей агресивний бидло-"гражданін", який посилає ветерана на передову, сам там хоч раз був...бо таке бидло-стрілочники, які вийшли проти того, щоб евакуйованих селили саме у них, а поселили десь у інших - воно стрілочник у всьому.
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А как быть с тем стрелочником, который направил эвакуированных к этому стрелочнику?
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Да е..ть их не должно, кого куда отправляют. Делают - значит надо. В Калифорнии кидали камни в эвакуированных ? В раске федераске жгли покрышки и ставили баррикадки в Тюмени, когда туда привезли с Китая граждан ? А тут быдло неграмотное тупорылое вылезло и давай в своих же граждан камни кидать, да обещать спалить их нах...
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Какой президент , такое и общество , какое общество, такой и президент. Они стоять друг друга.
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Избиратель оманского янелоха... Зелёное быдло все такое. Без исключений.
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Вы правы. На диванных петиков вся надежда. Настанет тот час, когда, наконец, все они придут в военкоматы. И тогда я не завидую х.йлу!
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Он воно шо. А я думаю куди це зникла Лєнка. "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів - Цензор.НЕТ 4444
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Щось в статті посилання нема , звідки інфа.
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я не понял 79 бригада что брала участвие в изоляции Санжар ?
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У статті нема місця, де відбувалася ця подія.
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Авакян для своїх піар-акцій прикривається ветеранами. Щось схоже було під час протестів євробляхерів. Зрозуміло ж що місцевого дурисвіта я не виправдовую - передком не попрікають, тим паче ті, кого там не було.
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Таке ж п'яне бидло вчора в Нових Санжарах ходило і перегаром воняло та на дорогу лягалО. Поки таке бидло на вулицях не буде отримувати сходу по мордяці порядку не буде... На жаль...
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