 "Поїдь, с#ка, на передову", - гражданин упрекает полицейского, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Билошицкий отметил: "Александр Нетребко. В прошлом заместитель командира 1-го батальона 79-й бригады. Человек прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой людей: бойцов ... украинцев, воевавших против врага нашего государства. Получил два ранения. Боевых, а не от самострела по "синему делу".

Был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом "За мужество" 3-й степени. И, закончив военную карьеру, не покинул служения народу Украины - продолжил службу в патрульной полиции.

На видео вы можете увидеть как из Александр Нетребко общается гражданин. С боевым офицером, который имеет большой авторитет в войсках и среди людей!

И это не исключение и не один случай. Это случается почти каждый день, ведь кроме Александра Нетребко, у нас еще более 1000 участников боевых действий, в самый тяжелый для страны время 2014 год выступили в защиту украинского народа.

Я лично горжусь как боевыми подвигами Саши Нетребко, так и его выдержкой как полицейского, ведь слушать такое очень противно даже тому, кто не прошел всего того, что прошел он ...

Не забывайте, что те, кто вас оберегают и захищать - такие же люди, как и все. Как много вы о них знаете чтобы делать какие-либо выводы?"











