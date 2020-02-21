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Все про:ветераны (661) патрульная полиция (1390) Билошицкий (30)

 "Поїдь, с#ка, на передову", - гражданин упрекает полицейского Нетребко, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов. ВИДЕО

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий обнародовал кадры общения ветерана-полицейского с агрессивным гражданином, который попрекал полицейского тем, что он якобы не был в зоне ООС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Билошицкий отметил: "Александр Нетребко. В прошлом заместитель командира 1-го батальона 79-й бригады. Человек прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев, а еще вел за собой людей: бойцов ... украинцев, воевавших против врага нашего государства. Получил два ранения. Боевых, а не от самострела по "синему делу".

Был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом "За мужество" 3-й степени. И, закончив военную карьеру, не покинул служения народу Украины - продолжил службу в патрульной полиции.

На видео вы можете увидеть как из Александр Нетребко общается гражданин. С боевым офицером, который имеет большой авторитет в войсках и среди людей!

И это не исключение и не один случай. Это случается почти каждый день, ведь кроме Александра Нетребко, у нас еще более 1000 участников боевых действий, в самый тяжелый для страны время 2014 год выступили в защиту украинского народа.

Я лично горжусь как боевыми подвигами Саши Нетребко, так и его выдержкой как полицейского, ведь слушать такое очень противно даже тому, кто не прошел всего того, что прошел он ...

Не забывайте, что те, кто вас оберегают и захищать - такие же люди, как и все. Как много вы о них знаете чтобы делать какие-либо выводы?"

Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского Нетребко, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 01
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского Нетребко, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 02
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского Нетребко, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 03
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского Нетребко, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 04
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского Нетребко, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 05
Поїдь, с#ка, на передову, - гражданин упрекает полицейского Нетребко, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов 06

Источник: https://censor.net.ua/v3177236
 
 
 Топ комментарии
 
Навряд чи цей агресивний бидло-"гражданін", який посилає ветерана на передову, сам там хоч раз був...бо таке бидло-стрілочники, які вийшли проти того, щоб евакуйованих селили саме у них, а поселили десь у інших - воно стрілочник у всьому.
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Что делать с быдлом , а его в Украине хот лопатой гребите. Вот в чем вопрос
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Ну цей громадянин взяв приклад з президента.
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Но этот тип уверен , что он защищает себя и своих детей от смертельной опасности . И для этого у него есть основания . И этот мент , даже если нацепит на себя медальки , для него никакой не герой , ... Как то так . Думаю , что мент это тоже понимает .
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Он напился и позориться мягко говоря ,проспится и поймёт, что опозорился и попал в прессу и кадр и где то придётся ему оправдываться если узнают, на нормальную работу точно брать не станут, он сам себе создал такую репутацию которую теперь не изменишь "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів - Цензор.НЕТ 4514 "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів - Цензор.НЕТ 8448
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Всё может быть . Может после смены власти и героем стать . Это тоже вариант . Всё ж таки против космонавтов и бронетехники , с голыми руками стоял .
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А представь что протестующие санжарцы , тоже могут быть ветеранами . Не все конечно . Но и менты тоже не все .
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А кому адресуешь если не секрет по смыслу всем если приставить линейку к началу твоего поста "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів - Цензор.НЕТ 531 ,да а на счёт ветеранов скажу так многие из них видели смерть товарищей и побывали на войне и на вряд ли будут находиться в той толпе по данному поводу
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В такое время живём , что селян воевавщих тоже не мало . Тем более , что в основом в начале войны их и брали в армию . Щас так же . А теперь они даже доказать своё участие в боевых действиях , не всегда могут .
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Таким способом обычно доказывают те ,кто воевал как бы, но не на самом деле ,ну например с дивана через инет по карте гугл или настольным набором солдатиков и техники приобретённым в детском мире "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів - Цензор.НЕТ 5736
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Тело хмельное чешет языком вроде бы по украински, но почему так прёт кацапом ?
Ещё раз убедитесь, местные "борцы" за мову, не в том дело на каком языке говорит мразь, а в том, что и как она говорит....
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.."Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів - Цензор.НЕТ 4504 Богдан Розновець 11562727
..де у кого вже КОРОНА злітає......оці "космонавти" це чиїсь діти і онуки ... демонструють СИЛУ перед Людьми з Села ... Аваков вважав Вас більш ЦИВІЛІЗОВАНИМ .. а Ваші підлеглі ведуть себе як ВИРОДКИ і УБЛЮДКИ ... Шановні Українці ..мусимо МАТИ контроль над силовиками ..інакше це невиховане БИДЛО .. має шанс вести себе як зі Студентами на Майдані 2013 ... БУДЬТЕ пильні ..і цих УБЛЮДКІВ в скафандрах мабуть є сім"ї ..рідня .. ЗВІДКИ така ДИКІСТЬ ...в СМЕРТЕЛЬНУ ситуацію можуть потрапити Люди із-за ТУПОРИЛОСТІ влади .. Ізраїль відказався евакуювати своїх громадян .. США в закриту зону військових шпиталів .....НЕховайтеся ....зе-соросята-сіоністи НЕ розгорнули шпиталь в безпечній зоні ..як китайці ПОБУДУВАЛИ шпиталі - при НЕОБХІДНОСТІ зону можно утилізувати ...а повезли ЙМОВІРНУ загрозу ..в НАСЕЛЕНИЙ пункт .. де Люди Діти і Онуки . ..ЗЕ-банда і паРаша діють в УНІСОН ..бронетехніку ПРОТИ Людей ..селян ..чисто по-паРашному .... робіть ВИСНОВКИ Люди...
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Якщо когось посадять з селян,то на Україні можна ставити жирну крапку і йти ставати,федеральним округом Московії.
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Навіть овоч , в села бронетехніку не посилав . Але це зробили оманський з рюкзаковим проти своїх виборців . А тепер ще зі страху когось з селян і посадять .
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Коротше кажучи,на цю всю жвачку.навіть свідомі прихильники минулоїх влади повелися.Щось стає вже зовсім хріново.
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Это называется социальное программирование. Даю установку... полиция это достоинство, долг, честь.... народ пьяный и недалекий хам.... А когда то СМИ рисовали прямо противоположную картину. Повестка была другая.
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Титушня , как правило подвыпившая.
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А герои-космонавты на бронетранспортёрах .
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Зекоманда своими регулярными зашкварами , сама эти установки и поломает . Дешовый газ , собаки-валюта , 4 тыс$ зарплаты , оманы , глаза путена , и т.д..
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Это уже давняя проблема. Бывает и атошники друг другу не верят, но самое тупое, это когда просто гражданский, у которого в мозгу насрато и пытается что-то доказать, что ты там не был, потому что : "хто там был, так не гаварят", или еще какой-то бред из за засратых мозгов. Накрутили себе какой-то херни еще от афганцев наслушались видать и накрутили уже сами себе .
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Запитання було справедливе.ВСУ як і поліцаї,сидять на шиї народу.Народ їх корме,одіває,купує зброю.А навіщо їх содержати,коли в країні розгулює кримінал,а на фронті ніхто не збирається визволяти людей і землю?Де були збройні сили,коли в Криму студенти співали гімн України,де були збройні сили,коли добровольці стояли на блок постах в Одесі,Жапорожжі та других містах?Де були збройні сили,коли віддали 450 км кордону?Де були збройні сили,коли добровольці просили допомоги?На добровольців більше надії,ніж на таких захисників.
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