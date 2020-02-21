 Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах. ВИДЕО

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея ввиду выборы и собственные корысные интересы. К сожалению это все вылилось в такое недостойное, постыдное поведение.

Вчера задержали 24 человека. Всех отпустили, кроме 1 человека, который будучи пьяным разогнал "Ниву" и направил ее на строй нацгвардейцев. Еще 6 человек в ближайшие сутки получат подозрения с обращением к суду об их аресте. Это те кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, он в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Это те кто бросал камни в автобусы, те кто активно дрался с полицейскими и мешал их работе, те кто кричал "мы вас всех сожгем", были и дургие призывы пьяные и трезвые", - сообщил министр.

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Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. "голые руки и щиты". В результате пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще 1 женщине стало плохо.

По мнению Авакова те, кто повел себя преступно, должны получить наказания. "Если мы простим это, всех отпустим на свободу и извинимся, у нас никогда не будет порядка", - подчеркнул он.

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