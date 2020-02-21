 Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах. ВИДЕО

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея ввиду выборы и собственные корысные интересы. К сожалению это все вылилось в такое недостойное, постыдное поведение.
Вчера задержали 24 человека. Всех отпустили, кроме 1 человека, который будучи пьяным разогнал "Ниву" и направил ее на строй нацгвардейцев. Еще 6 человек в ближайшие сутки получат подозрения с обращением к суду об их аресте. Это те кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, он в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Это те кто бросал камни в автобусы, те кто активно дрался с полицейскими и мешал их работе, те кто кричал "мы вас всех сожгем", были и дургие призывы пьяные и трезвые", - сообщил министр.
Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. "голые руки и щиты". В результате пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще 1 женщине стало плохо.
По мнению Авакова те, кто повел себя преступно, должны получить наказания. "Если мы простим это, всех отпустим на свободу и извинимся, у нас никогда не будет порядка", - подчеркнул он.
А Украина больше не твоя страна - ты тут не живёшь.
Как всегда : задержали и отпустили, они ведь свои титушки ментовские, а впереди еще много таких провокаций.
Янелоха под суд, за антиукраинскую деятельность, остальных, гнать сцаными тряпками в Ростов. Портнов, Лукаш... скоро Янык на ТВ будет... А там и кровосися подкатит. Во власти предатели. Кто сомневается - на "Квартал 95"... у них головки отбиты, и мозгов бог не дал.
Serendipity.ua
@Blonde75819970
Думаю многим будет это интересно почитать. Ветеран АТО,друг Сенсея - "Ермак -кадровый офицер РФ,есть фото с Медведевым. Аваков сотрудничает с Сурковым и Могилевичем и крышует российскую агентуру."
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201775_1582308345
а вони завжди бушують - робота у вас така ! ..))
Можна було і без бузи мітингувать, а то охлос як банда, за камінюччя зразу хватається!
мол, вот она, ваша "украинская соборность" !
граждан Украины. Потому граждане Украины и выступили с протестами. Протесты не против украинцев из Ухани. А против действий ГОСУДАРСТВА, не организовавшего карантин надлежащим образом, чтобы не спровоцировать панику и и конфликты.
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
В госпиталь МВД Аваков уханьцев почему-то не поместил.
Граждане украины выступили против граждан Украины их Ухани. Насколькол нудно упороться соей, чтоб отрицать очевидное, лол
Протесты были конкретно против граждан Украины их Ухани.
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
Если бы было належащее информирование, паники бы не было.
Если бы уханьцев поместики в закрытую клинику МВД, или на территории
закрытой воинской части, где успешный карантин не вызывает никаких вопросов,
то никаих трений бы не возникло.
Аваков побоялся помещать уханьцев в клинику МВД !
А это значит, что никакой гарантии безопасности у него не было !
И всё же, он потащил уханьцев в густонаселённый район в самом центре Украины.
Чем сознательно и спровоцировал конфликт.
Отвезти уханцев в надёжное место в малолюднм районе Аваков не захотел.
Он их выгрузил в центре страны, а потом делает вид что он ни при чём.
Или он уже удельный князь или арабский шейх? Его обязанность соблюдать закон иначе нахрен он не нужен.
ко Дню Соборности (это какой же народ у нас так ненавидит всё украинское,
и так любит устраивать спланированные провокации ?)
И всё было заочено именно для этой провокации.
Скабеевы с Соловёвыми пережили множественные оргазмы прямо в эфире.
"Вот вам ваша "Соборность" во всей красе!"