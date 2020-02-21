EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  10942  194
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2967) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах. ВИДЕО

Правоохранители будут добиваться наказания для активных участников беспорядков в Новых Санжарах.

Об этом глава МВД Арсен Аваков заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея ввиду выборы и собственные корысные интересы. К сожалению это все вылилось в такое недостойное, постыдное поведение.

Вчера задержали 24 человека. Всех отпустили, кроме 1 человека, который будучи пьяным разогнал "Ниву" и направил ее на строй нацгвардейцев. Еще 6 человек в ближайшие сутки получат подозрения с обращением к суду об их аресте. Это те кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, он в тяжелом состоянии сейчас в больнице. Это те кто бросал камни в автобусы, те кто активно дрался с полицейскими и мешал их работе, те кто кричал "мы вас всех сожгем", были и дургие призывы пьяные и трезвые", - сообщил министр.

Читайте: Аваков о событиях в Новых Санжарах: "День необычных вещей и стыда"

Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. "голые руки и щиты". В результате пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще 1 женщине стало плохо.

По мнению Авакова те, кто повел себя преступно, должны получить наказания. "Если мы простим это, всех отпустим на свободу и извинимся, у нас никогда не будет порядка", - подчеркнул он.

Также читайте: За протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/v3177232
 
 
 Топ комментарии
 
Хто він такий щоб комусь прощати? Його самого мають давно судити, ще за здачу Криму, коли він за 2 млн. баксів продав посаду керівника УМВС Криму проросійському менту який взяв і присягнув Аксьонову на вірність! І це Аваков буде комусь прощати? Аваков сам має ставати на коліна і просити пробачення! Ким він себе уявляє? Богом? Насправді він гівно і скоро всі це побачать!
 показать весь комментарий
 
Самі створили подію, а покарають пересічних зешанувальників... Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6793
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Может с себя нужно начинать? Хоть одного мусора наказали за превышение служебных полномочий? Пока в стране не будут уважать полицию порядка не будет. Уважать конечно же в хорошем смысле, а не просто бояться её.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За такі речі , однозначно має бути кримінальна відповідальність . Ці виродки , що блокували проїзд - мусять бути покарані . Не можна потурати злу .
 показать весь комментарий
 
 
Мой унитазы в Польше молча.
А Украина больше не твоя страна - ты тут не живёшь.
 показать весь комментарий
 
СОБАКОВ НАДЕЕТСЯ ДОБЕЖАТЬ ДО ИТАЛИИ?
 показать весь комментарий
 
 
хоть одного вооруженного сепара-террориста авакяновцы задержали за время работы авакяна? или только колхозников безоружных смелые *******?
 показать весь комментарий
 
 
Пока не уберут этого иудо-армянского упыря, провокации будут продолжаться.
Как всегда : задержали и отпустили, они ведь свои титушки ментовские, а впереди еще много таких провокаций.
 показать весь комментарий
 
 
Хоть прости хоть не прости. Порядка у Тебя в стране, аваков, не будет в любом случае.Как не было , так и не будет. А ты , аваков , все равно отсюда через два года свалишь, вместе с украденным.
 показать весь комментарий
 
 
Действия правительства, МЧС, МВД, МОЗ по эвакуации украинцев из Китая абсолютно бездарны и не профессиональны - это и породило недоверие людей к действиям властей.
Янелоха под суд, за антиукраинскую деятельность, остальных, гнать сцаными тряпками в Ростов. Портнов, Лукаш... скоро Янык на ТВ будет... А там и кровосися подкатит. Во власти предатели. Кто сомневается - на "Квартал 95"... у них головки отбиты, и мозгов бог не дал.
 показать весь комментарий
 
 
Тов сьо фігня. Після нього почалась тема про Майдан. Лукаш там влаштувала срач. Всі щось кричать одночасно і ніфіга не розбереш. Вимкнув. Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 1317
 показать весь комментарий
 
 
Как ком в горле,как раз тем,кто 5 лет саботировал эти расследования.Свыня и его прихвостни за всё ответят.Процесс пошёл.А то возомнило в себе неприкасаемого.
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомное, панамская прокуратура это не "стопроцентная" украинская и она показала цену всем фейкам Портнова.
 показать весь комментарий
 
 
Новорасиянец,печерский суд постановил принудительно доставить свыню в гбр.
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, так Печерский суд на[одится в офшора в Панаме или на Кипре?
 показать весь комментарий
 
 
Для тебя,ущербное,на маскве.Новой твоей радзімы
 показать весь комментарий
 
яка чудова вилочка виходить - відволікли всіх і українців і всіх поза межами України, хто хоч якось цікавиться тим що в нас робиться від Дня Пам'яті Героїв Небесної Сотні., від нової ескалації там де ''нада просто пєрєстать стрєлять'', переслідування учасників ООС та волонтерів, від різних оманів і інших зашкварів і т.д. все цього нічого нема і не було, є тільки Нові Санжари. на весь світ вже відоме містечко. так ще й яка причина гайки закрутить під гаслами ''навєдьом парядак'' і бубочки схавають і під всєобщий адабрямс -бєбєбєбєбєбєбєбє
 показать весь комментарий
 
 



Serendipity.ua

@Blonde75819970

Думаю многим будет это интересно почитать. Ветеран АТО,друг Сенсея - "Ермак -кадровый офицер РФ,есть фото с Медведевым. Аваков сотрудничает с Сурковым и Могилевичем и крышует российскую агентуру."

Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9531
 показать весь комментарий
 
 
"Провокатор" беспорядков в Новых Санжарах Чередниченко связан с нардепом Ильей Кивой, а значит с Аваковым.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201775_1582308345
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомное, устроить провокацию дешевле, чем реально заботиться о людях.
 показать весь комментарий
 
 
Лишнехромосомное, у тебя )(уйло какое-то всемогущее получается!
 показать весь комментарий
 
Лишнехромосомное, так ты и считать не умеешь!?
 показать весь комментарий
 
"сейчас это активно тиражируется вражеской пропагандой" - Что , и западную прессу )(уйло скупил? Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3457
 показать весь комментарий
 
Вчора проходило слухання в ООН по ініциативі України - хтось його коментує?...крім заяви ООН про неадекватність та жорстокість реакції новосанжарівців на поверненя українців з Китаю...
 показать весь комментарий
 
 
Вчора Аваков мав бути з поминиючими жертв Майдану , а він мужньо піарився на картинці з провокаторами.
 показать весь комментарий
 
 
Просто стыдно за наших людей, которые готовы своих же убить в принципе ни за что! Стыдно.............
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку постидайтесь за розкрутку жаху про короновірус, за приховання ідей про рішення з поверненням українців з Китаю, про провокативну таємничість й безкомунікативність з людьми , яких просто розбурхала ця операція таємничості влади - хто саме кинув перший каміньтипу інформації у мізки жителів , а хто почав кидати справжні камні у приїжджаючих...
 показать весь комментарий
 
 
А им скажут прыгать с 9 этажа , они тоже прыгнут? Не несите ерунды... все пытаетесь найти проблему в ком то, в себе сначала ищите.! Был и бы мозги , не прыгнули бы, а если в голове нема, в жопе не занять!
 показать весь комментарий
 
 
Минера моста Метро в Киеве Аваков вызвался взять на поруки, а гражданам предложил понять, простить и отпустить.Не смотря на то, что из-за него почти полдня была парализована часть Киева,сколько граждан Украины тогда пострадало? Странное избирательное наказание у Авакова , это у нас так законы прописаны? Минера, по сути террориста-на поруки, митингующим - строгое наказание, чтобы порядок был в стране .
 показать весь комментарий
 
 
А дело своего сына рюкзакова замяли!
 показать весь комментарий
 
 
А далі - заяви Венедиктової , далі рішення печерського суду по Порошенку з прпримусовим приведенням до Венедиктової ... чи незабагато всього цього за добу?
 показать весь комментарий
 
 
Во гнида, раздухарился, набивает себе цену, не хочет терять свою кормушку - падло. Сгинь - нечисть, - сгинь!!!
 показать весь комментарий
 
 
Что за выборочное наказание? - Ганьба!!!
 показать весь комментарий
 
 
А что Аваков имеет ввиду под словами,,если мы им это простим,,?Кому и что этот лицемер хочет прощать или кого наказывать?Тех кого привезли в заброшеный отстойник где нету даже элементарных условий содержания в карантине или тех кто просто боится при современной медицине в Украине за себя и за своих детей?
 показать весь комментарий
 
 
Ми вже бачили, як аваковські тітушки починають постановочні бійки з аваковськими поліціянтами на мирних демонстраціях, щоб налякати демонстрантів, як цих тітушок забирають поліціянти, а потім відпускають. Кишенькові тру-ля-ля і тра-ля-ля, якщо треба шефу, можуть почубитися між собою.
 показать весь комментарий
 
 
Спланировав и осуществив операцию под названием "Возвращение из Китая" Аваков и Ко закричали "Держи вора!"
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы активно защищают безпредельщиков,к чему бы это
 показать весь комментарий
 
 
Проверено на опыте и выявлена корреляция - когда "порохоботы" бушуют, зебилам в это время выравнивают ещё одну извилину по лекалу - струя мочи в глаза.
 показать весь комментарий
 
 
когда "порохоботы" бушуют

а вони завжди бушують - робота у вас така ! ..))
 показать весь комментарий
 
 
Тебе-то проще, а у "порохоботов" - проблема - ещё не придумали выключатель для мозгов.
 показать весь комментарий
 
В результате пострадали 9 полицейских, один из которых в тяжелом состоянии, еще 1 женщине стало плохо. От водки.Источник: https://censor.net.ua/n3177232
 показать весь комментарий
 
Всё как то выборочно...за 6 лет столько таких подобных моментов было и никто не реагировал Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9723
 показать весь комментарий
 
Аваков организовал титушек, подставил зеленую соплю и опозорил страну на весь мир! А зеленая сопля сидит и делает вид что ничего не понимает!
 показать весь комментарий
 
 
а во Львовской и Тернопольской областях - тоже Аваков организовывал? Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2006
 показать весь комментарий
 
 
Если бы это не было спецом организовано то титушки там бы не появились. Они бесплатно не приезжают.
 показать весь комментарий
 
 
А что тут удивительного, ты же можешь иметь флаг Великобритании и оставаться лишнехромосомным.
 показать весь комментарий
 
И почему коррупцию не загоняют на карантин,ведь она разъедает людей в государстве в сотни разы сильнее, чем этот грипп или корь...власть выбрали для борьбы с коррупцией,со всем остальным прежняя власть справлялась и неплохо если сравнивать...
 показать весь комментарий
 
Не сприймаю Авакова за його ігнорування держмови, але простягати руки до поліцейських дохле діло, для цього повинні бути вагомненні аргументи, а їх в даній ситуації не було!
Можна було і без бузи мітингувать, а то охлос як банда, за камінюччя зразу хватається!
 показать весь комментарий
 
-"Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка,"...перефразируя можно сказать-" никогда не простим чтобы не допустить очередной Майдан"....
 показать весь комментарий
 
 
...завозить автобусы с "узниками Уханя" в сопровождении бэтэров, роты нац.гвардии и толпу титуханов-провокаторов в мирное село-это на какую реакцию жителей рассчитано было?...посеешь ветер, пожнешь бурю...
 показать весь комментарий
 
 
потому что до прибытия еще бузотерить начали. память коротка как у девочки)))
 показать весь комментарий
 
..так через "колено" нагибать людей, не есть по государственному умно...решить вопрос расположения людей, имея такой запас времени, при наличии мозгов , можна было совсем по иному..а так весь мир в акуе, кацапи рвут тему, местный люд до предела обозлен...и пр. прелести силового решения получили уже и еще отгребать долго будем...
 показать весь комментарий
 
И потом все шустеры, романенки и прочие блоггеры организованно загавкали,
мол, вот она, ваша "украинская соборность" !
 показать весь комментарий
 
не, началось еще со спивания гимна и покрышек во Львовской области
 показать весь комментарий
 
Государство (в том числе и в лице Авакова) не обеспечило гарантированную безопасность
граждан Украины. Потому граждане Украины и выступили с протестами. Протесты не против украинцев из Ухани. А против действий ГОСУДАРСТВА, не организовавшего карантин надлежащим образом, чтобы не спровоцировать панику и и конфликты.
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
В госпиталь МВД Аваков уханьцев почему-то не поместил.
 показать весь комментарий
 
Государство обеспечило гарантированную юезопасность. как подтверждение - паникующих дебилов разогнали, жалко что не очень жестко
Граждане украины выступили против граждан Украины их Ухани. Насколькол нудно упороться соей, чтоб отрицать очевидное, лол
Протесты были конкретно против граждан Украины их Ухани.
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую.
 показать весь комментарий
 
 
Если возникла паника, то государство НЕ ОРГАНИЗОВАЛО НИЧЕГО !
Если бы было належащее информирование, паники бы не было.
Если бы уханьцев поместики в закрытую клинику МВД, или на территории
закрытой воинской части, где успешный карантин не вызывает никаких вопросов,
то никаих трений бы не возникло.
Аваков побоялся помещать уханьцев в клинику МВД !
А это значит, что никакой гарантии безопасности у него не было !
И всё же, он потащил уханьцев в густонаселённый район в самом центре Украины.
Чем сознательно и спровоцировал конфликт.
 показать весь комментарий
 
 
Гарантированная безопасность получила камнем по башке причём своим же.
 показать весь комментарий
 
Аваков хотел спровоцировать конфликт - он его спровоцировал.
Отвезти уханцев в надёжное место в малолюднм районе Аваков не захотел.
Он их выгрузил в центре страны, а потом делает вид что он ни при чём.
 показать весь комментарий
 
 
Зная крайний резонанс в мире по поводу этого вируса, разумно думая за всех людей Украины и прилетевших, надо было просто без пиара забрать людей и разместить на организованной неформальной территории под наблюдением врачей, а так скафандры и полиэтиленовые шторы в самолёте, в кондом ещё надо было всех укутать вместе с самолётом для большего страха.
 показать весь комментарий
 
Конечно, то, что происходило, аморально, но, как стало традицией, ВЛАСТЬ себя никогда не признает виновной даже на малую долю!!! Или в данной "ЭПОПЕЕ" действия власти, в том числе и на инфополе были безупречны? "Даже первый анализ показывает: у людей определенных была истерика, у кого-то был испуг, у кого-то страх, а кто-то на этом пытался греться, имея ввиду выборы и собственные корысные интересы." - сказал Аваков и лично у меня тут же возникло чувство то, что совсем недавно (но не для подозреваемых по "Шеремету") - ЛИЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ власть имущих, как улика против подозреваемых в чем-то. А еще перекликается со словами Зеленского, что угрозы нацбезопасности на этом закончились, хотя агрессия РФ нiкуди не зникла... Надо ли так понимать, что особо рньяные политические соперники теперь найдут надежную опеку непревзойденной правоохранительной и судебной системы - уже заранее говорится, что это нельзя простить (без суда) с сетованием, что "у нас не будет порядка" - в Украине? или у правящей силы (по аналогии с партийно-политическими упреками)?
 показать весь комментарий
 
О прости меня господин Аваков ибо грешен я и трижды ***** вас вчера послал...
 показать весь комментарий
 
 
Ты нарушил правила форума - у тебя одни матюки - значит ты должен быть удалён. .
 показать весь комментарий
 
Ой, какой на хрен порядок у тебя может быть, да ты всё время прощаешь, прощаешь убийц, которые убивают, а ты их покрываешь, покрываешь игральный бизнес, который приносит тебе баснословную прибыль, а скандал с рюкзаками, ну и т.д. и т.п. Так-что, чья бы корова мычала...
 показать весь комментарий
 
 
Українці, щоб не бути бидлом, та не грати на руку тому підступному ворогу, який створив цю ситуацію, ви просто замість того щоб боротися з такими самими простими українськими громадянами, одразу йдіть до організаторів заходів у Кабмін, Раду, Адміністрацію Президента та жбурляйте каміння в тих хто так виконує свої обов'язки..
 показать весь комментарий
 
 
Время покажет кому и что прощать. Слишком рано делать выводы. Дай Бог чтобы паника у людей была напрасной. А ведь ее спровоцировала многоходовочка тупых бездарей. Мышление которых ограничено только конкретными штампами. Любой старшекурсник медвуза знает что если есть малейшая угроза особоопасной инфекции (а маскарадные костюмы встречающих это подтверждают) то следует разворачивать полевой госпиталь вдали от населенных пунктов если ума не хватило оборудовать госпитальную базу по примеру китайцев. Если недай Бог ситуация будет развиваться по негативному сценарию то тогда кто персонально понесет ответственность за идиотское решение?
 показать весь комментарий
 
 
"Мы простим..." нихрена себе заява от чиновника. Он что сам для нас всех законы придумывает?
Или он уже удельный князь или арабский шейх? Его обязанность соблюдать закон иначе нахрен он не нужен.
 показать весь комментарий
 
 
Ну во всяком случае он так про себя думает.
 показать весь комментарий
 
Власти такого разгильдяйства с эвакуацией народ не должен прощать.
 показать весь комментарий
 
Кого-то посетила счастливая идейка подвязать возвращение уханцев
ко Дню Соборности (это какой же народ у нас так ненавидит всё украинское,
и так любит устраивать спланированные провокации ?)
И всё было заочено именно для этой провокации.
Скабеевы с Соловёвыми пережили множественные оргазмы прямо в эфире.
 показать весь комментарий
 
Тут он прав. Один раз простили..6 лет порядка уже нет.
 показать весь комментарий
 
Заточено именно для этой провокации - чтобы потом сказть:
"Вот вам ваша "Соборность" во всей красе!"
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх