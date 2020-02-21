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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (4670) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 "Самый страшный вирус - это вирус ненависти", - Зеленский обратился к украинцам в связи с событиями в Новых Санжарах. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с событиями в Новых Санжарах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти", - сказал Зеленский.

"Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность", - подчеркнул Президент.

"Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - отметил он.

Смотрите: Зеленский о Новых Санжарах: Иногда казалось, что мы Европа эпохи Средневековья. ВИДЕО

Зеленский обратился ко всем "режиссерам-постановщикам этого погорелого театра", которые могут готовить "новые спектакли", чтобы они помнили, что есть моменты, когда нет интересов или оппозиции, а есть интересы страны.

"Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера, по вашим установкам, не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. Поэтому, еще раз подчеркну: заказчики и организаторы понесут ответственность", - заявил он.

Президент указал, напоминая слова из государственного гимна Украины, что казацкий род – это "мужественно стоять друг за друга, брат за брата, плечом к плечу, и никогда не бросать своих".

"В то же время я уверен, что равнодушие не имеет географического признака. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. А потому, поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и разъединять Украину. Как бы этого не хотелось нашим врагам", - подчеркнул он.

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Зеленский считает, что история с короновирусом и возвращением украинских граждан – это очередной экзамен для общества и нации, чтобы получить ответы на жизненно важные вопросы: "Мы есть или нас нет? Мы толпа или сплоченный народ? Мы стадо или мы нация? Мы жители или граждане? Неоднократно мы сдавали этот экзамен успешно".

Президент заявил, что власть меняет отношение государства к гражданину. "Каждый украинец должен четко знать: мое государство меня не оставит. Неважно кто я: пленный моряк, политический заключенный, активист, попал в подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или любой обычный человек, который оказался в эпицентре нового вируса", - пояснил он.

Зеленский отметил, что когда-то навязывали идеологию, основанную на принципе "незаменимых нет". "Это всё в далеком прошлом. Для нас каждый украинец – незаменим", - подчеркнул он.

Читайте: Мендель о протестах в Новых Санжарах: Зеленский посвятил весь день тому, чтобы правительство хорошо коммуницировало

Источник: https://censor.net.ua/n3177220
 
   
 Топ комментарии
 
Ой, а кто у нас шмарклям опять в штаны насрал?))))
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А подивіться як прикольно на другий план відійшли Оман та зустріч з Патрушевим, російська атака та втрачені ВСУ позиції...
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Это ещё из старого интервью или уже новая заява.

Это смердючее будет две недели свою ЗЕльоную соплю гонять ?
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Самый страшный вирус - вирус некомпетентности. Клоунократия ведет государство к полному параличу. Два месяца весь мир говорит о короновирусе, а директору санатория в Новых Санжарах сообщают за один день, что он должен готовиться к приему людей на карантин. Кретинизм высшей марки. Что делали минздрав, правительство, президент в течение двух месяцев??? Самолет из Китая летит мимо Харькова и садится в Киеве, чтобы заправиться и вернуться назад в Харьков. Можно ли придумать больший идиотизм?? И так все время. Если можно что-то сделать неправильно, эти "слуги" обязательно сделают неправильно.
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ПШНХЙ некомпетентное и брехливое чмо! Тоже мне «совесть нации» нашёлся! Самовлюблённый идиот!
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Ты. Кловун, начинаешь меня уже бесить. А еще и года ты не просидел в кресле президента. Уходи по хорошему пока не вынесли в Ростов.
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слідкуйте за діями шахрая уважно ...він однією рукою крутить вам дулі перед носом а другою краде вашу землю ...це злодійське плем"я шахрайством живе
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Блть... Запхайте його назад у маму Рімму та перетрахайте на щось пристойне.
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І що повинен був подумати телеглядач з Нових Санжар, дивлячись цю репризу за участю свого улюбленого героя? А що повинні думати оці недалекі люди в Санжарах, якщо сам президент був готовий використовувати евакуйованих як "біологічну зброю"? Чому вони повинні були зрадіти, дізнавшись, що цю "зброю" везуть не до багатіїв в Конча-Заспу, як лякав президент, а у невелике селище?
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Страшно коли "держава" в лапках а країна і народ є.
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Самый страшный вирус это зелёный вирус ненависти
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Пандусов нет у людей с ограниченными возможностями, они живут не очень у нас, слабовидящие больные туберкулёзом, пенсионеры, сироты, но президент на них не обращает внимания, они живут в средневековье.
О них наш президент не вспоминает.

Почему граждане внутри страны и их спокойствие волнует власть меньше чем вне страны?

Разве мы знаем внутри Украины на деле, как наша власть нас защищает?

50 человек нужно было спасти, а как же все мы, если каждый украинец незаминимый.?

Власть тоже ответствена за уровень медицины...

Не оправдываю людей в Санжарах, но каждое его слово ложь, о людях внутри страны он не вспоминает.

Так чем отличаются эти 50?
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