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 Политика Украины
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Все про:ВР (24436) кнопкодавство (60) ЧЕСНО (28)

 Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту о рынке земли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ЧЕСНО.

На этом видео видно, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали с обоих мест.

Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО 01Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО 02Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО 03Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО 04

Также Поляк кнопкодавил во время голосования по поправке №1420 к этому же законопроекту. На кадрах видно, что депутат сначала нажимает на кнопку на своем пульте, а затем голосует на пустом месте справа от него. На табло видно, что проголосовали с обоих мест.

Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО 05Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО 06

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский подписал закон об ответственности нардепов за кнопкодавство

Кроме того, нардеп Поляк кнопкодавил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем — на своем месте. На табло видно, что на обоих пультах состоялась регистрация.

Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО 07Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО 08Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО 09

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 16 января 2020 вступил в силу закон о личном голосовании народных депутатов. Теперь за кнопкодавство предусмотрен штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.

Также на Цензор.НЕТ: Законопроект о лишении мандата за кнопкодавство нужно доработать и принять, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/v3177199
 
   
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Сейчас запретят присутствие недорогеньких журналистов в ВР...(
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Средневековье так средневековье! Отрубите руки этому ульопку!
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Впервые,первый раз не считается и откуда он мог знать про новый закон,Быть депутатом это еще не значит что помнить все что понапринимали.
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Сейчас запретят присутствие недорогеньких журналистов в ВР...(
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Саме смішне, що на результат це ніяк не впливає. Какая разница -73 чи 74 голоси за?
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Тварь-- гнать в шею !!! В Польше сразу бы вылетел и никогда больше не стал бы депутатом Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8313
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Впервые,первый раз не считается и откуда он мог знать про новый закон,Быть депутатом это еще не значит что помнить все что понапринимали.
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нагородити його безкоштовною путівкою в Ухань Депутата Поляка поймали на кнопкодавстве впервые после введения уголовной ответственности, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4215
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Ну что зебилы, как вам ваши новые лица?
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Средневековье так средневековье! Отрубите руки этому ульопку!
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Низзя! Щас прибежит дядя и начнет рассказывать,что как жетак то... Бросать камни с живых людей!? А тут руку отрубить? Нет, нет, это негуманно! Так нельзя с живым человеком поступать!
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Ладно,не обязательно ему рубить руки живому,но рубить надо по-любому.
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Зебилы, а почему пока многие украинцы еле выживают ваши слуги народные назначают себе зарплаты по ляму грн в месяц?
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Нічого йому не буде, бо ця шобла - суркісо-мертвечуківські кореша
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а вы докажите..., все законы написаны так, что никто никого не привлечет к ответственности за такое, а видео не является доказательством в суде...., это только волонтеров, добровольцев и талантливых врачей можно привлекать к ответственности по фейковым, грубо состряпаным "доказам"...
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