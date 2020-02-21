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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11636) эвакуация (567) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Брифинг по ситуации в Новых Санжарах. ВИДЕО

Представители правительства провели брифинг о ситуации, сложившейся в связи с эвакуацией украинцев из китайского города Ухань и отправкой их на обсервацию в ведомственный санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Брифинг транслировал канал Кабинета Министров Украины в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/v3177145
 
 
 Топ комментарии
 
Скалецкая где? Людей заражает ?
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Министр здравоохранения, которая обещала там провести 14 дней, не смогла и сутки высидетью.

Да ЗекоМандюки, а как это вашу подружаню, которая в карантине теперь минимум 2 недели должна быть, выпустили в Киев гулять? Что за бред?
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Министр здравоохранения, которая обещала там провести 14 дней, не смогла и сутки высидетью.

Да ЗекоМандюки, а как это вашу подружаню, которая в карантине теперь минимум 2 недели должна быть, выпустили в Киев гулять? Что за бред?
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Зам Скалецкой вчера заявил на Прямом , что не работа МОЗ работать с гражданами по информированию ситуации по борьбе с вирусом , по организации карантина ...
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Арахамия на шоу с экстрасенсами бандитов ловит, Аваков людям обьясняет какие опасности -неопасности несет карантин привезенных людей, министр информационщик хвалится успешной борьбой с преступность благодаря шоу ПИНЧУКОВСКОГО канала с экстрасенсами - ЗЕКОРОНАВИРУС НА ВСЮ ГОЛОВУ ВЛАСТИ! А ЗЕЛЕНСКИЙ называет своего избирателя средневековьем - какие выбрали такого и выбрали ???
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капєц. а не сказав, хто повинен? їх парафія но ми не причом.
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Она там и находится. Врать вы, конечно, горазды.
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Ну да, так же сказал ваш бубочка, понятно, верим. Глава санатория говорит противоположное.

Устроили вы, зебоболики все через Ж, по другому не умеете, но конечно виноват как всегда кто-то другой
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15:47"Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль 1078 40
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Ватанам из ЗекоМанды только такие же ватаны и веретя
Брифінг про ситуацію в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 7334
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фото где? Что бы так брехать нужно иметь фото доказательства.
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Ты Цензор обвиняешь во лжи? Это их новость.
Ты облажался, так и скажи
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при чем Цензор,15:47"Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль 1078 40" этому не верить?
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Так у зеленых и менты с титушками путаются в показаниях.
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глава санаторію може тупий, санаторій -село, і село там працює, і село учора визвірилося на пару років уперед. Мало лі що він ляпав, ти б хоч брифінг подивився, де її немає.
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Ого, ели на брифинге нет, значит в санатории сидела 100%

Ты просто гений мысли, могу угадать за кого ты голосовал
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її немає на брифінгу, що доказує брехню у цій частині. і у моєму реченні немає про санаторій. ти сам придумав.
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Да, обосрались педрочеры и оболваненные ими люди
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Его, кстати, тихонько выпустили на днях.
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Его выпустили не на днях, а довольно давно. На днях была апелляция об отмене домашнего ареста, но ее не удовлетворили.
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гле надо, надо меньше слушать всяких селюков. если он глава чего-то там в селе, то не значит, что его голова оснащена мозгами.
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Хтось розумний там коменти ввимкнув.Соображають !
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Во всем виновата Рашка а мы сделали все что могли - об этом заявил Гончарук с трибуны Рады сегодня.
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защитник рашки нарисовался и совсем не палевно
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Нужно все делать по нормальному а не сваливать свою вину на происки врагов.
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Зараз знову полізе про "середньовіччя", "аутодафе", "рагулів втративших людську подобу" тощо.
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хватит носится с этими Санжарами как с писаной торбой - лечше сделайте брифинг и пошлите туПина к ****** с заявлениями про одиннарод..... Брифинг Кабинета Министров о ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 619
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'Об этой новости неделю в порту кричали рыбаки'
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вы там эту чумку скалецкую хоть хлоркой обсыпьте..
а то она вам весть брифинг-нафикинг заразит...
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Пишуть, що такий вірус вже гуляє в "дірці" упс, косить терористів
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тока шо - "вільно володіла російською мовою"..... = спрашивай на английском, а если вата крутит рылом - пакуй и увози вна карантин.
терпилы мля. как это понимать? стелитесь перед русскоязыкими? а вдруг это агенты.... а, ну ладно, у нас же Семочко был.... и Рабинович сидит... в кресле
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Согласен. Ишака - геть. И вислюка туда же. Достали эти ослы и их разновидности.
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Да и ты за сеном вали
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Я вижу, ты проголодалась. Но извини, сена нет. Могу предложить морковь.
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Не переводи стрелки. Кушай, не подавись.
Или ты жёлуди любишь?
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Какие стрелки, какие желуди? Я тебе про морковь, ты про стрелки. Ты уже определись, что тебе ближе.
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На Вашем месте я бы закончил эту дисскусию так: Если вовремя не снять стринги - получится две кучки. Брифінг про ситуацію в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3659
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Что Вы. Какая дискуссия. Дискутируют с умными. А тут фанатик зеленского, у которой в глазах темнеет при мысли о том, что бубочку обижают. А фанатизм - плохая вещь. Так, подурачился немного.
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От тебя всегда одна куча--в твоих бабушкиных рейтузах.Клятый порох
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так свин вже отримав копитом в рило, а фантомні болі все мучають інетпідсвинків
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Это интересно. Но Скалецкая уехала оттуда. Куда - пока вопрос.
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так значит она даже не с изолированными собралась, а рядом в спецдомике отсиживаться... успокоила
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Я думав що десь , далеко від населених пунктів, в красивому лісі поставлять вагончики, проведуть світло-інтернет, запас води-харчів, туди привезуть громадян з різних країн і наших для обсирації , ну побудуть там трошки, хто захворіє, то тоді трошки подовжать карантин, потім всіх випустять
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Мені вже захотілось на такий карантин. Брифінг про ситуацію в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 663
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очевидно, что то, что происходило в Санжарах - это постановочное шоу, весь отснятый материал эффектно обработан и попал прямиком на кацапские телеэкраны, для чего снимают эту заказуху большой вопрос..
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Вероятно потому , что там граждане росии на обсервацию пристроеньі
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Хорошая попытка отпетлять от освещения в СМИ годовщины Майдана и митинга перед ОП на Банковой. Брифінг про ситуацію в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 4607
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За сутки спецов развелось по Санжарскому конфликту как собак
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вы б так от Раши отгораживались..там целые заводы выращивают штаммы сибирки и прочей хрени, специально для убийства людей...даже по возрасту и цвету кожи....
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Я подозревал и, неоднократно писал вчера, что события в Санжарах- вовсе не закончились! Но!!! Мне в самом кошмарном сне не смогло привидится ТАКОЕ развитие: 1.Откровенный идиотизм министерши Скалецкой 2.Откровенная ложь ментов. Хреновое развитие, пока что... А что же далее???
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Ничего не будет. Карантин закончится. Люди поедут по-дамам. Порохоботы будут искать новую зраду. Петю ждёт суд .
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Вы- оптимистка! А я- не стану торопиться. Вона- Скалецкая начала раздваиваться.
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Ничего не будет-слабоумная министр будет все так же выходить из карантина,аваковский менты будут меняться показаниями с аваковскими титушками.Зебилы все так же не будут пытаться найти мозг.Украину ждет жопа.
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Это рашку ждёт жопа. В Украине все отлично есть и будет
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Офигеть, сколько боевых пепиков в срочном порядке мобилизовали. Блюют свою коричневую жижу и днём и ночью
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А главное из-за чого??? Токо клинический идиот може верить, шо этой заразы у нас ще нема. Другое дело, шо выявят ее токо после того, як большинство ею уже успешно переболеют и даже не знатимуть шо болели именно этим а не другим.
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Зеленский перед новым годом разволновал народ призывом возвращаться в Украину. После этих корономайданов, сто раз надо подумать.
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тут просто на китайском всё,только с английскими титрами...в общем коротко - это муж ухаживал за своей больной короной женой дома сам,ребёнок всё время у родственников..вот они решили пойти в госпиталь дать повторный анализ мол как идёт выздоровление и ей стало вообще-то хуже.Она плачет и говорит что её физическое состояние ухудшилось, это после почти 2 недель как ей поставили диагноз коронавирус.Вечером того же дня решили отправить её в госпиталь. Она плачет и спрашивает не жалеет ли он что женился на ней...Просто посмотрите настолько всё серьёзно с этим вирусом...и нет лечения. И молодёжь не застрахована...А ещё посмотрите в чём они одеты, чтобы избежать заражения и ей не заражать других...Может ли всё это дать людям Украина в случаи заражения? Потому я понимаю протестующих в Санжарах, САНАТОРИЙ - не место для карантина. А вирус этот что-то на самом деле страшное, не поддающееся лечению и очень быстро убивающее человека.

https://www.youtube.com/watch?v=ZWn-K2sBo-8
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А что за ситуация в Санжарах? Уже есть повод беспокоиться? Началось? Брифінг про ситуацію в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2961
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