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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11636) эвакуация (567) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Брифинг по ситуации в Новых Санжарах. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Правительство проводит брифинг о ситуации, сложившейся в связи с эвакуацией украинцев из китайского города Ухань и отправкой их на обсервацию в ведомственный санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

Брифинг транслирует канал Кабинета министров Украины в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/v3177145
 
 
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Министр здравоохранения, которая обещала там провести 14 дней, не смогла и сутки высидетью.

Да ЗекоМандюки, а как это вашу подружаню, которая в карантине теперь минимум 2 недели должна быть, выпустили в Киев гулять? Что за бред?
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Его, кстати, тихонько выпустили на днях.
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Его выпустили не на днях, а довольно давно. На днях была апелляция об отмене домашнего ареста, но ее не удовлетворили.
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Хтось розумний там коменти ввимкнув.Соображають !
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Когда уже здесь петиков отключат? Видно, шо Яценюк с Петей помирились...
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Во всем виновата Рашка а мы сделали все что могли - об этом заявил Гончарук с трибуны Рады сегодня.
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защитник рашки нарисовался и совсем не палевно
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Нужно все делать по нормальному а не сваливать свою вину на происки врагов.
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Зараз знову полізе про "середньовіччя", "аутодафе", "рагулів втративших людську подобу" тощо.
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хватит носится с этими Санжарами как с писаной торбой - лечше сделайте брифинг и пошлите туПина к ****** с заявлениями про одиннарод..... Брифинг Кабинета Министров о ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 619
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вы там эту чумку скалецкую хоть хлоркой обсыпьте..
а то она вам весть брифинг-нафикинг заразит...
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Пишуть, що такий вірус вже гуляє в "дірці" упс, косить терористів
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тока шо - "вільно володіла російською мовою"..... = спрашивай на английском, а если вата крутит рылом - пакуй и увози вна карантин.
терпилы мля. как это понимать? стелитесь перед русскоязыкими? а вдруг это агенты.... а, ну ладно, у нас же Семочко был.... и Рабинович сидит... в кресле
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Согласен. Ишака - геть. И вислюка туда же. Достали эти ослы и их разновидности.
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Это интересно. Но Скалецкая уехала оттуда. Куда - пока вопрос.
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Я думав що десь , далеко від населених пунктів, в красивому лісі поставлять вагончики, проведуть світло-інтернет, запас води-харчів, туди привезуть громадян з різних країн і наших для обсирації , ну побудуть там трошки, хто захворіє, то тоді трошки подовжать карантин, потім всіх випустять
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очевидно, что то, что происходило в Санжарах - это постановочное шоу, весь отснятый материал эффектно обработан и попал прямиком на кацапские телеэкраны, для чего снимают эту заказуху большой вопрос..
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