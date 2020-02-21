 Яценюк - Путину: Мы - не единый народ. ВИДЕО

Арсений Яценюк подчеркнул, что для "вируса "русского мира" характерны "диктатура, коллективизация и война", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".
Лидер "Народного фронта" отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов.
У таких режимов, отметил он, отсутствует уважение к личности: "массой гораздо легче управлять. А еще если для управления этой массой задействуют фейки, изоляцию, страх - человек перестает быть человеком, действует только на основании инстинктов".
Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса "русского мира": Для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают "воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны": "Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии, что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии".
Эта война также и идеологическая, подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что Путин постоянно повторяет, что "мы - единый народ".
"Мы - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Отвечая на вопрос участницы Форума об основной глобальной повестке дня для Украины, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что она должна базироваться "точно не на мечтах о том, что Путин скажет, что уходит из Донецка, Луганска и Крыма, да еще и компенсирует все убытки": "Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и "убедим" Путина".
"Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев, и не изменит свою позицию".
"Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины - это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Одним из "вирусов", которые охватили современное общество, Арсений Яценюк назвал популизм: "Есть масса сложных задач, которые нужно решать. А мы ожидаем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. Он говорит: я решу все, кто за 3 часа, кто за 3 дня, кто за одну каденцию. И мы хотим верить в то, что не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение в суперсложном вопросе".
После того, как люди сталкиваются с тем, что проблемы все равно не решаются, "снова ищут новых популистов". "У них лучшие политтехнологи, они лучше умеют работать с социальными сетями. Они "таргетирует" вирусы, попадая именно в то место, где можно проникнуть через иммунную систему", - сказал он, напомнив, что наиболее эффективными в популизме были диктаторские режимы - нацисты и большевики.
Еще один "вирус", подчеркнул Арсений Яценюк, - некомпетентность: "Невежество и некомпетентность поглотило сегодня как Украину, так и весь мир".
Общество также поражено "вирусом равнодушия", отметил он: "И это то, что уничтожает и человека, и нацию, и страну". "Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема, "ну какая разница, в конце концов", - это вирус безразличия", - сказал лидер "Народного фронта".
Еще одним "вирусом", который поражает современное общество, Арсений Яценюк назвал вирус фейков, который поразил свободу слова и журналистику: "Во многих странах, даже свободного мира, сейчас выдающиеся политические лидеры говорят: нам не нужна журналистика, мы напрямую общаемся с народом. Это правильно, но это не значит, что этот человек говорит правду. Поэтому качественная журналистика нужна, чтобы дать интерпретацию событий, фактов, и чтобы тогда можно было принять решение, правда это или нет".
"Вирус фейков уничтожил правду в мире - не полностью, но очень серьезно ее поразил", - сказал Арсений Яценюк.
Он обратился к участникам Форума: "Ваш молодой иммунитет должен спасти каждого из вас и всю страну от вирусов. Для того, чтобы у вас был высокий иммунитет против всех вирусов - нужны образование, знания и критическое мышление".
"Жизнь - это не спринтерская дистанция, а стайерская. На этой дистанции где-то можно притормозить, а когда-то надо очень сильно ускориться. Только это очень-очень долгий путь, на котором каждый должен бороться каждый день", - сказал Арсений Яценюк.
21 февраля в Киеве начал работу 8-й Киевский Форум по безопасности для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну". Мероприятие проводится при поддержке посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине. Тема Форума: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие". Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - в сфере безопасности, социальные, демографические, экологические. Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
нічого спільного - окрім війни ми з кацапами не маємо.
ніхто так не вмів)
Олександр Палій
@paliy_alex
Путин сказал, что до 16 века в языках Украины и России "не было никакой разницы". Только не сказал, почему в летописях написано "Кыъв", "Лыбидь", и, самое главное - "Володымер"? Как сие вымолвить-то кадысь русскоязычной челюсти?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
Це ще одна кривава сторінка в історії Московської імперії про яку чомусь рідко хто згадує
Вот как, согласно Путину, говорили предки россиян даже не в 16, а в 13 веке. Как настоящие бандеровцы
"А се я князь Лев син короля Данила згадавшися єм с нашими бояри яко прадід наш цар великий Володимир… По поток Червоний до верха Дубна даєм і приписоуєм на віки. З даньми і з роботами і с всіми оужитки. І с приходи, і справи всіми і ролями лоуками польми і з ріками і потоки… Іс землею іс сіножатями іс гаі і дубровами і с рікою і ставом іспотоки іскриницями со усьми побори, іс косою, іс млином… І єще єсмо дали нато тиі села грамоти особливиє межи наших границь і боярських визначаючи… А на моє слово не треба уступатися нікому. А притом били митрополит Києвский Киприан, і владика Перемиский Ларіон і князь Андрей Ярославский, і пан Васко".
(Писано писарем короля Руси Льва Даниловича Галицкого (1270-1301) Захарием Вихотем).
"А продали і нуздали єму добровоулно і оу віки дітем єго перед паном пилецьким старостою роускоі землі. А оу ставу Радивоунькові ловити сітью ієму добровоулно. А пить могорич оу Андріка оу дому лисого. За дві гривні меду за гривну а пива за гривну. А писал привіліє се попович… Кость прузвищем Сорочич"
(Грамоти XIV ст., упорядник М. Пещак, К., "Наукова думка", 255 ст., 1974 р.).
Король Руси Лев Данилович Галицкий (1270-1301 гг.)
Ви в курсі, що Україна, єдина в світі Держава, яка не злякалась збройного протистояння з Россією?
А Сеня реформи провів. Втім, про Сеніні реформи - довга розмова, не на один гігабайт. Якщо кому потрібна коротка оцінка - зверніться до оцінок МВФ, СБ, ЄС, НАТО та інших обєктивних інституцій.
видео есть где Яця обосрал Азирова, шо газ надо по 50-60 толкать - иии?
то есть он - мир-дверь-мяч(по-английскому)
с фига ли я должен верить в высеры этой мущинки? ну да, гораздо правдоподобней кричит чем попы, но все же... иди на путина
"Мы - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные"
Це незграбна спроба опонувати ворожій ідеології, що підсилює її руйнівний вплив. Навіщо стверджувати очевидне. Пояснювати себе або виправдовуватися перед ворогом є принизливим і підлим. Кучма так само виправдовувався в своїй книзі. Це класика меншовартості. Уявіть Черчілля, котрий по радіо повчав би британців, що вони з німцями не є єдиний народ.
Навпаки! Англійцям втовкмачували бомбами що адиннарот - це німці з росіянами!
У нас велика частина йолопів та просто загальмованих ДУЖЕ довго зомбувалася, що ми - адіннарот. Це так просто з голови не висмикнути, ще одне покоління (хоча б!) треба зростити не у малороскому середовищі. Незалежність після 350-річної окупації без крові не отримати.
Сєня - інтелігент, він не став цій потворі роз"яснювати, що ми ще й антропологічно інші...
И не нашли.
Нет, не тему не нашли.
Не нашли ни одной русской народной песни. То есть вообще - ни одной.
Какую бы известную «народную» песню мы не брали, у нее непременно находились отнюдь «не народные» профессиональные авторы, жившие в XIX, а то и в XX веке.
Самые старые «народные песни» датировались началом XIX века и имели в авторах исключительно русское дворянство.
Знаете ли вы что русская народная песня «Калинка-Малинка» была написана саратовским дворянином Иваном Петровичем Ларионовым в 1860 году?
А русская народная песня «Во поле березонька стояла» - адъюнкт-профессором Казанского университета Нигматом Мисаиловичем Ибрагимовым в начале XIXвека?
А что знаменитая старинная русская народная песня «Ой, мороз, мороз» впервые прозвучала лишь в 1956 году, а стала известна лишь в 1968 году, когда ее исполнил в фильме «Хозяин тайги» один из соавторов (этой песни) - актер Валерий Золотухин (сочинивший её последний куплет)?
А в основу старинной русской народной песни «Живет моя отрада», написанной в 1882 году в качестве иронического стихотворения журналистом Сергеем Рыскиным которое было положено на музыку композитором Шишкиным легла вполне реальная история, нашумевший на всю Россию судебный процесс о похищения дочери дворянина Надежды Локтевой купеческим сыном Николаем Шагановым.
«Вдоль по улице метелица метет», - музыка Александра Варламова, слова Дмитрия Глебова, 1842 год.
«Вот мчится тройка почтовая» - Леонид Трефолев, 1901 год.
«Степь да степь кругом», - 1865 год, слова Ивана Сурикова, музыка Сергея Садовского.
«Ямщик, не гони лошадей», - 1915 год, слова - Николай фон Риттер, музыка - Яков Фельдман.
В какой-то момент мне показалось, что единственные по настоящему «народные песни» в России - это блатной фольклор.
Вроде «Цыпленок пареный» или «Кокаином, серебряной пылью».
Однако и «кокаин» оказался переделанным романсом «Ах вы, кони мои, вороные», авторства поэта Кононова
і пісні в них теж мокшанські, а руцкій ізик то штучно створена мова.
«Люди! Я не сдох! Я живой! Мне опять в шкаф на хранение под нафталином или уже можно баллотироваться?»
у пуйла очередные бредни. все люди братья, все произошли от Адама и Евы и вышли где-то из района Африканского Рога.
нам что теперь брататься с эфиопами и сомалийцами по этой причине?
короче, пуйло, иди в жопу.
А русскіє, від абізян.
Сколько граждан Украины ведуться, и как попугаи повторяют роспропаганду!
И Игорек или расеянин,или "полезный идиот" руцкогомира.
Путін знову назвав росіян і українців одним народом, при цьому образивши наших співвітчизників, передають Патріоти України з посиланням на росЗМІ.
В інтерв'ю ТАСС глава Кремля повідомив, що вважає втратою припинення "дружби" між країнами. "Так. Звичайно. Але я вже багато разів говорив: я вважаю, що ми один народ", - зазначив Путін.
При цьому журналіст наголосив, що українцям не подобається, коли їх називають одним народом із росіянами. На що Путін цинічно відповів, що він "нічого не знає, адже така реальність". "Не знаю, подобається це чи ні, але, якщо подивитися на реалії, це так і є. Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було ніякої різниці в мові. І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, тільки десь, по-моєму, у XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності", - розмірковував президент РФ.
Зазначимо, що журналіст поправив Путіна, вказавши, що правильно говорити "українці" з наголосом на букву Ї. Але лідер росіян перебив його і заперечив, що треба говорити "укрАїнці"."Взагалі, укрАїнцями називали людей, які жили на рубежах Російської держави. Українці були у Пскові, українцями заявили тих, які захищали з півдня від набігів кримського хана. На Уралі. Всюди були українці. Отже, у нас не було ніяких мовних відмінностей. Більше того, десь до цього ж часу, до XIV - XV століття, навіть тих людей, східних слов'ян, які проживали на території Речі Посполитої, і в Московській державі, і в Польщі, називали "руськими". Не ділили. і тільки набагато пізніше почалися мовні перші відмінності", - висловився Путін.
В бабушковєдєніі знаєтє ви толк...»
ты, срань лапотная, к Европе не примазывайся, кацапо-орда к Европе никакого отношения не имеет. а теперь пшло в жопу. )