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 Яценюк - Путину: Мы - не единый народ. ВИДЕО

"Мы как никто чувствуем вирус "русского мира" в Украине. Мы с Россией - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные", - подчеркнул Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк, открывая восьмой Киевский Форум по безопасности для молодежи 21 февраля.

Арсений Яценюк подчеркнул, что для "вируса "русского мира" характерны "диктатура, коллективизация и война", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

Лидер "Народного фронта" отметил, что слабость демократии всегда провоцирует силу авторитарных и диктаторских режимов.

У таких режимов, отметил он, отсутствует уважение к личности: "массой гораздо легче управлять. А еще если для управления этой массой задействуют фейки, изоляцию, страх - человек перестает быть человеком, действует только на основании инстинктов".

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Войну Арсений Яценюк назвал элементом вируса "русского мира": Для того, чтобы удерживать свою страну, диктатуры обязательно начинают "воевать с соседями, расширять свою власть на соседние страны": "Это то, что сделал Путин по отношению к Украине, Грузии, что делает на других театрах военных действий, как, например, в Сирии".

Эта война также и идеологическая, подчеркнул Арсений Яценюк. Он напомнил, что Путин постоянно повторяет, что "мы - единый народ".

"Мы - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос участницы Форума об основной глобальной повестке дня для Украины, лидер "Народного фронта" подчеркнул, что она должна базироваться "точно не на мечтах о том, что Путин скажет, что уходит из Донецка, Луганска и Крыма, да еще и компенсирует все убытки": "Этого не будет. Это невозможно глобально решить тем, что мы просто посидим, поговорим и "убедим" Путина".

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"Путин хочет Украину. И он не изменит свою позицию. Путин ненавидит Запад, и он не изменит свою позицию. Путин считает, что мы "единый русский народ". Путин хочет быть императором новой версии Советского Союза. Путин ненавидит Украину и украинцев, и не изменит свою позицию".

"Основной глобальный вопрос сегодня на повестке дня Украины - это сохранить Украину, не сдаться, не разувериться и знать: Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам. Наши союзники - это НАТО и Европейский Союз. Наше стремление - это вступление и в ЕС, и в НАТО. Наше будущее - это Европа, и мы к советскому прошлому не вернемся", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Одним из "вирусов", которые охватили современное общество, Арсений Яценюк назвал популизм: "Есть масса сложных задач, которые нужно решать. А мы ожидаем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. Он говорит: я решу все, кто за 3 часа, кто за 3 дня, кто за одну каденцию. И мы хотим верить в то, что не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение в суперсложном вопросе".

После того, как люди сталкиваются с тем, что проблемы все равно не решаются, "снова ищут новых популистов". "У них лучшие политтехнологи, они лучше умеют работать с социальными сетями. Они "таргетирует" вирусы, попадая именно в то место, где можно проникнуть через иммунную систему", - сказал он, напомнив, что наиболее эффективными в популизме были диктаторские режимы - нацисты и большевики.

Еще один "вирус", подчеркнул Арсений Яценюк, - некомпетентность: "Невежество и некомпетентность поглотило сегодня как Украину, так и весь мир".

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Общество также поражено "вирусом равнодушия", отметил он: "И это то, что уничтожает и человека, и нацию, и страну". "Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема, "ну какая разница, в конце концов", - это вирус безразличия", - сказал лидер "Народного фронта".

Еще одним "вирусом", который поражает современное общество, Арсений Яценюк назвал вирус фейков, который поразил свободу слова и журналистику: "Во многих странах, даже свободного мира, сейчас выдающиеся политические лидеры говорят: нам не нужна журналистика, мы напрямую общаемся с народом. Это правильно, но это не значит, что этот человек говорит правду. Поэтому качественная журналистика нужна, чтобы дать интерпретацию событий, фактов, и чтобы тогда можно было принять решение, правда это или нет".

"Вирус фейков уничтожил правду в мире - не полностью, но очень серьезно ее поразил", - сказал Арсений Яценюк.

Он обратился к участникам Форума: "Ваш молодой иммунитет должен спасти каждого из вас и всю страну от вирусов. Для того, чтобы у вас был высокий иммунитет против всех вирусов - нужны образование, знания и критическое мышление".

"Жизнь - это не спринтерская дистанция, а стайерская. На этой дистанции где-то можно притормозить, а когда-то надо очень сильно ускориться. Только это очень-очень долгий путь, на котором каждый должен бороться каждый день", - сказал Арсений Яценюк.

21 февраля в Киеве начал работу 8-й Киевский Форум по безопасности для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну". Мероприятие проводится при поддержке посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине. Тема Форума: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие". Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - в сфере безопасности, социальные, демографические, экологические. Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александер Винников, чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Источник: https://censor.net.ua/v3177138
 
   
 Топ комментарии
 
Как же горит у кацапов от Яценюка Яценюк - Путину: Мы - не единый народ - Цензор.НЕТ 3881
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Молодець Яценюк, я його ще з окопів в Чечні запам'ятав і подумав, що цей салага далеко піде.
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Що може бути спільного у словьян українців - анархістів з угрофінськими мокшами , любітєлями пакланяться черговому царю?
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Еврей Яценюк (Бакай), славянин??? Вот это поворот.
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На стена можешь посмотреть в Нью Йорке, сейчас она дом Яценюка.
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Душманюк-це сила! Ним досі кацапм лякають маленьких дітей.Це той хто виколював морквою кацапам очі. Це той-хто натирав голих кацапів капустою та кидав у яму з голодними зайцями.Його боялися навіть чечени. Матьорі чеченські вояки плакали від жалю коли Душманюк знущався над московитами. Коли в Душманюка була депресія ,а на небі повний місяць він лишав зброю в окопі і лишень з одним іржавим серпом і молотом в руках йшов та до ранку нищив кацапів не жаліючи нікого й наводячи на них неймовірний жах!
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Кровавый Арсений, мочи кацапскую мразь
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переселенцы из Донбасса уже там отметились гранатами (фруктами)
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Гадаю, команда ЗЕ! з Яценюком посперечається.
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Яценюк, безусловно прав, хотя его "стену" мы не забыли
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Малорос, а что не так со стеной? Не нравится что Яценюк, в отличии от малороса, строил стены, а не мосты?
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И празднование 1-го миллиарда тоже не забыли.
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лаптєногий, за придуманий мільярд Мочанов публічно вибачався перед Сєнею-кроликом. Ти не хочеш повторити хороший приклад?
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А ***** твоё чеченам не говорит про один нарот?
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ця байка - про єдність народів вигадана з метою втримати кордони руцкаго міра.
нічого спільного - окрім війни ми з кацапами не маємо.
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Чеченцям теж впарує байку про єдіний нарот? Яценюк - Путіну: Ми - не один народ - Цензор.НЕТ 8613
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Молодець Яценюк, я його ще з окопів в Чечні запам'ятав і подумав, що цей салага далеко піде.
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а який шашлик з русні на шомполах робив...мммм....
ніхто так не вмів)
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Ждем, чего Бубочка скажет про адинаротт, какаяразница...
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Олександр Палій

@paliy_alex


Путин сказал, что до 16 века в языках Украины и России "не было никакой разницы". Только не сказал, почему в летописях написано "Кыъв", "Лыбидь", и, самое главное - "Володымер"? Как сие вымолвить-то кадысь русскоязычной челюсти?
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До речі це брехня, бо до 16 сторіччя вони розмовляли різними мовами і більшість не знала староболгарської мови. А в Україні була староукраїнська мова.
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Давньоно́вгородський діале́кт - східнослов'янський діалект, поширений на території Новгородської республіки до XV століття. Істотно відрізнявся від мови, яка була поширена в давньому Києві, а також від решти слов'янських мов. Вважається , що давньоновгородський діалект міг бути четвертою східнослов'янською мовою нарівні з українською, російською та білоруською мовами.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Можливо все так, але ж Іван Грозний знищив новгородський народ.
Це ще одна кривава сторінка в історії Московської імперії про яку чомусь рідко хто згадує
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Олександр Палій

Вот как, согласно Путину, говорили предки россиян даже не в 16, а в 13 веке. Как настоящие бандеровцы Яценюк - Путіну: Ми - не один народ - Цензор.НЕТ 7119
"А се я князь Лев син короля Данила згадавшися єм с нашими бояри яко прадід наш цар великий Володимир… По поток Червоний до верха Дубна даєм і приписоуєм на віки. З даньми і з роботами і с всіми оужитки. І с приходи, і справи всіми і ролями лоуками польми і з ріками і потоки… Іс землею іс сіножатями іс гаі і дубровами і с рікою і ставом іспотоки іскриницями со усьми побори, іс косою, іс млином… І єще єсмо дали нато тиі села грамоти особливиє межи наших границь і боярських визначаючи… А на моє слово не треба уступатися нікому. А притом били митрополит Києвский Киприан, і владика Перемиский Ларіон і князь Андрей Ярославский, і пан Васко".
(Писано писарем короля Руси Льва Даниловича Галицкого (1270-1301) Захарием Вихотем).
"А продали і нуздали єму добровоулно і оу віки дітем єго перед паном пилецьким старостою роускоі землі. А оу ставу Радивоунькові ловити сітью ієму добровоулно. А пить могорич оу Андріка оу дому лисого. За дві гривні меду за гривну а пива за гривну. А писал привіліє се попович… Кость прузвищем Сорочич"
(Грамоти XIV ст., упорядник М. Пещак, К., "Наукова думка", 255 ст., 1974 р.).
Король Руси Лев Данилович Галицкий (1270-1301 гг.)
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Не треба було тобі Сєня брати від Юлі до себе Авакова. А тепер і тобі не вірять та твоя партія перетворилася на нуль.
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Та ні, головна причина не в сабакові... Головне, що Сєня мусів повторити долю Бальцеровича, Кубілюса, Міклоша. Така доля всіх реформаторів. І Сеня до неї був готовий: пригадуєте "Якщо куля в лоб, то куля в лоб"? Це - якраз Сеня-кролік...
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И много Кулявлоба провел рехворм? Особенно его знаменитая рехворма УКРАИНЦАМ УКРАИНСКИЙ ГАЗ ПО $50
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А нічого, що реформи велись, під канонаду русскіх Градів?
Ви в курсі, що Україна, єдина в світі Держава, яка не злякалась збройного протистояння з Россією?
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ті, хто в опозиції, завжди декларують "газ по собівартості". Заходячи до приміщення Кабміну, першим ділом вони втямлюють МВФівське "газ по ринковим цінам, інакше бабла не буде."

А Сеня реформи провів. Втім, про Сеніні реформи - довга розмова, не на один гігабайт. Якщо кому потрібна коротка оцінка - зверніться до оцінок МВФ, СБ, ЄС, НАТО та інших обєктивних інституцій.
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прав, но:

видео есть где Яця обосрал Азирова, шо газ надо по 50-60 толкать - иии?
то есть он - мир-дверь-мяч(по-английскому)
с фига ли я должен верить в высеры этой мущинки? ну да, гораздо правдоподобней кричит чем попы, но все же... иди на путина
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Колись ще один політичний банкрут навіть книгу написав "Україна - не росія". Можна було ще вийти на трибуну і сказати, що Дніпро впадає до Чорного моря.
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А що, по твоєму Україна - це росія? Вавку в голові полікуй.
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Ілліч навчав, що "треба вчитись читати та РОЗУМІТИ прочитане".
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Ну то прочитай, що він у тій книзі "Україна - не росія" написав, може зрозумієш. І свої коментарі уважно перечитуй, перш ніж розмістити на форумі.
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Роз'яснення різне, а суть одна.

"Мы - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные"

Це незграбна спроба опонувати ворожій ідеології, що підсилює її руйнівний вплив. Навіщо стверджувати очевидне. Пояснювати себе або виправдовуватися перед ворогом є принизливим і підлим. Кучма так само виправдовувався в своїй книзі. Це класика меншовартості. Уявіть Черчілля, котрий по радіо повчав би британців, що вони з німцями не є єдиний народ.
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Німці ж не нав'язували Черчілю та англійцям,що вони "адиннарот"!
Навпаки! Англійцям втовкмачували бомбами що адиннарот - це німці з росіянами!
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"адиннарот" - це пропаганда мирного часу. Коли іде війна політрукам не вигідно говорити солдатам, що вони стріляють у "братів". Та і москалі (якщо відслідковуєте) зараз не кажуть "адиннарот", а більше "про зрадників". "Адіннарот" - це відголосок ще старої, імперської ідеології.
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А що, частина британців сявкала, що вони "нє англічанє/валійці/скоттіш"? Лягала під танки, щоб не пустити своїх вояків нищити нацистів?
У нас велика частина йолопів та просто загальмованих ДУЖЕ довго зомбувалася, що ми - адіннарот. Це так просто з голови не висмикнути, ще одне покоління (хоча б!) треба зростити не у малороскому середовищі. Незалежність після 350-річної окупації без крові не отримати.
Сєня - інтелігент, він не став цій потворі роз"яснювати, що ми ще й антропологічно інші...
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Найбільший рєспєкт шо продовжує жити з ганьбою і навіть примудрився нєпробіваємую стіну збудувати на сході проти москалів...
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Вот такие дела, братцы мои. После прошлой публикации об украинской песне «Нiя яка мiсячна», мы с приятелями продолжили изыскания истоком мелодии, дошли до 17 века и решили параллельно посмотреть, нет ли этой темы среди русских народных песен.
И не нашли.
Нет, не тему не нашли.
Не нашли ни одной русской народной песни. То есть вообще - ни одной.
Какую бы известную «народную» песню мы не брали, у нее непременно находились отнюдь «не народные» профессиональные авторы, жившие в XIX, а то и в XX веке.
Самые старые «народные песни» датировались началом XIX века и имели в авторах исключительно русское дворянство.
Знаете ли вы что русская народная песня «Калинка-Малинка» была написана саратовским дворянином Иваном Петровичем Ларионовым в 1860 году?
А русская народная песня «Во поле березонька стояла» - адъюнкт-профессором Казанского университета Нигматом Мисаиловичем Ибрагимовым в начале XIXвека?
А что знаменитая старинная русская народная песня «Ой, мороз, мороз» впервые прозвучала лишь в 1956 году, а стала известна лишь в 1968 году, когда ее исполнил в фильме «Хозяин тайги» один из соавторов (этой песни) - актер Валерий Золотухин (сочинивший её последний куплет)?

А в основу старинной русской народной песни «Живет моя отрада», написанной в 1882 году в качестве иронического стихотворения журналистом Сергеем Рыскиным которое было положено на музыку композитором Шишкиным легла вполне реальная история, нашумевший на всю Россию судебный процесс о похищения дочери дворянина Надежды Локтевой купеческим сыном Николаем Шагановым.
«Вдоль по улице метелица метет», - музыка Александра Варламова, слова Дмитрия Глебова, 1842 год.
«Вот мчится тройка почтовая» - Леонид Трефолев, 1901 год.
«Степь да степь кругом», - 1865 год, слова Ивана Сурикова, музыка Сергея Садовского.
«Ямщик, не гони лошадей», - 1915 год, слова - Николай фон Риттер, музыка - Яков Фельдман.
В какой-то момент мне показалось, что единственные по настоящему «народные песни» в России - это блатной фольклор.
Вроде «Цыпленок пареный» или «Кокаином, серебряной пылью».
Однако и «кокаин» оказался переделанным романсом «Ах вы, кони мои, вороные», авторства поэта Кононова
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Это, что же получается. Судя по песенному репертуару, что ли Кацапы таки Киевского происхождения?
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кацапи мокшанського походження.
і пісні в них теж мокшанські, а руцкій ізик то штучно створена мова.
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А с какого такого понедельника Мокши вдруг стали применять Руцкий изык? Почему никто из историков не зафиксировал такого важного для Мокшей события, замены своего изыка на руцкий? И сразу второй вопрос, а чем этот новый изык, принципиально отличается от Украинской мовы? Падежами, склонениями, словарным запасом, фонетикой? Чем?
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Куля в лоб щось дуже розбалакався останнім часом. В повітрі запахло гарячим і готується до добудови паркану??
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Выборы скоро, вот оно и пиарится, вылазят помаленьку ))
Яценюк - Путину: Мы - не единый народ - Цензор.НЕТ 4604
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місцеві? А без них просто працювати на благо країни не як? Вони вже дістали і головне народ буде голосувати за нього...
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"Вот так сидишь дома. Чай пьёшь. И тут вваливается некая харя и заявляет, что мы, типа, братья. Но, я то помню, что позавчера вечером именно он вывернул мне карманы...."
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...осталось 3 скрепы...РПЦвУ, ВОВ, ИЗЫК руцке...за это кацап насмерть биться будет, иначе ему просто Мацковское царство обратно светит, с его "историей", "культурой" и пр. ништяками....вот эти скрепы валить нужно и именно сейчас, когда бесы, войну развязали захватническую... Яценюк - Путіну: Ми - не один народ - Цензор.НЕТ 2910...
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Ще хтось не зрозумів, що таке русскаязичіє і до чого воно призводить? Лозунг дня: Дерусифікація - справа кожного! (у незалежності від віросповідання, кольору шкіри та розрізу очей). Здолаємо РУСовіРУС разом!
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Раздался голос из руин и острый запах нафталина:
«Люди! Я не сдох! Я живой! Мне опять в шкаф на хранение под нафталином или уже можно баллотироваться?»
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Если славяне ,то это один народ,а если не славяне то разный народ.
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Найбiльша "етномовна" - франція. А от МОВНА - на уламках срср.
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І що спільного мають поляки або україномовні - з московитами, якщо їм для спілкування потрібен перекладач. Яценюк - Путіну: Ми - не один народ - Цензор.НЕТ 5883
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иди ты в жопу, Сцарек кацапо-ордынский. ни ты, ни кацапо-орда Украинцам не братья.

у пуйла очередные бредни. все люди братья, все произошли от Адама и Евы и вышли где-то из района Африканского Рога.
нам что теперь брататься с эфиопами и сомалийцами по этой причине?
короче, пуйло, иди в жопу.

Яценюк - Путіну: Ми - не один народ - Цензор.НЕТ 1744
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Люди, так діти Адама і Єви.
А русскіє, від абізян.
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Если просмотреть всю биографию кролика ...То это единственное,что он умного сказал. Хотя и позывом к этому была его отстраненность от власти )) А так бы и этого не увидели. Мораль - держите его на задворках. Польза хоть и небольшая,зато вреда нет ))
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А то,что зебеля и Гончарук используют и пиаряться на том,что было начато Яценюком кто помнит?
Сколько граждан Украины ведуться, и как попугаи повторяют роспропаганду!
И Игорек или расеянин,или "полезный идиот" руцкогомира.
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***** вчергове назвало українців та росіян одним народом, при цьому образивши наших співвітчизників (відео): https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua************-vcherhove-nazvalo-ukraintsiv-ta-rosiian-odnym-narodom-pry-tsomu-obrazyvshy-nashykh-spivvitchyznykiv-video-316458.html

Путін знову назвав росіян і українців одним народом, при цьому образивши наших співвітчизників, передають Патріоти України з посиланням на росЗМІ.
В інтерв'ю ТАСС глава Кремля повідомив, що вважає втратою припинення "дружби" між країнами. "Так. Звичайно. Але я вже багато разів говорив: я вважаю, що ми один народ", - зазначив Путін.
При цьому журналіст наголосив, що українцям не подобається, коли їх називають одним народом із росіянами. На що Путін цинічно відповів, що він "нічого не знає, адже така реальність". "Не знаю, подобається це чи ні, але, якщо подивитися на реалії, це так і є. Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було ніякої різниці в мові. І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, тільки десь, по-моєму, у XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності", - розмірковував президент РФ.
Зазначимо, що журналіст поправив Путіна, вказавши, що правильно говорити "українці" з наголосом на букву Ї. Але лідер росіян перебив його і заперечив, що треба говорити "укрАїнці"."Взагалі, укрАїнцями називали людей, які жили на рубежах Російської держави. Українці були у Пскові, українцями заявили тих, які захищали з півдня від набігів кримського хана. На Уралі. Всюди були українці. Отже, у нас не було ніяких мовних відмінностей. Більше того, десь до цього ж часу, до XIV - XV століття, навіть тих людей, східних слов'ян, які проживали на території Речі Посполитої, і в Московській державі, і в Польщі, називали "руськими". Не ділили. і тільки набагато пізніше почалися мовні перші відмінності", - висловився Путін.
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«Таваріщь *****, ви большой учоний,
В бабушковєдєніі знаєтє ви толк...»
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Здається )(уйло і Задорнов М. вчилися в одному класі і сиділи за однією партою ))), обоє прагнить свій бред донести до небес
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Яценюк кинув гранту в натовп москалів. Вона вбила 8-мох... а потім вибухнула.
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думаю следующее поколение уже твердо будет уверенно, что паРаша враг, что никогда она не была союзным и дружественным государством. но придется ждать, с нынешним поколением такого не будет, слишком много еще паРашанамбрат и эхразвалилитакуюстрану среди нас живет.
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Скажите этому Яценюку и его партии с рейтингом меньше 1%, что он к народу Украины не имеет никакого отношения!
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у ***** небось аж ботокс с морды в термос-кружку потёк, когда узнал, кто с ним собакой говорит и во сколько лет, по официальным данным, сеня зарезал своего первого руцкого))
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"Победа для Украины, это не провести парад ВСУ на кр. площади,а не дать принять ху!лу парад на Крещатке!"
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"Победа для России, это не провести парад Русской Армии на Крещатке, а не дать принять Порошенку парад на кр. площади!"
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путин - фашист, пытается загнать Украину в стадо, как когда-то это пытался сделать гитлер с Австрией и Судетами
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я знову ж, в 3379-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Да весь мир по видео из Новых Санжар понял, что вы не один народ ни с РФ не с Европой.
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********* номерная, весь мир знает, что твоя ЭрЭфия - это азиопская паРаша и Мордор.
ты, срань лапотная, к Европе не примазывайся, кацапо-орда к Европе никакого отношения не имеет. а теперь пшло в жопу. )
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Вот такое.Воинствующий кролик решил напомнить о себе.
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