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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минздрав (2198) Полтавщина (567) Зоряна Скалецкая (83) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 Скалецкая покинула обсервацию, но вернется. Хочет пойти к людям пообщаться, - начальник медцентра в Новых Санжарах Блинов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая временно покинула Новые Санжары.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом заявил представитель заведения "Новые Санжары" Александр Блинов.

Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям и с ними пообщаться, - сообщил Блинов.

Также он отметил, что министр вернется на обсервацию, однако когда - "надо у нее спросить". К тому же, кроме Скалецкой в заведении останутся еще три представителя Минздрава.

"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - сказал Блинов.

Он также отметил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория в любой момент, по крайней мере, пока она не пообщалась с эвакуированными.

"Она может. И я буду идти домой", - добавил Блинов.

В пресс-службе Кабмина подтвердили, Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах не остается. В то же время, госпожа Скалецкая будет участвовать в брифинге в 15.00.

Напомним, министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу, - Скалецкая

Источник: https://censor.net.ua/v3177131
 
 
 Топ комментарии
 
Это просто карантин какой-то! 95 левл!
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Она уже законтаченная,пускай сидит теперь там 21 день.
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Уявляєте яка буде дикість, якщо міністр ОЗ винесла і розповсюдила вірус по Україні.
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Обсерватория боксы ...Голимый чес ..Пансионат за 24 поменял 3 названия по своему назначению ..Был санаторий а вчера стал медцентром а сегодня обсерваторией с боксами ...без замков в дверях...Цырк продолжается ..
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Какое прекрасное ШОУ ..... спасибо "Кварталу - 95"
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на брифинг в 15:00 будут загонять спецназом
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ипанутая на всю голову, как все слуги народа и дебил зеленский
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А что, кто-то, действительно, думал, что она там останется? Щас-с...
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Я думал, по-честному, ещё вчера. Но... не учел кое-что, как оказалось.
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но то что проведя в карантинном заведении какое-то время и пообщавшись с людми у которых все возможно...она чухнет в Киев? Вы могли это предугадать? навряд ли она сожгла всю свою одежду и там была в скафандре...
это тупой идиотизм и еще тупее пиар !!! и это медик шо такое? ?
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А она не медик. Там вообще понабирали всяких... по объявлению.
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Ловите инфицированную, а то полКиева заразит.
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Вона на 2 тижні збирається в карантин. А хто буде виконувати її обов'язки? Прогули їй поставлять? Чи може звільнять за самоусунення від виконання обов'язків держслужбовця вищого рангу?
Ой, про що це я? Де цей уряд, а де логіка та порядність?! Ці паралельні ніколи не пересічуться
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спихнули эвакуированных куда нибудь, потому что верят что они не больные и можно пожить в клоповнике вместо боксов и все обойдется и так... с такой глупости обычно все и начинается
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нема слів. про який професіоналізм після цього ще буде хтось говорити. це повинно бути приводом для негайної відставки з формулюванням невідповідності займаній посаді. якщо є медичний диплом -- анулювати.
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Скорее турист... Юрист должен обладать критическим мышлением и оперировать логикой.
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Люди її національності дипломи не розумом здобувають.
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А хде этих,триста гвардейцев.Среди карантинных одна идиотка сбежала.В Китае по таких стреляют,или бьют дубинкой,затягивают обратно и заваривают дверь,и так им по.уй что пишут и показывают от Аргентины до Катара.
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щаз еще и Скалецкую камнями закидают!)))
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Пани министерке лавры Луи Пастера и Хавкина спать мешают ? Так они вакцины на себе испытывали на не дурь свою Скалецька залишила обсервацію і хоче піти до людей та з ними поспілкуватися, - начальник санаторію в Нових Санжарах Блінов - Цензор.НЕТ 1270
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Первым панику о том, что условия карантина в Новых Санжарах не соответствуют стандартам, стал разгонять некий Сергей Чередниченко, относительно известный местный политик.
Его тезисы заключались в том, что власти намерены поселить украинцев на карантин в Полтавской области, при этом правительство делает все с эвакуированными неправильно, и вообще медицина в Украине разрушена, поэтому с этого карантина будет горе.
Интересно, что свои посты он написал раньше, чем о решении разместить в Новых Санжарах прибывших из Китая узнал сам глава местной ОГА!
Эта неофициальная акцентированная на страхах информация опередила официальную, с очевидными последствиями.
Кто же такой этот Чередниченко?
Агитирует за ОПЗЖ и Шария в ФБ, возглавляет Социалистическую партию Кивы, критикует оба Майдана. В октябре 2014 в офисе, на то время в кандидата в нардепы Сергея Чередниченко - провела обыск СБУ. Ранее у его сотрудника обнаружили пачку газет «Новороссия» - сообщают местные блоггеры. Совпадение?
Неудивительно, что из 24 задержаных в Санжарах - 16 не местные, а специально приехавшие провокаторы.
Также сообщается, что возле церкви МП раздавали листовки с призывами не допустить эвакуации и размещения людей из Китая.
Толпой руководят арбуи из отдела ФСБ, "СМИ" Медведчука разгоняют истерику - хомячье жрет за обе щеки. Лубянка руками своих полезных идиотов громит сограждан вывезенных из эпицентра эпидемии в КНР.
Имеем спланированную информационную спец. операцию. Цель - отвлечь внимание от нарушения россиянами Минских договоренностей - атаки на украинские позиции под Золотым. Про них уже не вспоминают. Опустить украинцев на дно, дискредитировав день памяти жертв Майдана. Бонусом идет сенсационный медиапродукт: «Взрыв говна в Санжарах» с трансляцией ведущими агентствами типа Reuter, DW, BBC, CNN, SkyNews.
Лубянка сообщает: "День 20 февраля, который стал днем национального позора Украины из-за диких беспорядков в Новых Санжарах (вызванных тем, что в городок на карантин привезли из Уханя граждан Украины) не остался в стороне от внимания мировых СМИ. Так, например The New York Times свой материал о беспорядках в Новых Санжарах назвала "Драки, смех и горящие шины приветствуют эвакуированных от коронавируса в Украине".
Сегодня целый день будут пережевывать Санжары. А где-то вешать медальки за грамотно спланированную спец. операцию. Сделали их вместе. Шикарно сработали! Эффект 100%. Ну, а я боюсь, что это только начало и ФСБшная "церковь" на этом не остановится.
Эпилог.
- Ну, как вам новая власть?
- Вы знаете, не оправдала надежд. Я очень разочарован, очень....
- Да вы закуривайте, не стесняйтесь.
- Но что вы мне даете? Это же не сигарета, а х*й!
- А какая разница?
Иван Лютый
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а что условия карантина соответствуют стандартам?
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Всего несколько задержанных проживают в других регионах страны. Подавляющее большинство - жители Новых Санжар и соседних населенных пунктов.Об этом заявил заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.
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а ему нужно верить?
Как и Рюкзакову, собравшему пресс-конференцию с бубочкой и объявившему имена убийц Шеремета?
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ким перевіриться?

Автобуси з врятованими з Китаю українцями закидали камінням тітушки, фото з найманцями вже з'явилися в інтернеті.
Мирослав Гай﻿
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вот это ты написал глупость ...Интересно, что свои посты он написал раньше, чем о решении разместить в Новых Санжарах прибывших из Китая узнал сам глава местной ОГА..., а знаешь почему? Потому что ВСЕМ главам всех ОГА, БЫЛО дано указание подготовить места возможной диспансеризации , а из твоих слов следует что подготовки не было а решение было спонтанным
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Во-первых, написал не я. Внизу видел синеньким цветом "Иван Лютый"? Это ссылка.
Во-вторых, ему верить не стоит, а тебе - можно?
Мягко говоря, ты себя переоцениваешь.
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верить или нет решает каждый сам , но по логике вещей факты изложенные Иваном Лютым мягкого говоря противоречат заявлениям политике Политбюро партии
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Подумалм та вирішила...-та ну нах це ревище! Я ще занадто молода!
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Шановні громадяни! Клоунада продовжується.
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Ага, в Китае строят больницу для больных , а в Украине - домик для министерки. Дальше только нецензурно
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«Слуга народа» - это не партия. Это политический сброд, который был собран в единую фракцию различными олигархичными кланами: Коломойского, Авакова, Пинчука-Фиалы и др. Поэтому эта сборная солянка совершенно не волнуется за свою будущую репутацию, это проект на один цикл.
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Цікаво, і хто з місцевих захоче з нею спілкуватися після того, як вона побула на карантині???
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Я думаю она поняла что за 14 дней пока за нее зам.министра будет документы подписывать, когда она вернется уже все потоки выстроятся в обход нее. Такого конечно допустить нельзя.
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Вчера писал, что это первый достойный поступок в шоу уродов. Признаю, был не прав! Ох и суки эти зелетвари !!!!!
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так еще и сама теперь ходячий вирус...с облезлой короной
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У групи Ленінград (москалі, але люди) є пісенька,
яка підходить до цього моменту:
"****** в *****!"
Але все ж шкода, що йде звідти.
Хапнула б там того вірусу, скопитилась, то хоч якась радість була б.
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Ну есть хоть одно дело где зебилоиды не обосрутся?
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Пускай едет,,поручкаеться с президентом,министрами в верховной раде походит покашляет!может тогда и настанет ,,покращеня,,!
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Дурдом. Міністр охорони здоров'я провела ніч на карантині, набралась китайських вірусів, а на ранок піде до людей розносити заразу. Хвора на голову. Гнати такого міністра мітлою чим швидше.
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По идее фильмЫ- она уже должна быть уволена. Она ведь всю зеле-банду подставила, таким идиотизмом. Я- Хренею!!!
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Можна знімати кінокомедію під назвою "Карантин".
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Это просто жах полнейший почихать на всех пусть не забудет
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Покарантинила чуток, потом махнула рукой, та поф, пройдусь прогуляюсь, проконтактирую с толпой обеспокоеных возможным заражением людей, да и вернусь обратно в карантин.
Как это по-медицински.
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