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 Общество
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Все про:эвакуация (567) COVID-19 (189) Новые Санжары (1)

 "Не пятизвездочный отель", - Минздрав об условиях проживания эвакуированных из Китая. ВИДЕО

Эвакуированные из Китая украинцы находятся "не в 5-звездочном отеле", но они размещены в номерах по двое и обеспечены горячим питанием.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди действительно находятся не в 5-звездочном отеле... Граждане размещены в номерах по двое, обеспечены горячим питанием. Есть уточнение: еда готовится не в этом санатории, она готовится по принципу кейтеринга. Пищу люди принимают из одноразовой посуды, которая после этого собирается и соответствующим образом после обеззараживания утилизируется", - сказал Коваль.

Замминистра подчеркнул, что в санатории "Новые Санжары" - отдельные канализационная система и водоснабжение. "Обработка сточных вод происходит так же, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима", - добавил Коваль.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Это наша комната, душ отп#здил меня током, дверь не закрывается. Нам дали карточки и пополняшки на 100 грн. Спасибо. Мы на связи", - "уханьские заключенные" в Новых Санжарах. ВИДЕО

Замминистра считает, что эвакуированные из Китая украинцы находятся сейчас в нормальных условиях. И попросил, если им чего-то не хватает, информировать об этом Минздрав.

Коваль выступал в Верховной Раде в рамках часа вопросов к правительству. Изначально планировалось, что там сегодня расскажет о ситуации с коронавирусом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Но накануне она заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Также на Цензор.НЕТ: Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани: "Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3177106
 
 
 Топ комментарии
 
Звиздежь. Судя по отснятым видео их поместили в совковый бомжарник, где капитальный ремонт делался лет 40 назад.
Вчера опозорился "простой народ", сегодня чинуши наверстывают упущенное.
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Для гарячих аргентинців там є моделі. Навіщо їм ці медалі? "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 1674
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Стыдно перед аргентинцами и другими иностранцами,ни отеля нормального не дали,ни медалей...
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Бо це

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Це говорить про те що Аваков та інші його заступники самі ніколи не були в санаторії в Нових Санжарах і не знають яка це помийка! Люди намагались уникнути ганьби Авакова і Зеленського і не пустити в цю конюшню евакуйованих, але влада з боями прорвалась з Бухенвальду в Освенцим!
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Жили собі дівчата спокійно в п'ятизіркових китайських готелях,то взяли їх разом з іноземцями,що випадково перебували поруч,запхали в літак і привезли в якийсь радянський санаторій ні казино,ні бару.
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Разом з клієнтами, від ураження електричним струмом під час водних процедур!
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Залишається ще зоофілку,що залишилась з песиком врятувати,але напевно гарант сам її врятує і вони одружаться.
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Для гарячих аргентинців там є моделі. Навіщо їм ці медалі?
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Всех опережает поручик Ржевский:- Гусары, молчать! Поручик Ржевский - известный герой пикантных анекдотов.
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для пиара,и как всегда на весь мир пропиарились!
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это ничтожество кривлялся на форуме выдал себя, и сказал словами его кацапских троллей грязью полил. Этот цирк был устроен для того что бы еще раз доказать что власть украинофобов ненавидит очень сильно все украинское.
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"она готовится по принципу кейтеринга"
из говна и палок? "Не пятизвездочный отель", - Минздрав об условиях проживания эвакуированных из Китая - Цензор.НЕТ 7073
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похоже на "все что могу" и то после того как "условия" попали в интернет
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Ну да. Да и не КПП на вьезде в окупированный крым где Порося и ЗЕлупа вкинули миллиарды и обустраивали все для комфортного перемещения сепаров, а теперь еще хотят построить город-сад.
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Ну так санаторий Нацгвардии - сразу понятно что не фонтан. Скорее всего, в "Медоборах" условия были бы получше, но там оказалось слишком много "патриотически испуганных", а власть повелась и начала менять место карантина.
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Звиздежь. Судя по отснятым видео их поместили в совковый бомжарник, где капитальный ремонт делался лет 40 назад.
Вчера опозорился "простой народ", сегодня чинуши наверстывают упущенное.
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больше похоже на концлагерь с убийством током в душевых
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Больничка полностью прошла покращення и потужную медрехворму, а теперь еще и диджитализацию. Попросите Красный Крест чтобы помощь нашим беженцам предоставил. Ато они все боевикам помогают. Как и *наша* власть.
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Історія "евакуації" українців з Китаю - прекрасний лакмусовий паперіць стан справ в державі (ще один).
Зелені в черговий раз показали свою повну некомпетентність.
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А с *** ли толко они? Все предыдущие власти были не лучше.
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тут дело не только в зеленых , они еще и год не делают нам жизнь лучше , тут дело во всех Петях, Витях ,Сенях ,Юлях которые 30 лет терлись у кормушки и улучшили нам жизнь до того состояния которую мы имеем , а они суки имеют наглость снова рваться к корыту горя желанием нам ЕЩЕ улучшить жизнь "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 3413
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ммм, скоріш за все - вкурили шо Путін розпилить вірус в Києві, якшо розгрузять болюнів в Борисполі.
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глупое сравнение ,они не на курорте а в карантине
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Карантин не должен быть курортом, но и грязным хлевом он тоже не должен быть.
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согласен ,но и власть должна быть для народа ,а не народ для власти
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Если честно ПОЗОРИЩЕ!!!!!
Украина - ЭТО НЕ Ахметов и Коломойский!!!! Слышите ВЫ!!!! Это наше общее!!!!!
Вы это не заработали!!!
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"Не пятизвездочный отель" - нет мать вашу 4-х звездочный... "Не п'ятизірковий готель", - МОЗ про умови проживання евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 550

двери болтаются, грязь в душевых и током бьет...
за это минус одну звезду...
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она готовится по принципу кейтеринга. Источник: https://censor.net.ua/v3177106\\\\\\\\

в использованием вайпнга, мпичрайтинга, таймжопинга и денпинга.
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Мало того что подняли опозорились с эвакуацией на весь мир, так ещё и пожлобились на нормальные условия. Интересно будет посмотреть сколько расспилят на этом всем бюджетных средств.
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смотрел вчера бестолковое интервью вечного председателя рады Литвина и вспомнил его саркастический комментарий и наглую улыбку при вопросе о состоянии ведомственных санаториев, которые еще не отжали такие как он : *да многие были разворованы и застроены маєтками, но я конечно не при чем*...
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Пардон конечно, сами сказали- по стандартам ВООЗ, вот такие оказываются стандарты
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Цікаво чого так було вестись на "евакуацію" ,невже не здогадувались куди їх зелебобіки запихнуть?
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Ну, в Китае и отель был лучше, и врачи научились бороться с этой заразой.
Но не было главного, к чему все они все так стремились - сильпо с водярой!
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Нормальное размещение. Главное, люди здоровы и уже в Украине . Были бы условия как в 5ти звездочном, порохоботы бы выли, что 'почему они так живут на наши деньги'
Тут все понятно. Зрада зрадная по любому поводу и без
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ты был в таком "отеле"? а я ешё помню. говорить что это нормальные условия может только полный зебил. любая бюджетная гостинница в 100 раз лучше этого убожества
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а нельзя было получше найти, хотя бы двухзвездочный. жлобы зеленые
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Стыдоба-весь мир смотрит, а они людей в свинарник запихнули и еще говорят что это не 5 звезд.
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Видимо наши граждане из Китая.. оторваны от жизни в Украине. Это условия 10 звезд по нашим меркам, а для карантина все 20. ( в принципе при опасности эпидемии мог бы бы быть вообще палаточный городок, но не сезон.) Если не устраивает пусть звонят гаранту, он же обещал Конча заспу. ( за язык не кто не тащил) Нашим вернувшимся согражданам даже полезно попробовать реальную жизнь на родине, в которой живет 80% населения
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