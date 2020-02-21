 "Не пятизвездочный отель", - Минздрав об условиях проживания эвакуированных из Китая. ВИДЕО

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди действительно находятся не в 5-звездочном отеле... Граждане размещены в номерах по двое, обеспечены горячим питанием. Есть уточнение: еда готовится не в этом санатории, она готовится по принципу кейтеринга. Пищу люди принимают из одноразовой посуды, которая после этого собирается и соответствующим образом после обеззараживания утилизируется", - сказал Коваль.

Замминистра подчеркнул, что в санатории "Новые Санжары" - отдельные канализационная система и водоснабжение. "Обработка сточных вод происходит так же, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима", - добавил Коваль.

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Замминистра считает, что эвакуированные из Китая украинцы находятся сейчас в нормальных условиях. И попросил, если им чего-то не хватает, информировать об этом Минздрав.

Коваль выступал в Верховной Раде в рамках часа вопросов к правительству. Изначально планировалось, что там сегодня расскажет о ситуации с коронавирусом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Но накануне она заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

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