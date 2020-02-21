 Пограничники не пустили в Украину троих российских пропагандистов, которые ехали читать лекции и проводить тренинги. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сотрудники Госпогранслужбы вчера обнаружили гражданина России 1985 года рождения. Мужчина прилетел рейсом из Минска и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации - проводить тренинги и занятия со слушателями. Однако в ходе пограничного контроля пограничники установили, что прибывший лектор, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны. Лекции на эту тему он, кстати, читал в оккупированном Крыму в так называемом в молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015". Тогда организаторы - всероссийская организация "Боевое братство", высоко оценили работу тренера и наградили его медалью "Участник шествия" Бессмертный полк"", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники отправили россиянина обратным рейсом со штампом в паспорте "запрет въезда" на 3 года.

Кроме того, по данным Госпогранслужбы, рейсом из Минска прилетел россиянин 1986 года рождения, который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. В биографии этого "СММ-тренера" также нашли факт незаконного посещения оккупированного Крыма. Вердикт - рейс на Минск и запрет въезда в Украину на 3 года.

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Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах завернули и россиянку 1980 года. Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, покольку цель ее поездки и имеющиеся подтверждения не убедили пограничников. Также было установлено, что женщина занимает определенную должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

Как пишет УНИАН со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе Украины, речь идет о гражданах РФ Дмитрии Сидорине, Андрее Фрольченкове и Екатерине Дементьевой, которая является топ-менеджером российского "Яндекса".